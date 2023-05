NYC entre las peores ciudades de EEUU con mosquitos: aquí la lista

NUEVA YORK -- La temporada de verano llena las calles de sonidos de alegría debido a eventos llenos de música, más personas disfrutando del aire libre y las cientos de actividades de la época. Sin embargo, hay un ruido que no es tan divertido....los zumbidos de los mosquitos.

Si vives en la Ciudad de Nueva York, la ciudad fue calificada como una de las peores ciudades de Estados Unidos en lo que respecta a los mosquitos. Según los datos de Orkin, los cinco condados tuvieron la tercera mayor cantidad de servicios de control de mosquitos realizados desde abril de 2022 hasta marzo de 2023.

Esa lista, que incluye tratamientos residenciales y comerciales, arroja luz sobre dónde los mosquitos pueden volver a ser malos este año.

Entonces, ¿qué ciudad tiene que lidiar más con los mosquitos, según Orkin? Parafraseando una canción famosa, "I Love L.A." - y también lo hacen los insectos. Se encontró que Los Ángeles tiene la mayor cantidad de servicios contra mosquitos.

Esa calificación parece tener sentido, ya que los residentes fueron advertidos en abril sobre lo que las autoridades dijeron que podría ser la peor temporada de mosquitos en años para el condado de Los Ángeles, debido a las fuertes lluvias que ha visto el estado. Combine esas lluvias con el tiempo típicamente cálido, y es una receta para que los insectos prosperen.

Chicago fue clasificado como el No. 2, con Atlanta y Dallas-Fort Worth completando los cinco primeros. Ninguna otra ciudad en el área triestatal llegó al top 50.

Aquí está la lista de las 10 ciudades principales con mosquitos, según Orkin:

Los Ángeles Chicago Ciudad de Nueva York Atlanta Dallas-Fort Worth Washington, D.C. Filadelfia Detroit Houston Charlotte

Entonces, ¿cómo puedes evitar que los mosquitos se acerquen?

Primero, Orkin recomienda deshacerse del agua estancada en los comederos para pájaros, tazones de agua para mascotas, plantas en macetas, piscinas para niños y otros juguetes para niños, ya que esas pequeñas piscinas son donde les gusta poner sus huevos.

Y aunque cosas como la ropa de manga larga más holgada, así como el repelente de insectos con DEET, pueden ayudar a evitar que los insectos se conviertan en una molestia, hay otra opción que es un poco más natural y puede oler un poco mejor: el coco.

Un estudio reciente en la revista iScience analizó si los diferentes jabones perfumados hacían que las personas fueran más o menos atractivas para los mosquitos. Y aunque no es tan simple como "use este jabón, no ese", hubo algunos datos sobre qué olores atraían o repelían a los mosquitos.

"Es una pregunta simple con una respuesta muy compleja", dijo el autor principal del estudio, Clement Vinauger, profesor asistente de bioquímica en la Universidad Virginia Tech que estudia la genética molecular de cómo los mosquitos eligen a sus presas. “Lo que realmente importa es cómo se combinan los químicos del jabón con los químicos de la persona individual”.

Eso podría explicar por qué un aroma como el del coco parecía repeler a los insectos, mientras que otros aromas cítricos, que se sabe que son efectivos contra otros insectos, solo parecían atraer más mosquitos.

Un estudio de 2022 mostró que las personas conocidas por ser "imanes de mosquitos" pueden tener algo en su olor que atrae a las plagas. Los investigadores descubrieron que las personas que son más atractivas para los mosquitos producen una gran cantidad de ciertos químicos en su piel que están ligados al olor.

Malas noticias para los imanes de mosquitos: los chupasangres se mantienen fieles a sus favoritos a lo largo del tiempo.