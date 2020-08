Mets: Se desconoce paradero de Yoenis Céspedes tras ausencia contra los Braves

Los Mets de Nueva York salieron al campo en Atlanta contra los Bravos el domingo con una notable ausencia: Yoenis Céspedes.

El jardinero no se presentó al juego y no contactó a la gerencia del equipo para explicar su ausencia, dijeron los Mets.

El gerente general Broadie Van Wagenen emitió un comunicado alrededor de la 1:30 p.m. diciendo que los intentos de llegar a Céspedes no habían tenido éxito.

"Hasta el momento del juego, Yoenis Céspedes no se ha presentado hoy al estadio de béisbol. No se comunicó con la gerencia para explicar su ausencia. Nuestros intentos de contactarlo no tuvieron éxito", se lee en el comunicado.

Según la cadena de ESPN, no figuraba en la alineación original para el juego del domingo, que comenzó a las 1:10 p.m. ET.

Esta historia se está desarrollando.