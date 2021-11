NY anuncia programa de becas para cubrir la matrícula de 1,000 nuevos trabajadores de la salud

La gobernadora Kathy Hochul anunció el programa de becas Nurses For Our Future, que cubrirá la matrícula de 1,000 nuevos trabajadores de la salud, a fin de que obtengan certificados de enfermería en SUNY y CUNY.

El programa busca responder a la escasez de atención médica y la falta de trabajadores en los hospitales de todo el estado.

"Hace apenas un año, estábamos celebrando a nuestros trabajadores de la salud como los héroes que son, y la pandemia nos ha demostrado que no podemos permitirnos una escasez de mano de obra en la industria de la salud", dijo la gobernadora Hochul.

"Me enorgullece anunciar nuestra nueva Beca Nurses For Our Future como un paso importante para capacitar a más personal de enfermería e incorporarlos a nuestro sistema de atención médica”, agregó.

Desde el inicio de la pandemia COVID-19, los hospitales se han enfrentado a una escasez de mano de obra y una afluencia masiva de pacientes. Este programa de becas está diseñado para contratar y volver a capacitar a los profesionales de enfermería y atención médica para que presten servicios en las NYSRN que más lo necesitan.

Actualmente hay más de 9,300 vacantes para enfermeras registradas en el estado de Nueva York. La beca Nurses For Our Future significará que 1,000 estudiantes más pueden ingresar a un programa de enfermería en SUNY o CUNY. Los estudiantes podrán completar sus programas con un horario flexible, ya sea a tiempo parcial o completo.

Este esfuerzo incentivará a los residentes del estado de Nueva York activos en el campo de la atención médica a mejorar su trayectoria profesional y avanzar en su educación a través del sistema SUNY o CUNY.

El Banco de Trabajos del Estado de Nueva York cuenta con casi 220,000 puestos de trabajo disponibles en el estado y los usuarios pueden buscar por palabra clave, código postal, título de trabajo y nombre de la empresa. Al utilizar la herramienta de búsqueda de empleo y desarrollo profesional de JobZone, las personas pueden planificar su futuro, organizar su búsqueda de empleo, desarrollar currículos y explorar carreras.

El Departamento de Trabajo también organiza talleres virtuales en vivo y seminarios web diarios sobre temas relevantes para quienes buscan empleo en todas las industrias, como redacción de currículums, búsqueda de empleo y técnicas de entrevistas.

Para aquellos que buscan trabajar a tiempo parcial, el estado tiene un banco de empleos de oportunidades de contratación a tiempo parcial que enumera casi 30,000 trabajos a tiempo parcial disponibles ahora en el estado de Nueva York ordenados por ubicación, cargo y compañía que también se pueden buscar por palabra clave.