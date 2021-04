NY levanta la cuarentena obligatoria para los viajeros nacionales; Yankees dan la bienvenida a los fanáticos

Lo que debes saber Nueva York abrió la elegibilidad para la vacuna a las personas mayores de 30 años el martes y la extenderá universalmente a las personas mayores de 16 años el 6 de abril; aproximadamente el 17% de la población del estado ha sido completamente vacunada hasta la fecha

La presencia de variantes de COVID altamente contagiosas ha avivado la preocupación de Estados Unidos; los funcionarios de Nueva Jersey describieron nuevos modelos de proyección de virus que sugieren que pueden contribuir a un posible récord de casos diarios en mayo

Mientras tanto, el proceso de reapertura continúa, con la regla de cuarentena de viajes nacionales del gobernador Andrew Cuomo que finaliza el jueves, el mismo día en que los Yankees reciben a los fanáticos en las gradas y regresan los conciertos al aire libre

NUEVA YORK - Se espera que cerca de 11,000 personas lleguen al Yankee Stadium para el día inaugural de las Grandes Ligas mientras Nueva York da otro paso hacia la recuperación de la pandemia.

Todos se sentarán en asientos distanciados, usarán máscaras y seguirán todos los demás protocolos de COVID-19 mientras se celebra a los trabajadores de la salud por más de un año de trabajo incansable. Pero con el estadio de El Bronx que sigue funcionando como un sitio de vacunación masiva contra el coronavirus y el aumento de nuevos casos de virus, el regreso de los fanáticos del deporte el jueves no significa que Nueva York esté cerca de volver a la normalidad.

El gobernador Andrew Cuomo ha dicho que el estado no puede permanecer cerrado por mucho más tiempo y promocionó la expansión de las pruebas rápidas como una forma comprobada de permitir que las empresas y los lugares de entretenimiento vuelvan a abrir de manera segura.

Veinticinco nuevos sitios de pruebas rápidas se abrirán en todo el estado el jueves, ocho de ellos en la ciudad de Nueva York, y otros 45 abrirán a mediados de abril, dijo el gobernador el miércoles.

Al mismo tiempo, el estado está eliminando su antiguo requisito de cuarentena para los viajeros nacionales. Los funcionarios de salud del estado de Nueva York aún recomiendan la cuarentena después de los viajes nacionales como precaución adicional y los viajeros internacionales aún deben ponerse en cuarentena. Todos los viajeros también deben continuar completando el formulario de viajero del estado y cumplir con las pautas de seguridad básicas de COVID emitidas por las autoridades estatales y federales.

También a partir del jueves, los fanáticos de los deportes universitarios pueden regresar a las gradas con capacidad en lugares a gran escala con un límite del 10 por ciento en interiores y del 20 por ciento en exteriores. Todos aquellos que deseen asistir a un evento deberán presentar un comprobante de vacunación o una prueba reciente negativa de COVID. Con Nueva York permitiendo que los lugares de entretenimiento y artes escénicas abran a capacidad limitada el viernes, es probable que las calles de la ciudad de Nueva York estén más concurridas de lo que han estado en 12 meses.

La anterior flexibilización de las restricciones parece haber atraído a turistas a la ciudad de Nueva York. Las habitaciones de hotel están significativamente más llenas de lo que estaban en marzo de 2020, según STR. La compañía de datos de hoteles y turismo dice que la ocupación hotelera estándar en Nueva York la semana del 14 al 20 de marzo fue de alrededor del 50,8%, en comparación con el 17% del año pasado.

Los turistas con los que habló nuestra cadena hermana NBC New York el miércoles dijeron que provenían de lugares tan cercanos como Hartford, Connecticut, hasta Rusia y El Salvador.

Los pasos para reabrir se producen cuando la ciudad de Nueva York alcanzó un hito de cuatro millones de dosis de vacunas administradas. El alcalde Bill de Blasio dijo que tiene la meta de vacunar completamente a 5 millones de neoyorquinos para junio, pero en este momento, solo 1.2 millones de residentes están completamente vacunados.

