NYC implementará una nueva política de cierre de escuelas por COVID a medida que el aumento de variantes aviva la ansiedad

Lo que debes saber Se espera que la ciudad de Nueva York anuncie una nueva política de cierre de escuelas relacionada con el coronavirus el jueves que pasaría de la regla de los dos casos; el alcalde prometió una actualización en algún momento de esta semana

A pesar de un lanzamiento acelerado de la vacunación, los funcionarios instan a la precaución; NY y NJ se encuentran entre los cinco estados que representan el 44% de todas las nuevas infecciones por COVID en EEUU durante el último período de estudio, dice Johns Hopkins.

La variante más contagiosa del Reino Unido es ahora la cepa predominante en Estados Unidos, dijeron los CDC el miércoles; se ha encontrado en más de 16,270 casos en las 52 jurisdicciones de EEUU y se encuentra en todos los condados de Nueva Jersey

NUEVA YORK - Se espera que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anuncie una política actualizada sobre el cierre relacionado con el coronavirus para el sistema de escuelas públicas más grande del país este jueves, un día antes de que finalice el período extendido de suscripción en persona.

Actualmente, dos casos positivos aparentemente no relacionados de estudiantes o personal de una escuela provocan el cierre del plantel durante al menos unos días si los funcionarios de salud pueden determinar una conexión y hasta 10 días si no pueden. De Blasio, quien ha garantizado repetidamente que todas las escuelas públicas de la ciudad devolverán a los estudiantes a las aulas en su totalidad cuando comience el próximo año académico en septiembre, prometió el lunes que anunciaría un sustituto para esa política de dos casos más adelante esta semana.

Por lo general, no tiene una sesión informativa sobre el coronavirus programada los viernes.

La nueva regla requeriría mínimamente más de dos casos positivos para forzar cierres futuros y mantendría abiertas más escuelas, dijo el alcalde a principios de esta semana. Añadió que la ciudad y el sindicato aún estaban trabajando en los últimos detalles.

Las escuelas han sido un punto brillante para la ciudad y en todo el país en lo que respecta a la transmisión del coronavirus en el terreno. Las pruebas obligatorias semanales de los estudiantes y el personal han arrojado constantemente una tasa de positividad muy por debajo del 1 por ciento y muy por debajo de las tasas de positividad en las comunidades circundantes. Hasta el jueves, 25 edificios escolares de la ciudad de Nueva York se encuentran en estado de cierre de 24 horas debido a casos de COVID-19, mientras que cero están en medio de un cierre prolongado asociado con una investigación del departamento de salud.

De Blasio sugirió que los datos científicos más recientes apuntan a que la regla de los dos casos debe cambiar, citando un informe de una revista académica de su asesor principal, el Dr. Jay Varma, que encontró que alrededor del 80 por ciento de las infecciones escolares provienen de adultos.

"Las medidas que implementamos en las escuelas han funcionado absolutamente. Todos lo ven. Los padres quieren volver. Sí, vamos a estar abiertos cinco días a la semana para todos los niños que quieran estar en la escuela", dijo De Blasio. reporteros el miércoles, agregando que las vacunas serán el combustible para el aumento de la transición en persona.

Con base en las cifras actuales, el alcalde insiste en que sigue confiando en que las escuelas reabrirán "absolutamente" a tiempo completo en septiembre. Se había fijado la meta de vacunar a 5 millones de neoyorquinos para junio y, para cuando los niños regresen en el otoño, el alcalde dice que se podrían vacunar 6 millones de personas. Hasta la fecha, más de 2.6 millones de residentes de la ciudad de Nueva York han recibido al menos una dosis (31.5 por ciento de la población), mientras que alrededor de 1.64 millones (19.5 por ciento de la población) están completamente inoculados.

Con los nuevos casos diarios de COVID-19 que se estabilizan a un nivel que cuadriplica lo que eran a principios de noviembre y variantes más contagiosas que representan la mayoría de los casos nuevos, el presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, dice que cualquier cambio en las reglas "tiene que tomar la seguridad de los niños y sus familias en cuenta".

Fue un acuerdo con Mulgrew que forzó el cierre de las escuelas públicas a mediados de noviembre, cuando la ciudad alcanzó el entonces muy controvertido umbral de tasa de positividad del 3 por ciento. Esa tasa móvil de siete días no ha caído por debajo del 3 por ciento desde entonces.

La ciudad hizo una segunda reapertura gradual de sus escuelas públicas, trayendo de regreso a los estudiantes de educación primaria y especial a principios de diciembre y a los de secundaria en enero. Los estudiantes de secundaria tuvieron su primera oportunidad desde noviembre de regresar a sus aulas físicas hace solo unas semanas.

Las preocupaciones sobre una cepa en particular aumentaron el miércoles después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran que la variante altamente contagiosa identificada por primera vez en el Reino Unido el año pasado, conocida como la cepa B.1.1.7, es ahora la cepa predominante que circula en los Estados Unidos.

Según los datos más recientes, la variante del Reino Unido se ha encontrado en más de 16,270 casos en las 52 jurisdicciones de EEUU. La variante del Reino Unido representa el 26 por ciento de los casos de COVID-19 en todo el país a partir de la semana pasada, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rachelle Walensky, pero dijo que se necesitan más pruebas para identificar y aislar las variantes preocupantes.

Nueva Jersey está de acuerdo. El miércoles, los funcionarios de salud estatales dijeron que habían identificado casi 900 posibles variantes de interés en todo el estado. La variante del Reino Unido representa la mayor parte de esos casos (806) y ahora se ha detectado en todos los condados de Nueva Jersey, dijeron las autoridades. La comisionada de Salud Judy Persichilli dijo que el estado solo ha estado llevando a cabo la secuenciación genómica de alrededor del 2 por ciento de las muestras positivas de COVID en el estado, lo que da crédito a la suposición de larga data de que la representación de variantes en el estado no se informa. A partir de la semana que viene, espera aumentar ese número de muestreo hasta alrededor del 5 por ciento.

