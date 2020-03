NY lanza nueva metodología para solicitar seguro de desempleo

En una época de inseguridad financiera y de sumo estrés, cientos de miles de neoyorquinos necesitan con urgencia el seguro de desempleo, pero el drástico aumento en la demanda de la subvención causó fallas en el sistema estatal. Así lo confirmó el gobernador Andrew Cuomo durante la sesión informativa del martes.

“(Nuestro sistema) no está funcionando tan bien como me gustaría. Eso agrava el estrés de las personas. Estas personas sin empleo intentan acceder al sitio web y no lo consiguen”, dijo el mandatario.

“Tenemos empresas que trabajan en ello. Lo digo literal, tenemos cientos de personas que trabajan en ello. Pido disculpas por las molestias, debe ser irritante lidiar con esto. Les aseguro que tenemos a todas las empresas de tecnología trabajando en ello. Estamos gastando mucho dinero. El sitio está tan sobresaturado que sigue fallando porque cientos de miles de personas intentan ingresar en todo momento y solo continúa fallando", admitió Cuomo.

Deanna Cohen, directora de la oficina de prensa de Cuomo, explicó en un correo electrónico a nuestra Liz González que tanto el sistema digital como el telefónico están sobresaturados.

Entre el lunes 23 de marzo y el sábado 28 de marzo, el sistema telefónico del Departamento de Trabajo registró más de 8.2 millones de llamadas, en comparación con solo 50,000 durante una semana normal, lo que representa un aumento del 16,000%, detalló Cohen.

En cuanto al sitio web, el sistema recibió 3,4 millones de visitas, en comparación con las 350,000 durante una semana normal, lo que representa un aumento en el tráfico web de casi el 900%.

La estrategia planteada por la administración del gobernador Cuomo implica reducir la saturación. Los neoyorquinos deben tener en cuenta que, incluso si se demora en presentar la solicitud del seguro de desempleo, TODAVÍA recibirá el beneficio completo al que tiene derecho, recalcó la Oficina.

El Estado ha pedido a los neoyorquinos que ayuden a reducir la sobresaturación, por ende, ahora deben presentar la solicitud en los días programados en función de la primera letra del apellido, de la siguiente forma:

Lunes: Los apellido que comienza de la A a la F

Martes: Los apellidos que comienzan de la G a la N

Miércoles: Los apellidos que comienzan de la O a la Z

Jueves, viernes y sábado: Todos los apellidos

De igual forma, se asignaron a 700 empleados a la línea telefónica del Departamento de Trabajo y cientos más están siendo capacitados, para aumentar así la cantidad de personal.

También se amplió el horario del centro de llamadas.

De lunes a jueves de 8:00 am a 7:30 pm

Viernes de 8:00 am a 6:00 pm

Sábados de 7:30 am a 8:00 pm

En cuanto al sistema en línea, el Departamento de Trabajo añadió más de 20 servidores para soportar el tráfico web.