"La buena noticia es que continuamos ampliando nuestra capacidad, más y más sitios en línea, más y más sitios de base, más personal, todo está haciendo clic, necesitamos el suministro", dijo De Blasio a los periodistas.

Incluso con millones de dosis de Johnson & Johnson que se desperdiciaron el miércoles después de que un ingrediente clave no cumpliera con los estándares de control de calidad, se espera que la asignación de vacunas a los estados aumente este mes a medida que aumentan los esfuerzos para expandir la implementación. Nueva York está a menos de una semana de abrir la elegibilidad de vacunas para todas las personas mayores de 16 años. pero Connecticut dará ese paso el jueves. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, aún no ha fijado una fecha para expandir el acceso universalmente.

El presidente Joe Biden se ha comprometido a tener suficientes vacunas para todos los adultos estadounidenses para fines de mayo. El gobierno de EEUU ordenó suficientes inyecciones de dos dosis de Pfizer y Moderna para vacunar a 200 millones de personas a fines de mayo, más las 100 millones de inyecciones de dosis única de J&J.

Los gobernadores del área triestatal dicen que están avanzando en un curso de reapertura científica y basado en datos, uno que se basa en el protocolo central COVID en todos los casos y en pruebas de pruebas negativas y / o inmunizaciones completadas en el estado de Nueva York.

Murphy dijo la semana pasada que detendría los planes potenciales para aliviar aún más las restricciones debido a los números, aunque esta semana anunció una serie de cambios relacionados con la capacidad que se avecinan. Además de ampliar los límites de reuniones al aire libre a 200 el viernes (mientras mantiene los límites en interiores en 25 personas), el gobernador dijo que aumentaría los asientos en el interior y al aire libre en los grandes lugares estatales (aquellos con capacidad para más de 2500) al 20 por ciento y al 30 por ciento. respectivamente.

El anuncio se produjo solo unos días antes de que los funcionarios estatales advirtieran sobre la creciente prevalencia de variantes de coronavirus altamente contagiosas, que podrían enviar nuevos totales diarios de casos en Garden State a niveles récord a mediados de mayo.

Murphy y los principales funcionarios de salud estatales describieron el miércoles modelos actualizados de proyección de virus de casos moderados y altos que tienen en cuenta los impactos de la vacunación, los viajes de vacaciones de primavera, las vacaciones futuras y la eficacia de la vacuna contra las variantes. Ambos modelos asumen que Nueva Jersey vacuna al 70 por ciento de su población adulta en junio, aunque las fechas tienen dos semanas de diferencia.

En el escenario de caso moderado, que supone que las vacunas actuales tienen una eficacia del 95 por ciento contra variantes y que los adultos de Nueva Jersey están vacunados al 70 por ciento para el 1 de junio, la última ola alcanzaría su punto máximo alrededor del 18 de abril con un máximo diario de 5,445 casos diarios y casi 2,700 personas hospitalizadas. . Ambos números son más del doble de lo que informaba el estado a principios de noviembre.

El estado no esperaría que los nuevos casos diarios cayeran por debajo de los 3,000 hasta mediados de junio como muy pronto. Eso significa más de 2,000 casos nuevos al día, todos los días, durante al menos otros cuatro meses. Las hospitalizaciones superarían las 1,000 hasta al menos agosto.

Y ese es el escenario moderado.

En el peor de los casos, los modelos muestran que el pico puede no llegar hasta el 18 de mayo, cuando los máximos diarios de casos podrían superar los 8,160, más en un solo día de lo que ha informado Nueva Jersey desde que comenzó la pandemia, mientras que las hospitalizaciones alcanzarían un máximo de 3,650, un volumen de admisión que el estado no ha visto desde mediados de mayo de 2020. Ambos máximos "inquietantes" podrían persistir hasta mediados de junio en ese modelo, anotó Murphy.

"Básicamente, estaríamos más o menos de regreso a donde estábamos en diciembre y enero cuando la segunda ola se estrellaba contra nosotros", dijo.

