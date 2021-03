NY y NJ dan paso gigante en su reapertura aumentando al 50% la capacidad en restaurantes

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo hizo más importantes noticias de reapertura el jueves, anunciando que los fanáticos de los Mets y los Yankees pueden regresar a las gradas para los primeros partidos en casa en abril; las salas de conciertos al aire libre también pueden regresar

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha tenido problemas con algunos movimientos de reapertura, en particular la primera clase de gimnasia en interiores; acusó al gobernador de priorizar sus necesidades políticas sobre la salud pública

Nueva Jersey y Connecticut también toman importantes medidas de reapertura, con movimientos clave programados para el viernes; ese es el mismo día que el gobernador Ned Lamont planea abrir la elegibilidad para vacunas a personas de 45 a 64 años

NUEVA YORK - El aumento del límite de capacidad en los restaurantes en el área triestatal obtendrá otra gran semana de reapertura que presenta algunos de los pasos de recuperación más importantes de la región.

La capacidad de comedor interior de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey aumentó al 50 por ciento el viernes por primera vez desde el cierre de marzo de 2020, y los restaurantes de Nueva York fuera de los cinco condados aumentaron al 75 por ciento de su capacidad. La reapertura coordinada es ligeramente diferente en Connecticut, donde las restricciones de capacidad desaparecen por completo para la mayoría de las empresas. Los bares seguirán cerrados y los cines y los lugares de artes escénicas volverán a su límite actual del 50 por ciento de capacidad.

Pero solo porque se están levantando los límites de capacidad, en última instancia, es una decisión empresarial por decisión empresarial y algunos propietarios de empresas dicen que están volviendo cautelosamente a la normalidad. Parte de la nueva normalidad todavía incluye máscaras y distanciamiento físico.

"Queremos estar seguros cuando hacemos esto. Poco a poco, extiéndalo y vea cómo va desde allí", dijo Jean Louis, propietario de Mecha Noodle Bar en Norwalk.

En Nueva Jersey, otros límites de reuniones en interiores también aumentan a 25 desde 10 el viernes, mientras que las reuniones al aire libre también pueden duplicar su tamaño a 50. Además de los restaurantes, las instalaciones recreativas, los gimnasios y las empresas de cuidado personal en todo el estado pueden aumentar la capacidad en interiores de 35 por ciento al 50 por ciento.

Los tres gobernadores, Andrew Cuomo, Phil Murphy y Ned Lamont, han citado la disminución sostenida del virus en sus respectivos estados y un despliegue acelerado de vacunación en lo que describen como decisiones de reapertura impulsadas por datos que impulsan la economía al tiempo que priorizan y protegen la salud pública, simultaneamente.

Sin embargo, en los últimos días el equipo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha planteado preguntas sobre si las acciones del gobernador realmente interesan al público.

Cuando Cuomo anunció una nueva serie de reaperturas el jueves, incluido el regreso de multitudes en estadios deportivos y conciertos, declaró: "Volvamos a la vida y la vida. Es seguro".

"Nueva York siempre ha sido inteligente y segura durante todo esto. Pasamos de la tasa de infección más alta de los Estados Unidos de América a la tasa de infección más baja de Estados Unidos", dijo Cuomo el jueves. "Hemos vencido este virus como ningún otro estado de la nación lo ha hecho y lo hemos hecho siendo inteligentes".

"La calibración es correcta", agregó.

El gobernador citó la dramática disminución en las tasas de COVID y un esfuerzo de vacunación cada vez más acelerado como su razonamiento para la gran cantidad de anuncios de apertura en los últimos días, incluido el regreso de las clases de gimnasia en la ciudad a principios de esta semana y el levantamiento de la regla de cuarentena de viajes nacionales del estado para el 1 de abril. Nada de eso involucró la participación de los funcionarios de la ciudad de Nueva York, según el secretario de prensa de De Blasio.

"Es patético. No tienen comunicación con la ciudad y muestra que no puede gobernar", dijo Bill Neidhardt, del gobernador demócrata en conflicto, quien actualmente está bajo investigación por presunto acoso sexual y conducta inapropiada en el lugar de trabajo.

Los periodistas le habían preguntado a De Blasio sobre la reapertura de las clases de fitness grupales bajo techo solo un día antes del anuncio de Cuomo de su inminente regreso. Dijo que la ciudad no estaba preparada y dijo que esas clases traen "vulnerabilidades particulares".

