NY tendrá un programa educativo sobre los daños de la cirugía médicamente innecesaria en niños intersexuales

Nueva York exige a los funcionarios de salud estatales que desarrollen un programa de extensión para educar a los padres y médicos sobre los impactos dañinos de los tratamientos médicamente innecesarios realizados en niños pequeños nacidos intersexuales.

La medida, que fue promulgada el miércoles por la gobernadora Kathy Hochul, tiene como objetivo crear conciencia entre las personas que nacen con genitales, cromosomas u órganos reproductivos que no se ajustan a las definiciones típicas de hombre o mujer. El Ayuntamiento de Nueva York implementó una medida similar en 2021.

Los defensores de la legislación estatal dicen que las operaciones médicamente innecesarias en bebés y niños pequeños nacidos intersexuales conllevan una serie de posibles impactos negativos que los padres y los médicos deben conocer.

"Esta educación será clave para ayudar a los padres a comprender que la cirugía es permanente y puede causar efectos físicos y psicológicos irreversibles", dijo la asambleísta estatal Rebecca Seawright en un comunicado.

Varias organizaciones de salud y derechos humanos, incluida Médicos por los Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que lucha contra las violaciones de derechos humanos en todo el mundo, han pedido en el pasado el fin de los tratamientos médicos.

En un memorando de 2017, Médicos por los Derechos Humanos se refirió a las cirugías realizadas a recién nacidos intersexuales como “crueles” e “inhumanas”, diciendo que podrían resultar en esterilización y disminución de la función sexual. Las cirugías sólo deben realizarse cuando el niño tenga edad suficiente para tomar decisiones sobre su cuerpo, dijeron.

La mayoría de los grupos de defensa estiman que hay alrededor de 5,6 millones de personas en Estados Unidos que nacieron intersexuales, según The Associated Press. Esa estimación se basa en una revisión publicada en el American Journal of Human Biology que analizó cuatro décadas de literatura médica desde 1955 hasta 1998.

Un consejo asesor que ayudaría a desarrollar el programa de extensión pública en Nueva York debe incluir personas intersexuales y profesionales de la salud que tengan experiencia médica en el tratamiento de pacientes intersexuales, según la legislación.

En California, una mayoría de legisladores estatales rechazaron un proyecto de ley en 2020 que habría prohibido algunas cirugías médicamente innecesarias en niños intersexuales hasta que tuvieran edad suficiente para participar en la decisión.