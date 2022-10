NYC cancela el mandato COVID para empleadores privados y actividades extracurriculares de alto riesgo en escuelas

NUEVA YORK -- Los principales líderes de salud de la Ciudad de Nueva York votaron el martes para rescindir el mandato de vacunación de COVID más estricto en la nación y que fue implementado por el exalcalde Bill de Blasio en los últimos días de su administración. El programa finaliza la próxima semana. Los mandatos de vacunas para actividades extracurriculares de alto riesgo en las escuelas también terminarán.

Ambos votos fueron unánimes. Las reglas vencerán el martes 1 de noviembre, de acuerdo con el anuncio del alcalde Eric Adams a fines de septiembre. A partir de ese momento, los empleadores privados tendrán la opción de mantener el mandato si así lo desean, pero ya no será requerido por la ordenanza de salud de la ciudad.

Sin embargo, seguirá vigente el mandato de vacunas para decenas de miles de trabajadores municipales, muchos de los cuales han expresado su frustración de que deben cumplir con el protocolo que ya no se considera necesario fuera del dominio público.

Adams, quien mantuvo el mandato del sector privado cuando asumió el cargo a principios de este año a pesar de las protestas, dijo a fines de septiembre que el Gobierno privado terminaría el 1 de noviembre. Sin embargo, insistió en que la fuerza laboral de la ciudad de más de 300,000 empleados continúa liderando como ejemplo y mantiene el orden municipal. No está claro cuándo podría terminar.

El demócrata eliminó el requisito de vacunación para los atletas profesionales a fines de marzo cuando la controversia de la vacuna rodeó a Kyrie Irving de los Nets, lo que provocó la ira de las empresas que gritaron el doble rasero.

Sin embargo, no está claro cuántos empleados del sector privado perdieron sus trabajos durante el mandato, o si es posible que no sean elegibles para recuperarlos ahora que terminó. Cuando se le preguntó directamente sobre el mandato municipal, que provocó el despido de más de 1,500 empleados de la ciudad en el momento de su anuncio de septiembre, Adams dijo que no tenía una fecha de finalización.

Los representantes de los sindicatos FDNY y NYPD se apresuraron a criticar esa decisión como "arbitraria" y "caprichosa".

Los últimos desarrollos de COVID en Nueva York se producen en medio de una creciente cautela por la aparición de nuevas variantes de COVID, algunas de las cuales aún no se han detectado en los Estados Unidos, que parecen más resistentes a las vacunas y contagiosas.