Ese modelo más terrible supone una eficacia de la vacuna del 65 por ciento en las variantes del coronavirus y un alto impacto de propagación relacionado con ellas. También supone que el objetivo de vacunación de adultos del 70 por ciento se alcanza dos semanas más tarde que el otro modelo y una mayor tasa de hospitalizaciones y nuevos casos derivados del comportamiento público, así como viajes relacionados con las vacaciones y el proceso general de reapertura.

Murphy ofreció una advertencia básica al comienzo de su sesión informativa, una que dice haber dado antes y otra que está obligado a reiterar ahora.

"Si bien estos modelos se basan en datos de un año, cambian prácticamente día a día a medida que los nuevos datos informan mejor nuestro camino a seguir. Se trata de proyecciones, no certezas, y a través de nuestro comportamiento podemos cambiar la trayectoria de los modelos ", dijo. "Cuantas más vacunas administremos, mejor podremos hacer el modelo. Y cuanto más sigamos usando nuestras máscaras y manteniendo las distancias sociales incluso después de haber sido vacunados, podemos reducir aún más estos números proyectados".

"Si bien el número de casos nuevos proyectados puede y debe hacernos reflexionar a todos, son los números en nuestros hospitales los que son de mayor preocupación cuando se trata de determinar los pasos que debemos tomar como estado", agregó el gobernador.

Algunas de esas métricas de hospitalización ya han aumentado, la comisionada de salud de Nueva Jersey, Judy Persichilli, compartió datos que muestran un aumento del 28 por ciento en las nuevas admisiones en todo el estado en las últimas dos semanas. Eso incluye un aumento del 31 por ciento en las hospitalizaciones entre los que tienen entre 20 y 29 años, un aumento del 9 por ciento entre los que tienen entre 30 y 39 años y un aumento del 48 por ciento entre los que tienen entre 40 y 49 años, dijo.

Las hospitalizaciones para los mayores de 70 años han sido marcadamente menores, el 7 por ciento para el grupo de 70 a 79 y el 1 por ciento para los mayores de 80, agregó Persichilli, posiblemente un reflejo de la elegibilidad temprana para la vacuna dirigida a las poblaciones de ancianos.

"Se cree que el aumento en los casos se debe principalmente a variantes más contagiosas, por ejemplo, B.1.1.7, la variante del Reino Unido, junto con comportamientos menos cautelosos", dijo el comisionado de salud del estado. "Todavía hay una incertidumbre por delante con este implacable virus que continúa cambiando. Todo el país está en una carrera para vacunar a medida que las variantes contribuyen a los aumentos repentinos".

La mayor prevalencia de variantes más transmisibles identificadas por primera vez en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica tiene funcionarios de todos los niveles de gobierno y de tan alto rango como el presidente que advierte a los estados que no flexibilicen las restricciones de manera demasiado agresiva. Media docena de estados ya han levantado los mandatos de máscaras y más están planeando hacerlo en las próximas semanas a pesar de las súplicas a los estadounidenses del presidente Joe Biden y la jefa de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, para que mantengan la guardia alta.

Si bien las mutaciones del virus son algo natural y la mayoría no se considera una amenaza para la salud pública, el trío del Reino Unido (B.1.1.7), Sudáfrica (B.1.351) y Brasil (P.1) se consideran "variantes de interés "porque la evidencia ha demostrado que son más capaces de evadir las respuestas inmunes y pueden aumentar el riesgo de reinfección.

En su última actualización, los CDC dijeron que se han reportado casi 12,000 casos de la variante B.1.1.7 en 51 estados. El jefe de la agencia dijo el miércoles que la variante ahora representa el 26 por ciento de los casos en EEUU y está comenzando a convertirse en la cepa predominante. Los datos preliminares del Reino Unido sugieren que la cepa también podría ser más letal que otras, aunque los expertos dicen que se necesita más estudio.

Las cepas sudafricanas y brasileñas son menos comunes y representan 312 casos en 31 estados y 172 casos en 22 estados, respectivamente, según los CDC.

