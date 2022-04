NY consilia acuerdo presupuestario temporal para evitar el cierre del gobierno

Los legisladores de Nueva York acordaron aprobar un proyecto de ley de gastos a corto plazo el lunes para garantizar que los trabajadores estatales reciban su pago esta semana después de que los líderes de la Legislatura no lograron llegar a un acuerdo presupuestario más amplio con la gobernadora Kathy Hochul.

El año fiscal del estado comenzó el viernes, pero Hochul y los legisladores no pudieron implementar un plan de gastos de aproximadamente $ 216 mil millones mientras discutían sobre temas importantes como la reforma de la polémica ley de fianzas, los casinos de la Ciudad de Nueva York y un controversial subsidio estatal propuesto de $ 600 millones para un nuevo estadio de fútbol para los Buffalo Bills.

Las conversaciones se llevan a cabo a puerta cerrada, como ha sido la tradición en Nueva York, donde la gobernadora, la líder del Senado y el presidente de la Asamblea toman decisiones importantes de miles de millones de dólares.

La oficina del Contralor del Estado, Thomas P. DiNapoli, advirtió que unos 62,000 trabajadores estatales pudieron haber visto interrumpidos sus cheques de pago esta semana si no se hubiera aprobado un presupuesto antes de las 4 p.m. el lunes.

Con un presupuesto de un año fuera de su alcance, los legisladores acordaron un plan a corto plazo de $ 360 millones que se extiende durante los próximos tres días, aunque la Asamblea no cumplió con la fecha límite de la contraloría por más de una hora, lo que aumenta la posibilidad de que algunos trabajadores puedan ver su pago con un día de demora.

“En este punto, realmente no teníamos muchas opciones”, dijo la senadora estatal Diane Savino, demócrata que representa a Staten Island. “Si no aprobamos una prórroga, entonces el gobierno técnicamente cierra. Así que no tenemos elección. Tenemos que hacerlo".

La extensión del presupuesto mantendrá la nómina estatal financiada hasta el jueves, momento en el cual Hochul y los legisladores esperan poder lograr un acuerdo presupuestario completo.

En declaraciones al cuerpo de prensa del Capitolio por primera vez en 10 días, Hochul rechazó la idea de que el proceso presupuestario de este año fue particularmente secreto.

“Este es un proceso muy normal y estamos pasando por lo que creemos que será un muy buen presupuesto”, dijo Hochul después de recibir su segunda inyección de refuerzo de COVID en el Capitolio. “Se resolverá en cuestión de días. Nos estamos acercando”.

Mientras tanto, gran parte del equipo negociador de Hochul contrajo COVID la semana pasada, aunque la gobernadora dijo que la mayoría está retomando actividades.

Los legisladores han expresado su frustración porque Hochul dejó caer dos temas importantes en las conversaciones sobre el presupuesto en las semanas y días previos a la fecha de vencimiento del presupuesto.

El primero se produjo a mediados de marzo, cuando Hochul presentó un plan de 10 puntos que, según ella, mejoraría la seguridad pública en Nueva York. Pero el plan incluía cambios significativos a las recientes reformas de fianza, que los legisladores progresistas se muestran reacios a cambiar.

Luego, la semana pasada, Hochul anunció un acuerdo con los Buffalo Bills para construir un nuevo estadio de 1.400 millones de dólares para el club de la NFL. De eso, los contribuyentes pagarían $850 millones, incluidos $600 millones del estado, que deberían aprobarse en el presupuesto.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, un demócrata que representa al norte del Bronx, ha expresado su frustración con los gobernadores que imponen cuestiones de política en el presupuesto estatal cuando tienen poco que ver con las finanzas de Nueva York. Hablando con los periodistas el lunes, dijo que eso crea una tensión entre la Legislatura estatal y la oficina del gobernador. Sin embargo, expresó su confianza en que pronto llegarían a un consenso.

“A veces no siempre es el sol y el arcoíris en esas discusiones”, dijo. “Pero al final del día, tienes un trabajo que hacer. Y llegaremos allí”.