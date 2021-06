NYC alcanza la tasa de positividad de COVID más baja a la fecha y presenta nuevos incentivos por la vacunación

Lo que debes saber Tanto la ciudad de Nueva York como el estado reportaron sus tasas de positividad más bajas desde que esa métrica comenzó a informarse en los primeros días de la pandemia.

Casi el 57% de los adultos de Nueva York están completamente vacunados hasta la fecha, mientras que más del 54% de los de la ciudad pueden decir lo mismo; las tasas de vacunación se han estancado aunque en el último mes y medio.

Los funcionarios a nivel local y nacional están introduciendo nuevos programas de incentivos para fomentar la vacunación; el primer sorteo de becas universitarias de Nueva York para niños de 12 a 17 años que recibieron dosis está programado para el miércoles.

NUEVA YORK - El epicentro de la pandemia de COVID-19 registró un nuevo récord el martes: la tasa de positividad viral más baja desde que comenzó a informar esa estadística hace más de 14 meses, dijo el alcalde Bill de Blasio al presentar el nuevo incentivo por la vacuna de esta semana.

De Blasio calificó la tasa de positividad sin precedentes del 0.83% para los cinco condados como un "hito crucial", ya que lo declaró otra pieza clave de evidencia de que "la ciudad de Nueva York está volviendo fuerte".

"Este es un testimonio del poder de la vacunación. Es un testimonio de la fuerza de voluntad de los neoyorquinos que luchan contra esta crisis, hacen lo correcto para protegerse mutuamente, salen y se vacunan en grandes cantidades", agregó De Blasio. "Sigamos. Vamos a sacar a COVID de la ciudad de Nueva York de una vez por todas".

El exuberante anuncio del alcalde se produjo solo un día después de que el gobernador Andrew Cuomo informara una nueva tasa de positividad continua en todo el estado de 0.67%. Las hospitalizaciones se han reducido a 1,032, el total más bajo desde el 22 de octubre, mientras que las muertes diarias han caído a los dos dígitos. Este último es un triste recordatorio de que COVID-19 aún no ha terminado para Nueva York, dijo Cuomo, y otra razón para aprovechar las vacunas.

Hasta la fecha, casi el 57% de los adultos de Nueva York están completamente vacunados, mientras que el 54.4% de los residentes de la ciudad de Nueva York mayores de 18 años pueden decir lo mismo. Las tasas de vacunación se han estancado durante el último mes y medio a nivel local y nacional, lo que ha llevado a los funcionarios de varios puntos del gobierno a introducir incentivos para vacunarse.

De Blasio está llevando a cabo concursos semanales de vacunas para los neoyorquinos recién vacunados para intrigar a los menos motivados. El premio de esta semana, anunció el martes, incluye 20 paquetes de estadía de dos días en los hoteles Marriott, Hyatt, Highgate Hotels, Fitzpatrick Hotel Group, Triumph Hotels, IGH Hotels & Resorts y Pod Hotels.

El jueves, planea anunciar a los ganadores de los dos últimos concursos semanales de vacunas de la ciudad de Nueva York. Uno incluye una membresía de un año gratis en los gimnacios de Crunch Fitness. El otro ofrece pases de tres días para el próximo Governors Ball.

De Blasio planea ofrecer concursos de vacunas semanales al menos hasta principios de julio. Están abiertos a cualquier persona mayor de 18 años que se vacune en cualquier sitio administrado por la ciudad durante ese tiempo. Las personas pueden optar por participar en sus citas de primera dosis.

A nivel estatal, el programa de incentivos más lucrativo implementado por Cuomo hasta ahora son 50 becas completas para cualquier universidad SUNY o CUNY para jóvenes de 12 a 17 años que reciben la dosis antes del 7 de julio. El primer sorteo semanal de esa rifa es fijado para el miércoles.

Cuomo también extendió la lotería estatal "Vax and Scratch" hasta esta semana. Las personas que se vacunen en sitios selectos administrados por el estado entre el lunes 31 de mayo y el viernes 4 de junio ganan un boleto de raspar gratis de $ 20 con premios por valor de hasta $ 5 millones. Tienes una posibilidad entre nueve de ganar algún premio entre esa enorme cantidad y $ 20, probabilidades que Cuomo describe como una situación sin pérdidas.

Los sitios participantes (ver detalles a continuación) están abiertos de 8 a.m. a 7 p.m. cada día del programa. Aquí está el pago del premio para el juego de paspadito:

1st: $5 million

2nd: $50,000

3rd: $20,000

4th: $5,000

5th: $2,000

6th: $500

7th: $400

8th: $200

9th: $100

10th: $50

11th: $40

12th: $30

13th" $20

Estos son los 10 nuevos sitios que participan en el programa esta semana. Están abiertos tanto para personas sin cita como para personas que programan citas.

Aqueduct Racetrack

Racing Hall

110-00 Rockaway Blvd

South Ozone Park, NY 11420

Crossgates Mall

Former Lord & Taylor - Lower Level

1 Crossgates Mall Rd.

Albany, NY 12203

Javits Center

429 11th Avenue

New York, NY 10018

Niagara Falls Conference and Events Center

101 Old Falls St.

Niagara Falls, NY 14303

Plattsburgh International Airport

Connecticut Building

213 Connecticut Road

Plattsburgh, NY 12903

Rockland Community College Fieldhouse

145 College Road

Suffern, NY

State Fair Expo Center

NYS Fairgrounds

581 State Fair Blvd

Syracuse, NY 13209

SUNY Binghamton

10 Gannett Drive

Johnson City, NY 13790

SUNY Old Westbury

Clark Center, Gate C

Store Hill Road and Cherry Road

Old Westbury, NY 11568

Westchester County Center

198 Central Avenue

White Plains, NY 10606

Si bien las tasas de vacunación se han rezagado en todos los ámbitos en los últimos tiempos, ni la ciudad ni el estado han visto ningún aumento en la propagación viral desde que se levantaron las reglas obligatorias de las mascarillas faciales en interiores para las personas completamente vacunadas hace casi dos semanas. Ha pasado más de un mes desde que Cuomo adoptó las recomendaciones de los CDC sobre enmascaramiento al aire libre para ese grupo.

Los funcionarios dan crédito a las vacunas y las precauciones continuas por ayudar a reducir aún más las tasas de COVID-19. Todos los sitios de vacunas administrados por el estado y la ciudad en Nueva York ahora están abiertos para cualquier persona sin cita previa, aunque los niños de 12 a 17 años deben ir a lugares que ofrecen el régimen de Pfizer. Hasta ahora, ese es el único aprobado por el gobierno federal para uso de emergencia para esas edades.