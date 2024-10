NY y NJ envían soldados de la Guardia Nacional a Florida para ayudar tras el paso de Milton

Los estados del área triestatal se unieron para ayudar en la labor de rescate luego del devastador paso del huracán Milton en la Florida.

Aunque Milton se degradó la madrugada de este jueves a huracán categoría 1, tras tocar tierra horas antes como ciclón categoría 3 cerca de Siesta Key, aún azota con lluvias muy fuertes y vientos dañinos a varias zonas del centro y el este de Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Autoridades de St. Lucie han confirmado cuatro muertes como resultado de los tornados. Numerosas viviendas y estructuras en todo el condado de St. Lucie, incluida la ciudad de Port St. Lucie y áreas no incorporadas, sufrieron daños importantes.

Ante la crisis, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que 65 soldados y aviadores de la Guardia Nacional del estado viajan a Florida para ayudar a la Guardia Nacional de Florida a responder.

“Mientras los huracanes causan devastación en gran parte del sudeste de los Estados Unidos, estamos intensificando nuestros esfuerzos para apoyar los esfuerzos de respuesta para los necesitados”, dijo la gobernadora Hochul.

Dozens of @NationalGuardNY soldiers and airmen have been deployed to Florida ahead of Hurricane Milton.



New York stands united with our neighbors in times of crisis, and we'll be working closely with our partners in Florida to help communities facing this horrendous storm. pic.twitter.com/llcRrFjigl