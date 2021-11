NYC abrirá sitios de consumo de drogas supervisados con la esperanza de prevenir sobredosis

El alcalde Bill de Blasio anunció el martes que se abrirán en la Ciudad de Nueva York los Servicios del Centro de Prevención de Sobredosis (OPC). Estos sitios están destinados a reducir las muertes por sobredosis, un problema de salud pública que el país ha estado lidiando y que ha experimentado un aumento dramático durante la pandemia.

Los OPC, también conocidos como sitios de inyección supervisada o de consumo de drogas supervisado, son lugares seguros donde las personas que usan drogas pueden recibir agujas limpias, atención médica y estar conectadas a servicios sociales, así como tratamiento para la adicción, según la ciudad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los OPC serán una extensión de los servicios existentes y estarán ubicados junto a proveedores de servicios de jeringas previamente establecidos.

Según un informe del NY Times, la Ciudad de Nueva York autorizará dos sitios de inyección supervisados ​​en Manhattan, en los vecindarios de East Harlem y Washington Heights, para comenzar a operar el martes.

“La Ciudad de Nueva York ha liderado la batalla de la nación contra el COVID-19, y la lucha para mantener segura a nuestra comunidad no se detiene ahí. Después de un estudio exhaustivo, sabemos el camino correcto a seguir para proteger a las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Y no dudaremos en aceptarlo”, dijo el alcalde Bill de Blasio. “Los centros de prevención de sobredosis son una forma segura y eficaz de abordar la crisis de opioides. Me enorgullece mostrar a las ciudades de este país que, después de décadas de fracaso, es posible adoptar un enfoque más inteligente".

El anuncio significa que la Ciudad de Nueva York se convertirá en la primera ciudad de los Estados Unidos en abrir sitios de inyección autorizados oficialmente. Otras ciudades, incluida Filadelfia, han tomado medidas hacia la inyección supervisada, pero aún no han abierto sitios en medio de la reacción del público tanto de los residentes como de los legisladores locales.

Estos servicios estarán en línea en un momento crítico, según la ciudad, que informa que durante 2020, más de 2,000 personas murieron por una sobredosis de drogas en la Ciudad de Nueva York, el número más alto desde que comenzaron los informes en 2000.

Los datos del primer trimestre de 2021 muestran que 596 muertes ocurrieron en la Gran Manzana entre enero y marzo de este año. Esto representa el mayor número de muertes por sobredosis en un solo trimestre desde que comenzaron los informes en 2000.

“Los Centros de Prevención de Sobredosis pueden cambiar el rumbo de la lucha contra la crisis de los opioides, y la Ciudad de Nueva York está lista para liderar el camino”, dijo la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos Melanie Hartzog. “Hemos perdido demasiado para confiar en el mismo libro de jugadas. Es hora de tomar medidas audaces para ayudar a nuestros vecinos más vulnerables y las comunidades a las que llaman hogar".

Un aumento en las muertes por sobredosis es una realidad que la Ciudad de Nueva York no enfrenta sola. Los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC muestran que han habido alrededor de 100,300 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos durante el período de 12 meses que finaliza en abril de 2021. Esto marca un aumento del 28.5% de las 78,056 muertes durante el mismo período el año anterior.

Se ha comprobado que los servicios de OPC previenen las muertes por sobredosis y están en uso en todo el mundo, según la ciudad, que agrega que nunca ha habido una muerte por sobredosis en ninguno de estos tipos de instalaciones.

“La epidemia nacional de sobredosis es un incendio de cinco alarmas en la salud pública y tenemos que abordar esta crisis al mismo tiempo que nuestra lucha contra el COVID”, dijo el comisionado de Salud, Dr. Dave A. Chokshi. “Darle a la gente un espacio seguro y de apoyo salvará vidas y traerá gente de las calles, mejorando la vida de todos los involucrados. Los centros de prevención de sobredosis son una parte clave de una reducción de daños más amplia ".

Un estudio de viabilidad del Departamento de Salud encontró que las OPC en la Ciudad de Nueva York salvarían hasta 130 vidas al año. Además de su objetivo de salvar vidas, las OPC benefician a las comunidades circundantes, dijeron los funcionarios de la ciudad, señalando una reducción en el uso público de drogas y la basura de jeringas. Además, según la ciudad, otros lugares con OPC no han visto un aumento en la delincuencia, incluso después de años de albergar estas instalaciones, según la ciudad.

Las ubicaciones de las OPC se centrarán en las necesidades de salud de las comunidades y la profundidad de la experiencia del programa.

"A medida que la crisis de los opioides continúa devastando Nueva York y aumenta el número de muertos, me siento aliviado y agradecido que la Ciudad de Nueva York haya dado el paso necesario para abrir dos Centros de Prevención de Sobredosis", dijo el senador estatal Gustavo Rivera, presidente del Comité de Salud del Senado de Nueva York en un comunicado. "Estos centros serán una herramienta eficaz para prevenir muertes por sobredosis, detener la propagación de enfermedades y proporcionar un camino hacia la recuperación. También ayudarán a abordar las preocupaciones válidas que tienen algunos neoyorquinos con respecto al aumento de la presencia del uso de sustancias en nuestras calles y su impacto en nuestras comunidades. Este es solo un primer paso. Espero trabajar con el alcalde para abrir centros de prevención de sobredosis en las áreas con el mayor número de muertes por sobredosis, incluido El Bronx, y con la gobernadora para autorizarlos en todo el estado de Nueva York".