Nueva York alcanza nuevo récord diario en disminución de casos por COVID-19

NUEVA YORK -- El gobernador Andrew Cuomo actualizó el domingo a los neoyorquinos sobre el progreso del estado durante la pandemia del COVID-19 donde nuevamente el estado alcanzó su tasa más baja de casos positivos documentados en un día.

"Nueva York realizó ayer 65,812 pruebas y obtuvimos la tasa más baja de resultados positivos en un día desde que comenzamos: 0.78 por ciento. Felicitaciones neoyorquinos. Increíble. Realmente un logro increíble de los neoyorquinos," dijo Cuomo mediante un comunicado electrónico.

En adición, el gobernador también promocionó que el estado logró un nuevo récord a la baja de personas internadas en unidades de cuidado intensivo (o ICU por sus siglas en inglés), a 131, un nuevo mínimo desde el 16 de marzo.

Sin embargo, el gobernador demócrata señaló que la colaboración de los gobiernos locales es vital para detener la propagación del virus, mencionando que el estado multó a 26 nuevos bares, 16 de ellos en Queens, por violar las reglas de distanciamiento social.

"Protejan el progreso, protejan el progreso. Gobiernos locales, hagan cumplir las pautas. Sé que me repito, pero me repetiré hasta que me escuchen. La Policía Estatal y la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas continúan tratando de llenar el vacío dejado por las autoridades locales en algunas partes del estado".

Al mismo tiempo que celebraba el progreso realizado por los neoyorquinos para frenar la propagación del virus y mantener ese número bajo durante el proceso de reapertura escalonada del estado, Cuomo no perdió tiempo en criticar las órdenes ejecutivas recién firmadas por el presidente Trump.

"El presidente Trump anunció algunas órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas no sustituirán a la legislación solo por ley, no podrá hacer lo que tiene que hacer por orden ejecutiva".

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, también criticó las órdenes del presidente Trump en "Face the Nation" de la cadena de CBS.

“Eso nos costaría alrededor de $ 500 millones de dólares entre ahora y fin de año”, dijo Lamont. “Podría tomar ese dinero de las pruebas. No creo que sea una gran idea. Podría tomar ese dinero de, ya sabes, desinfección masiva de nuestras escuelas. No creo que sea una gran idea. De hecho, creo que el plan del presidente no es una gran idea ".

El gobernador Cuomo también entregó el último número de muertos para el estado, que subió a 25,202 después de que siete neoyorquinos más murieran por el coronavirus.

En cuanto a la reapertura de los distritos escolares, el gobernador también recalcó que es necesario que las escuelas consulten con los padres, antes de que estos decidan abrir sus puerta.

"El punto que hice sobre la consulta con los maestros y los padres no fue solo una sugerencia útil, es necesaria. Algunos distritos escolares me dijeron que teníamos que hablar con los padres. Sí, tienes que consultar con los padres. Ese es un requisito que cada distrito escolar debe tener al menos 3 zoom en línea, como quieran hacerlo, consultas, discusiones con los padres explicando los planes y respondiendo preguntas."

Según Cuomo, los cinco distritos escolares más grandes del estado están requeridos en hacer al menos cinco conferencias virtuales con los padres antes del 21 de agosto para ser permitidos reabrir.