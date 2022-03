NY tendrá más policías el Día de San Patricio para controlar la conducción bajo efectos del alcohol

La gobernadora Kathy Hochul anunció el miércoles que las agencias de aplicación de la ley estatales y locales en todo Nueva York intensificarán las patrullas y se centrarán en la conducción bajo los efectos del alcohol antes, durante y después del Día de San Patricio.

La campaña de cumplimiento se llevará a cabo desde el miércoles 16 de marzo de 2022 hasta el domingo 20 de marzo de 2022. Esta iniciativa de seguridad está diseñada para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y las drogas y salvar vidas. Está patrocinado por STOP-DWI con fondos del Comité de Seguridad Vial del Gobernador (GTSC).

"A todos nos encanta celebrar el Día de San Patricio con familiares y amigos, así que asegúrese de celebrarlo de manera segura este año", dijo la gobernadora Hochul. “Animo a todos los neoyorquinos a planificar un viaje seguro a casa, para que puedan disfrutar de su celebración sin ponerse en peligro a sí mismos ni a los demás”.

Durante la campaña de 2021, las fuerzas del orden en todo el estado emitieron 47.349 multas por infracciones de las leyes de tráfico y vehículos, incluidos 1.403 arrestos por DWI.

"La Policía Estatal insta a todos a tener un plan para este Día de San Patricio. No hay nada de malo en celebrar, siempre y cuando lo hagas de manera responsable. Si estás bebiendo, no te pongas al volante; planifica con anticipación y haz arreglos para un viaje seguro a casa. Simplemente no hay excusa para ponerse detrás del volante si está incapacitado. Un día de celebración puede convertirse rápidamente en una tragedia debido a la conducción en estado de ebriedad", dijo el superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Kevin P. Bruen.