Su asesor principal de salud pública, el Dr. Jay Varma, dijo que estaba preocupado por el mayor riesgo de propagación viral en esas clases, donde las personas se encuentran muy cerca en el interior y "respirando con dificultad". Las máscaras de los participantes también podrían ser menos efectivas porque el sudor podría mojarlas o caerse, dijo.

El comisionado de salud de la ciudad, el Dr. Dave Chokshi, se hizo eco de la preocupación de su colega y dijo que las clases de fitness grupales bajo techo "son los lugares donde hemos visto la propagación del COVID-19. Y esos son los factores que facilitan esa propagación".

"El estado de Nueva York sigue tomando decisiones sin consultar a la ciudad de Nueva York ni a nuestros expertos en salud ni a ninguna localidad y es por eso que necesitamos el control local", dijo el jueves el alcalde. "Me preocupa que nuestro equipo de atención médica haya dicho muy claramente que esto no es lo que habrían hecho y que al estado simplemente no le importa. Haremos todo lo posible para implementar esta regla de manera segura porque el estado tiene las correcto hacerlo, pero no es lo que hubiéramos hecho ".

Cuomo dijo que la prueba COVID negativa o los requisitos de vacunación ayudarán a retrasar la propagación en las reaperturas, pero planea reevaluar la prueba para lugares más grandes a mediados de mayo. Ese concepto de prueba fue el quid de su programa piloto con los Buffalo Bills y la reapertura de lugares cerrados más grandes como el Madison Square Garden y Barclays el mes pasado.

El gobernador señaló los datos sobre hospitalizaciones, que se han reducido a alrededor de 4,500 en todo el estado, una reducción de más de la mitad del último pico de admisiones en enero. También señaló las disminuciones posteriores a las vacaciones en las tasas de positividad a nivel estatal y local, aunque esa métrica estatal sigue siendo el triple de lo que era a fines de octubre.

"Este es un proceso", dijo Cuomo el jueves. "Es una combinación inteligente de abrir la economía, observar la ciencia, observar los datos".

Los CDC informan la tasa de casos por cada 100,000 durante siete días consecutivos para todos los estados de EEUU, pero separa la ciudad de Nueva York del estado de Nueva York en sus informes. A partir de su última actualización, los CDC dicen que la Ciudad de Nueva York lidera todos los estados en esa tasa de casos de siete días, reportando 296.4 por cada 100,000 residentes. El estado de Nueva York es el número 5.

Sin embargo, las tasas de hospitalización y muerte por COVID han bajado sustancialmente en los últimos meses. Los funcionarios dicen que esas son las métricas más cruciales. Los líderes de salud de la ciudad de Nueva York atribuyeron el altiplano en los casos de esta semana a una combinación de propagación relacionada con la variante y al hecho de que las personas más jóvenes, que han recibido una notoria culpa a nivel nacional por desobedecer el protocolo en ocasiones y no usar máscara, aún no han sido vacunadas. . Las poblaciones de mayor riesgo tienen; la caída en los casos de COVID más graves, dicen, muestra que las vacunas están haciendo su trabajo crítico.

Cuomo ha dicho que está procediendo a un curso de reapertura impulsado por datos sobre factores de riesgo y tasas de infección y volverá a calibrar ese curso si los datos cambian. Últimamente, esa reapertura ha sido un curso de colisión entre alcalde y gobernador.

"¿Se está haciendo esto debido a lo que nos dicen los datos y la ciencia o se está haciendo por razones políticas?" preguntó De Blasio el jueves. "Porque parece que muchas de estas decisiones las toma el gobernador debido a sus necesidades políticas".

Los dos han tenido una relación a veces polémica durante mucho tiempo, pero De Blasio ha sido más propenso a criticar su reapertura y las medidas de implementación de vacunas en el último mes en medio de acusaciones de acoso sexual que han llevado al alcalde a unirse a otros para pedir la renuncia de Cuomo.

Cuomo ha rechazado repetidamente los pedidos de renuncia, negando haber tocado a alguien de manera inapropiada y pidiendo a los neoyorquinos que esperen el informe final de la fiscal general antes de emitir un juicio. Esa investigación probablemente llevará dos meses.

Cuomo ha cambiado su rutina de informes desde que estalló la noticia. Su equipo precedió a la conferencia de prensa en cámara del jueves con un anuncio sin preguntas y respuestas, que ha sido su nuevo, aunque controvertido, normal en las últimas semanas.

