NYC abre sitios de vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años en las escuelas públicas: lo que debe saber

A partir del lunes, las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York que atienden a estudiantes de 5 a 11 años comenzarán a realizar un día de vacunación contra el COVID-19 para que los menores de este grupo de edad, que ahora cumplen los requisitos para vacunarse, puedan recibir la dosis.

Los padres ya pueden llevar a sus hijos a recibir la vacuna de Pfizer en farmacias y sitios de vacunas administrados por la ciudad. Esto después de que la semana pasada los CDC dieran la autorización final para que las inyecciones de dosis más bajas se administren a los niños más pequeños, pero necesitarían una cita. Sin embarho, para recibir la vacuna en los 1,070 sitios de vacunación escolares que abrirán durante el transcurso de la semana no se necesita una cita, dijo el alcalde Bill de Blasio.

Para ayudar a aumentar la cantidad de neoyorquinos y darles a esos niños más tiempo para estar completamente protegidos antes de Navidad, de Blasio dijo que alrededor de 200 sitios de vacunación abrirán a diario en las escuelas hasta el 15 de noviembre.

"Queremos dar esta otra alternativa, porque, para algunos padres, eso lo va a hacer mucho más fácil", dijo el alcalde.

Los niños deberán tener un padre o tutor o un adulto designado con ellos en el momento de la vacunación. El consentimiento verbal también se puede proporcionar por teléfono. Haga clic aquí para encontrar el formulario de consentimiento, la lista de sitios de vacunación escolares y cuándo abren.

Cuando se le preguntó el viernes si le preocupa que los niños solo reciban una dosis de la serie de dos dosis debido a la naturaleza de los sitios de vacunación emergentes, de Blasio dijo que confía en que los padres harán un seguimiento de la segunda inyección.

“Vimos que los padres típicamente eligen ir a otros lugares donde reciben atención médica en lugar de hacerlo en la escuela”, dijo de Blasio a WNYC. "Entonces, ahora estamos haciendo un día por escuela para los niños de cinco a 11 años. Si obtenemos un gran interés en eso, ciertamente podemos hacer más y ciertamente podemos volver con la segunda dosis".

Dado que las autoridades de salud federales permitieron la vacuna para niños de 12 a 17 años durante el verano, el alcalde dijo que casi 4 de cada 5 uno de los niños del grupo en los cinco condados se han vacunado con el consentimiento de los padres.

"El hecho de que ahora hayamos logrado que los padres estén de acuerdo con ese nivel, el 78% para los jóvenes de 12 a 17 años es genial", agregó.

Una vez que la mayoría de los niños están vacunados, la siguiente pregunta que todavía está en la mente de los padres es ¿cuándo pueden los niños dejar de usar mascarillas en las escuelas?

Tanto de Blasio como el alcalde electo Eric Adams dicen que quieren que los niños puedan quitarse las mascarillas porque es importante que socialicen, pero van a esperar hasta que los expertos en salud estén seguros de que los niños estarán a salvo.

Inmediatamente después de su victoria como alcalde la semana pasada, Adams le dijo a Dana Bash de CNN que le gustaría ver que se elimine el mandato de mascarillas para los residentes más jóvenes de la ciudad si los datos científicos lo respaldan.

"Si podemos encontrar una manera segura de hacerlo, espero deshacerme de las mascarillas, pero debe hacerse con la ciencia", dijo el domingo sobre "Estado de la Unión".

El alcalde de Blasio dijo que las tasas de vacunación le dan la esperanza de que los requisitos de mascarillas algún día puedan ser parte de la historia de la pandemia, pero los próximos meses más fríos son cruciales y los neoyorquinos no pueden subestimar el coronavirus.

"Hasta que estemos realmente seguros, tenemos que esperar lo inesperado", dijo. "Quiero quitar esas mascarillas algún día, pero no podemos decirles todavía este es el día exacto o este es el estándar exacto que mantenemos porque todavía necesitamos más información".

En otras partes del estado, la gobernadora Kathy Hochul dijo que más de 350 distritos escolares ya han indicado que planean organizar eventos de vacunación para niños de 5 a 11 años.

La administración de Biden también planea enviar una carta a las escuelas primarias de EE. UU. en la próxima semana pidiéndoles que alberguen clínicas. El Departamento de Educación también está instando a las escuelas a organizar ayuntamientos y seminarios web en los que los padres puedan hablar con los médicos sobre la vacuna.

Por ahora, la gobernadora espera depender principalmente de las oficinas de pediatría para llevar a cabo la mayor parte de las vacunas para los niños de 5 a 11 años, dado el factor de confianza y relación con las familias individuales y sus comunidades más amplias. Ella dice que podría volver a ampliar fácilmente los sitios de vacunación masiva, pero no espera que exista esa demanda.

"Creo que la mayoría de los padres se sentirán más cómodos en un lugar donde conozcan a la persona que administra la vacuna, especialmente para los niños más pequeños…así que dejaremos que las oficinas del pediatra se encarguen de esto por ahora", dijo Hochul y agregó que anticipa que las escuelas también serán una parte importante de la ecuación.

Cuando se le preguntó si espera que los mandatos de vacunación se conviertan en parte del programa para estudiantes en edad que cumplen los criterios, Hochul se hizo eco de los sentimientos que expresó desde antes de que asumiera el cargo de gobernadora: "Esa es una posibilidad. Está sobre la mesa".

"Quiero empoderar a los padres y a las escuelas para que hagan lo correcto primero, pero si no vemos un cumplimiento adecuado o empezamos a ver que las cifras comienzan a aumentar, esto es lo que estamos monitoreando de cerca, si empiezo a ver la tasa de infección subiendo, subiendo las tasas de hospitalización, más niños afectados, no tendré otra opción", dijo Hochul. "Pero en este momento, los números son buenos. Es de esperar que los padres hagan lo correcto y yo estaré atento a esa situación".

La pregunta sobre el mandato se ha convertido en un tema de consideración para el año escolar de otoño de 2022, dijo Hochul, pero reiteró que no evitaría hacer un movimiento antes si fuera necesario. Ella espera que no llegue a eso. Actualmente, no existen mandatos de vacunación contra el COVID para los estudiantes en las escuelas públicas de Nueva York.

El alcalde de Blasio ha dicho que se opone a tales mandatos para los niños en este momento.