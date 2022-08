NY informa el primer caso de 2022 de virus mortal que afecta los venados

NUEVA YORK -- El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York dio un anuncio que afecta a uno de los animales más populares de la zona.

La agencia confirmó el miércoles que un venado de cola blanca en Dover Plains, condado de Dutchess, murió recientemente después de contraer la enfermedad hemorrágica epizoótica, (EHD, por sus siglas en inglés), una infección que en la mayoría de los casos es mortal, transmitida por mosquitos que pican, esas plagas infames que son tan difíciles de ver para muchas personas. refiérase a ellos simplemente como "no-see-ums" o "punkies".

Sin embargo, las picaduras son mucho más difíciles de ignorar. Esos insectos pican a los humanos, pero la EHD no se puede transmitir a las personas, dicen los funcionarios estatales. La enfermedad ni siquiera se puede transmitir de venado a venado. Viene directamente de las picaduras de insectos.

El caso del condado de Dutchess marca el primer caso confirmado de EHD en Nueva York este año. Se están investigando muchas otras muertes de ciervos, dicen las autoridades, y se les pide a los neoyorquinos que informen sobre avistamientos de ciervos enfermos o moribundos aquí.

La EHD es endémica en el sur de los Estados Unidos, donde se registran brotes anuales del virus, pero los brotes en el noreste son esporádicos, lo que deja a los ciervos en la Gran Manzana sin inmunidad, dicen las autoridades. Una vez infectados, los venados generalmente mueren dentro de las 36 horas.

Los síntomas incluyen fiebre, hemorragia en músculos u órganos e hinchazón de la cabeza, el cuello, la lengua y los labios. Un venado infectado con EHD puede parecer cojo o deshidratado. A menudo se encuentran muertos junto a las fuentes de agua. No existe tratamiento para la EHD ni medidas preventivas. Los ciervos muertos no pueden propagar la infección. Por lo general, los brotes de EHD no terminan en el noreste hasta que la primera helada fuerte mata a los mosquitos que transmiten la enfermedad, dicen las autoridades.

El virus EHD se confirmó por primera vez en Nueva York en 2007, con brotes relativamente pequeños en los condados de Albany, Rensselaer y Niagara y en el condado de Rockland en 2011. La parte baja del Hudson Valley experimentó un gran brote de EHD en 2020, uno centrado en los condados de Putnam y Orange que vio el informe público sobre 1,500 ciervos muertos como parte de la investigación del brote viral.

Es probable que ese brote de 2020 haya sido ocultado por completo por el virus que afecta a las personas, COVID-19, y la conciencia de un brote de EHD de 2021 que vio más de 2,000 informes de ciervos muertos principalmente en los condados de Ulster, Dutchess, Columbia, Oswego y Jefferson probablemente fue una víctima de lo mismo.

Si bien los brotes de EHD no tienen implicaciones significativas a largo plazo para las poblaciones de ciervos, la tasa de mortalidad puede ser alta en áreas geográficas pequeñas donde falta inmunidad, dicen las autoridades ambientales. Obtenga más información sobre EHD aquí.