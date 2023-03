NYC abrirá dos centros de ayuda para inmigrantes en busca de asilo

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York abrirá dos centros de ayuda y respuesta de emergencia humanitaria adicionales para los inmigrantes en busca de asilo a medida que vuelve a operar la terminal de cruceros de Brooklyn antes de la temporada de cruceros.

Los dos nuevos centros, ubicados en 220 West 42nd Street en Manhattan y 455 Jefferson Street en Brooklyn, atenderán a hombres adultos solteros que se muden desde la Terminal de Cruceros de Brooklyn, además de otros hombres adultos recién llegados, según lo permita el espacio.

Los solicitantes de asilo en la Terminal de cruceros de Brooklyn recibirán transporte en autobús a los nuevos sitios a fines de marzo. Dado que la cantidad estimada de solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad desde la primavera pasada supera los 51,000, estos sitios en conjunto atenderán a aproximadamente 1,200 solicitantes de asilo en un entorno congregado totalmente bajo techo y ofrecerán los mismos servicios que los hombres adultos han estado recibiendo en otros centros de ayuda humanitaria, incluidas las reconexiones.

Como se planeó anteriormente, la Terminal de Cruceros de Brooklyn cerrará como centro de ayuda humanitaria a fines de marzo de 2023 y reanudará sus operaciones normales antes de la temporada de cruceros esta primavera.

“Con más de 51,000 solicitantes de asilo que llegaron aquí desde la primavera pasada y más de 31,000 solicitantes de asilo actualmente bajo nuestro cuidado, la Ciudad de Nueva York continúa pidiendo una estrategia nacional para manejar esta crisis humanitaria”, dijo el alcalde Adams. “Continuamos haciendo más que cualquier otra ciudad en la nación, pero a medida que la cantidad de solicitantes de asilo continúa creciendo, necesitamos urgentemente el apoyo de nuestro Gobierno estatal y federal. La Terminal de Cruceros de Brooklyn reanudará sus operaciones normales como siempre se planeó, por lo que estos dos nuevos Centros de Ayuda y Respuesta de Emergencia Humanitaria proporcionarán a aproximadamente 1,200 hombres solteros que buscan asilo un lugar donde quedarse, acceder a apoyo y llegar a sus destinos finales”.

Desde que comenzó esta crisis humanitaria, la ciudad ha tomado medidas rápidas y urgentes, gestionando la llegada de un número cada vez mayor de autobuses en la Ciudad de Nueva York prácticamente sin coordinación por parte de los estados que los envían. Ya ha abierto 96 refugios de emergencia y varios otros servicios humanitarios a gran escala. La ciudad también publicó recientemente "The Road Forward: A Blueprint to Address New York City's Response to the Asylum Seeker Crisis", que detalla cómo la ciudad continuará gestionando la afluencia de solicitantes de asilo y abogando por el apoyo de socios federales y estatales.