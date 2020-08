NY debe mejorar su manejo de las boletas enviadas por correo; advierten funcionarios

NUEVA YORK — Los funcionarios electorales advierten que Nueva York tiene mucho trabajo por hacer antes del 3 de noviembre para garantizar que pueda manejar una avalancha aún mayor de votos ausentes a la luz de un aumento en la votación por correo que generó un retraso de seis semanas. para conocer los resultados de las primarias de junio.

La implementación de Nueva York de la votación ausente ampliada esta primavera ha alimentado las quejas de la privación del derecho al voto de los votantes y la preocupación de que los votantes estén cada vez más desconfiados de la votación por correo antes de noviembre. Los comisionados electorales utilizaron una audiencia legislativa el martes para instar a los legisladores que enfrentan un déficit de ingresos masivo a proporcionar más fondos y tiempo para que los trabajadores electorales envíen, procesen y cuenten las boletas en noviembre.

En abril, el gobernador Andrew Cuomo permitió a los votantes votar por correo si temían la propagación del COVID-19 en los lugares de votación. Anunció que el estado enviaría por correo las solicitudes de boletas de voto ausente con franqueo prepagado a todos los votantes registrados.

Los oficiales electorales trabajaron durante la pandemia para procesar 1.8 millones de solicitudes de boletas ausentes en una primaria que vio casi el 40 por ciento de los votos siendo emitidos por los votantes ausentes, una suma monumental en un estado cuyo sistema de votación ausente por mucho tiempo restringía esta opción de voto, causando que menos de uno de cada diez votantes en promedio fuesen emitidos por votantes ausentes en elecciones pasadas.

Se espera que ocho millones de votantes voten en noviembre, y hasta la mitad podría votar en ausencia, dijeron las autoridades el martes.

"No me sorprendería no tener ganadores claros en estas elecciones tan competitivas sino hasta mucho después del Día de Acción de Gracias", dijo el codirector ejecutivo de la Junta Estatal de Elecciones, Todd Valentine, en un testimonio escrito.

El presidente y el virtual candidato demócrata para las elecciones de noviembre tienen posturas muy diferentes. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

Grupos de derechos electorales, incluyendo la Liga de Mujeres Votantes, dijeron que Nueva York debe arreglar un sistema de votación en ausencia que ha enfrentado quejas durante mucho tiempo sobre las altas tasas de votos descartados. Los funcionarios electorales estatales no revelaron cuántas papeletas se descartaron en las primarias de junio del martes.

"El volumen de votos descartados es totalmente inaceptable, independientemente de cualquier posible explicación", dijo el vicepresidente del Senado, Michael Gianaris, y agregó que "se necesita hacer más".

En la ciudad de Nueva York, el 23 por ciento de aproximadamente 400,000 boletas de voto ausente se consideraron inválidas en junio, según el director ejecutivo de la Junta Electoral de la ciudad, Michael Ryan, el martes.

Eso es un aumento del 21 por ciento en las primarias presidenciales de 2016.

Aproximadamente 12,500 boletas de Brooklyn, Queens y Manhattan fueron descalificadas en una primaria del Congreso, según una demanda federal presentada por el demócrata Suraj Patel. Se negó a ceder ante la representante en turno Carolyn Maloney, y un juez ordenó el recuento de al menos 1,000 papeletas disputadas en la demanda.

Ryan dijo que la falta de la firma de un votante era la razón más común para las boletas inválidas.

El comisionado Douglas Kellner dijo que Nueva York podría agregar una "gran marca roja" para dejar más claro dónde deben firmar los votantes.

Las boletas también pueden arrojarse si no están debidamente selladas en un sobre interior, si no tienen matasellos o tienen una marca perdida.

Los legisladores y comisionados expresaron preocupación por la creciente dependencia de Nueva York del servicio postal, cuyo nuevo director general de correos niega que su agencia esté desacelerando el correo electoral en medio de problemas de ingresos. Nueva York podría utilizar más buzones de entrega para las boletas, dijo Valentine.

"Una parte significativa de nuestras elecciones será administrada por una entidad sobre la cual la Junta Electoral no tiene control", dijo el comisionado estatal de elecciones Peter Kosinski.

El Servicio Postal no puede garantizar que pueda devolver las boletas por correo a tiempo para que se cuenten según las fechas límite de Nueva York, dijo el abogado general Thomas Marshall al estado en una carta del 30 de julio.

Nueva York permite que los votantes soliciten boletas en ausencia siete días antes de una elección. Pero al menos 15 días proporcionarían más tiempo para solicitar, enviar a los votantes y devolver las boletas, según el codirector ejecutivo de la junta electoral estatal, Robert Brehm.

Nueva York está abordando algunos problemas: los votantes podrían solicitar boletas de voto en ausencia en línea a través de un portal en línea en construcción.

Los votantes podrían solicitar boletas ausentes antes, arreglar las boletas inválidas y votar en ausencia debido a las preocupaciones de COVID-19 en noviembre bajo proyectos de ley aún por firmar.

Los grupos de derechos de voto quieren que Nueva York use códigos de barras para rastrear las boletas, proporcionar franqueo prepago nuevamente, expandir la votación anticipada, educar a los votantes, eliminar las reglas anticuadas sobre qué boletas no son válidas y asegurarse de que las comunidades minoritarias estén al tanto de los cambios de última hora en la votación.

Nueva York recibió $ 20 millones en fondos federales y proporcionó $ 4 millones en fondos de contrapartida estatales para las elecciones de este año.

Los comisionados están pidiendo hasta $ 50 millones para personal, capacitación, sitios de votación adicionales, franqueo postal, escáneres de boletas y equipo de protección antes de las elecciones de noviembre.

"Más recursos, más personal, más fondos y más paciencia ayudarían", dijo Kosinski en un testimonio escrito. "Es fácil criticarnos, pero no es fácil hacer nuestro trabajo".