Nueva Jersey rastrea siete variantes conocidas a nivel estatal. Se han encontrado en más de 700 muestras positivas de COVID, aunque la cepa del Reino Unido es, con mucho, la más común (606 casos conocidos). Se han identificado diez casos de las variantes sudafricana (2) y brasileña (8), mientras que en 112 muestras se detectó la denominada variante "New York City", conocida como B.1.526. A diferencia de Nueva York, la cuarentena de viajes de Nueva Jersey siempre ha sido una advertencia, no una orden ejecutable.

Murphy, cuyo estado es actualmente el No. 1 a nivel nacional en nuevos casos diarios per cápita (Nueva York es el No. 2, Connecticut es el No. 3), ha dicho que su aviso sigue vigente.

Connecticut ha informado de casi 400 casos de la cepa del Reino Unido a nivel local y dos y siete de las otras dos variantes de interés. El estado de Nueva York no ha actualizado su contabilidad pública de datos de variantes con regularidad, pero en la ciudad, los funcionarios de salud dicen que han encontrado la variante del Reino Unido en al menos 590 personas. Esa última actualización del 23 de marzo marcó un aumento del 35 por ciento con respecto a la publicación de datos anterior.

Los funcionarios de salud de la ciudad dijeron a principios de este mes que dos variantes, la del Reino Unido una y otra que se originó en Washington Heights el año pasado (B.1.526), ​​representaron el 51 por ciento de todas las muestras estudiadas en la semana más reciente de datos completos.

La gran mayoría de las muestras de variantes identificadas fueron la variante de Washington Heights, conocida como B.1.526. Esa cepa estuvo presente en casi dos de los cinco casos estudiados en general. Hasta ahora, la cepa del Reino Unido, B.1.1.7, se ha reportado en alrededor de 590 residentes de la ciudad de Nueva York, un aumento del 35 por ciento con respecto a la publicación de datos anterior. Se han encontrado un caso de cepa brasileña y dos casos de variantes sudafricanas, aunque es probable que la prevalencia de los tres sea mucho mayor de lo informado.

Cuando se le preguntó sobre el riesgo de variantes, específicamente en lo que se relaciona con cualquier potencial de reinfección, el martes, el comisionado de Salud, Dr. Dave Chokshi, dijo que algunas de las cepas, particularmente las brasileñas y sudafricanas, "parecen ser capaces de evadir nuestra respuesta más que las otras variantes ".

"Eso es algo que estamos siguiendo de cerca", agregó Chokshi. "Parece haber evidencia de que las personas que contraen esas variantes tienen un mayor riesgo de reinfección incluso si han tenido COVID-19 en el pasado. Dicho todo eso, según nuestra propia observación aquí en la ciudad de Nueva York, estamos no ver que la probabilidad de reinfección aumente con el tiempo ".

Dejando a un lado el riesgo de reinfección, el creciente volumen de casos variantes ha avivado la preocupación a nivel nacional. También ha creado preferencia en las opciones públicas de vacunas; A algunos les preocupa que la inyección de dosis única de Johnson & Johnson, que se probó clínicamente en países con variantes dominantes como Sudáfrica y mostró una menor efectividad, no funcionará tan bien contra esa y otras variantes en los Estados Unidos. Los ensayos de Moderna y Pfizer se realizaron mucho antes y no estuvieron sujetos al mismo escrutinio de variantes.

Tanto Cuomo como de Blasio, entre otros funcionarios, eligieron vacunarse contra J&J para subrayar el hecho de que todas las vacunas existentes son efectivas para prevenir la hospitalización y la muerte por coronavirus.

Como reiteró el miércoles el Dr. Jay Varma, asesor principal de la oficina del alcalde, "La mejor vacuna es la que se puede obtener ahora mismo. No se trata de una marca. Se trata del resultado".

En general, los expertos en salud dicen que se espera que trabajen en las variantes que han surgido y las que surgirán con el tiempo, aunque algunos advierten que las mutaciones virales podrían hacer que las vacunas actuales sean ineficaces en un año o menos, según CNBC.