A pesar de que el gobernador y el alcalde siguen en desacuerdo sobre ciertas logísticas, que parecen trascender la logística asociada con la reapertura, los dos están de acuerdo en al menos un punto clave: tome cualquier vacuna que pueda cuando sea su turno. Todas funcionan.

Tanto Cuomo como De Blasio recibieron sus vacunas Johnson & Johnson de dosis única esta semana ante las cámaras. El gobernador lo hizo el miércoles, mientras que el alcalde lo siguió un día después. El principal equipo de salud de De Blasio, Chokshi, Varma y el presidente y director ejecutivo de NYC Health + Hospitals, el Dr. Mitchell Katz, recibieron todas las vacunas el fin de semana pasado. Cada uno tiene una marca diferente para enfatizar el punto.

El objetivo frecuentemente hablado de la inmunidad colectiva, para el cual Cuomo sitúa el umbral bajo en alrededor del 75 por ciento, sigue siendo un objetivo aparentemente lejano, incluso cuando el ritmo de las vacunaciones se ha incrementado rápidamente en todos los ámbitos en las últimas semanas.

Hasta el miércoles, Nueva York había administrado al menos una dosis a casi 4.8 millones de personas, alrededor del 24 por ciento de la población del estado. Casi 2.5 millones, el 12.4 por ciento de la población, han completado sus dosis.

El grupo de elegibilidad, que ahora tiene más de 12 millones de personas, se expandió más recientemente el miércoles. No se han establecido nuevas fechas de elegibilidad en este momento para Nueva York. Diez nuevos sitios de vacunación masiva administrados por el estado abren este viernes.

En la ciudad de Nueva York, 1.8 millones de personas (21.3 por ciento de la población) han recibido al menos una dosis, mientras que casi 880,000 (10.5 por ciento de la población) tienen ambas.

Al otro lado del río, Nueva Jersey ha duplicado la dosis de casi 1,080,000 personas, alrededor del 12 por ciento de su población. El gobernador Phil Murphy dice que el estado está aproximadamente en un 45 por ciento del camino hacia su objetivo declarado de administrar al menos una dosis al 70 por ciento de la población adulta de Nueva Jersey en los próximos meses.

En Connecticut, más del 14 por ciento de la población también está completamente vacunada. El estado constitucional ocupa el séptimo lugar entre los estados de EEUU en términos de porcentaje de población completamente vacunada, según los datos de los CDC, aunque los informes a nivel estatal pueden indicar un número más alto que los datos de la agencia federal. El estado también ampliará la elegibilidad para la vacuna el viernes a las personas de 45 a 64 años.

Solo dos estados, Alaska y Dakota del Sur, han administrado al menos una dosis a una proporción mayor de sus respectivas poblaciones que Connecticut (27.4 por ciento).

Alaska se convirtió en el primer estado de EEUU en abrir la vacunación a todas las personas mayores de 16 años a principios de este mes. Mississippi lo hizo esta semana y el gobernador Lamont espera que Connecticut sea el tercero el 5 de abril bajo un cronograma de elegibilidad acelerado.

Los tres gobernadores de los tres estados han dicho que están aumentando exponencialmente los esfuerzos de distribución y administración para cumplir con el plan del presidente Joe Biden de que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para la vacunación a fines de mayo. Cuomo dijo que lograr el objetivo de Biden es quizás la mayor empresa logística del gobierno local hasta la fecha.

A nivel nacional, alrededor del 15.5 por ciento de los adultos estadounidenses mayores de 18 años han sido completamente vacunados, según los CDC. Casi el 29 por ciento de esa misma población ha recibido al menos una dosis, lo que ha hecho el 65.4 por ciento de los mayores de 65 años.

La carrera, más bien un maratón, ha cobrado mayor urgencia en las últimas semanas mientras los funcionarios luchan por mantener bajas las tasas de hospitalización y muerte mientras luchan por contener la propagación de nuevos casos, que según los altos funcionarios federales se han estancado en un nivel "muy alto". a través del país. Ahora que se acercan las vacaciones de primavera y los funcionarios están preocupados por la laxitud del protocolo COVID entre las personas que viajan, el mensaje es severo.

No bajes la guardia. Sigue usando una máscara. Vacúnate cuando sea su turno. Y no importa cuál de las tres marcas obtenga. Como dice el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, "la mejor vacuna es la que puedes obtener ahora".