La ciudad de Nueva York también ha intensificado sus informes de variantes en los últimos meses. En su último informe, la variante del Reino Unido se había encontrado en al menos 590 personas, un aumento del 35 por ciento con respecto a su publicación de datos anterior. La secuenciación genómica de un subconjunto de muestras de virus tomadas de residentes de la ciudad durante la semana que comenzó el 15 de marzo encontró que aproximadamente el 26.2 por ciento de todas las pruebas fueron la variante B.1.1.7.

Mucho más frecuente es la variante B.1.526, la cepa que se cree que se originó en Washington Heights el año pasado antes de extenderse a otros condados y estados, incluido Nueva Jersey, que ha identificado más de 110 casos de eso.

Se cree que una combinación de las dos cepas representa casi las tres cuartas partes de todos los casos nuevos recientes en la ciudad de Nueva York, dijeron las autoridades. Los funcionarios de salud de la ciudad han enfatizado que no todas las variantes son motivos de preocupación para la salud pública. La variante B.1.526 parece similar en mayor grado de infecciosidad a la cepa del Reino Unido, dijo Varma, pero un análisis preliminar no muestra que cause una enfermedad más grave o riesgo de muerte o que reduzca la efectividad de las vacunas.

Tan recientemente como esta semana, el Dr. Dave Chokshi, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, reconoció que las nuevas variantes estaban impulsando la propagación viral en los cinco condados, pero reiteró que no hay evidencia de un empeoramiento de los resultados entre los infectados.

Nueva York y Nueva Jersey se encuentran entre los cinco estados que representan el 44 por ciento de todas las nuevas infecciones por COVID en EEUU. Durante el último período de siete días disponible para el estudio, según muestran los datos de Johns Hopkins.

Es por eso que tanto el gobernador Phil Murphy como el gobernador Andrew Cuomo, junto con De Blasio, instan a sus residentes a que sigan siendo cautelosos incluso en medio de las bienvenidas aceleraciones del lanzamiento nacional de la vacunación. El equipo de salud de Murphy recientemente compartió escenarios de casos moderados y altos para la perspectiva de COVID del estado para los próximos meses. Esos escenarios dependen de ciertos supuestos, incluidas las tasas de vacunación y el comportamiento público, así como el riesgo potencial de bajar la guardia colectiva.

En el peor de los casos, el Estado Jardín podría establecer nuevos registros pandémicos de un solo día para los totales diarios de casos hasta mediados de mayo, aunque las tasas de hospitalización y muerte se mantendrían más bajas que sus picos anteriores. En un nuevo escenario del mejor de los casos compartido por primera vez el miércoles, las métricas centrales de COVID rondarían los 4,350 nuevos casos diarios y el total de 2,129 hospitalizaciones hasta el 18 de abril. Ese mejor escenario es más similar al caso moderado que el último al uno alto.

Murphy cree que el pronóstico de Nueva Jersey se ubicará en algún lugar entre los dos primeros, pero fue evasivo en cuanto a los principales pasos de reapertura que el estado podría tomar en los próximos meses. Advirtió que el impacto del comportamiento público no se puede sobreestimar, ya que el programa de vacunas del estado intenta llegar a los más indecisos.

"Es por eso que continuamos haciendo cumplir nuestro mandato de máscaras en todo el estado, especialmente para actividades en interiores, donde sabemos que la transmisión es más probable y también frente a variantes más transmisibles que sabemos que están entre nosotros", dijo Murphy. "También es una razón por la que aumentamos nuestro plazo de elegibilidad de vacunas de manera agresiva, por lo que ahora podemos agregar más personas a las filas de completamente vacunados en un tiempo más corto".

Hasta el jueves, Nueva Jersey había inoculado completamente a alrededor del 21 por ciento de su población, mientras que más del 35 por ciento había recibido al menos una dosis.

La alta concentración de nuevos casos de virus en los estados que representan el 22 por ciento de la población estadounidense ha llevado a algunos expertos y funcionarios electos a pedir a la administración de Biden que envíe dosis adicionales de vacunas allí. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha mostrado signos de cambiar su política basada en la población.

El presidente Joe Biden ha fijado como fecha límite el 19 de abril para que todos los estados pongan las vacunas a disposición de los adultos de manera universal. Nueva York dio ese paso el martes, mientras que Connecticut lo hizo la semana pasada. Nueva Jersey se muda el 19 de abril.

A nivel nacional, más del 42 por ciento de los adultos estadounidenses mayores de 18 años han recibido al menos una dosis, mientras que una cuarta parte de la población adulta del país está ahora completamente inoculada, según los CDC.

Aún no está claro cuánto tiempo dura la protección para aquellos que están vacunados, dice el CDC, aunque una nueva investigación sugiere que la protección de la vacuna de Moderna dura al menos seis meses. Se necesitan aproximadamente dos semanas después de la última inyección para desarrollar la inmunidad.

Según el último recuento de NBC News, ha habido más de 31 millones de casos de COVID-19 en EEUU desde el inicio de la pandemia, y el país ha visto otro millón de casos agregados en solo las últimas dos semanas. También se han reportado más de 562,000 muertes en EEUU, 64 por ciento más muertes que el siguiente país más cercano, Brasil. Brooklyn es el segundo condado con COVID más mortífero en Estados Unidos detrás del condado de Los Ángeles, mientras que Queens y El Bronx ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente, según los últimos datos de Johns Hopkins.