NY acorta cuarentena para los trabajadores esenciales ante aumento drástico de casos

Nueva York cambió sus políticas COVID de retorno al lugar de trabajo para el personal esencial ante el aumento récord de infecciones y la amenazante propagación de la variante ómicron.

La gobernadora Kathy Hochul anunció el viernes las nuevas directrices. Los trabajadores esenciales que estén vacunados podrán retornar al trabajo cinco días después de dar positivo. Los no vacunados deberán permanecer en aislamiento durante diez días, dijo la mandataria.

Esa ventana de cuarenta se aplica a los trabajadores esenciales que están completamente vacunados y que son asintomáticos, así como a los trabajadores completamente vacunados que tuvieron síntomas leves, pero que no tuvieron fiebre durante 72 horas, dijo Hochul. Todos deberán usar mascarillas.

"Los empleadores pueden permitir que los profesionales de la salud y otros miembros críticos de la fuerza de trabajo que han tenido COVID-19 regresen después de cinco días si están completamente vacunados y son asintomáticos", indicó la gobernadora.

La mandataria señaló que la nueva directriz también aplica a otros trabajadores esenciales, como los de las tiendas de comestibles, farmacias, restaurantes, transporte y de sanidad.

El ajuste incorpora la última guía de los CDC, que acortó su ventana de aislamiento recomendada para los trabajadores de la salud hace un día, y las infecciones más leves con ómicron. Muchos de estos trabajadores que dieron positivo no muestran síntomas o muestran síntomas leves y no necesitan tratamiento médico para recuperarse.

Los gerentes de hospitales, incluido el director del sistema de atención médica pública más grande del país, El Dr. Mitchell Katz, de NYC Health + Hospitals, temen la escasez de personal ante la afluencia de pacientes infectados.

"Estamos enfocados en asegurarnos de que la gente pueda volver a trabajar", dijo Hochul, y señaló que las circunstancias de ómicron son diferentes de las amenazas únicas que representa la variante delta.

"Esta es una variante muy, muy contagiosa", reconoció la mandataria. "Esto no es delta. Es ómicron, que hasta ahora ha demostrado que no es tan severa en su impacto. Esta no es la misma situación que tuvimos en Marzo de 2020 o incluso el aumento del invierno pasado. Hemos tenido más pruebas. Hemos tenido más oportunidades".

Aún así, las hospitalizaciones, en especial entre los no vacunados, continúan en aumento, dijo Hochul, y su principal preocupación es tener suficiente personal hospitalario para tratarlas.

La actualización de hospitalización del viernes de la gobernadora incluyó un aumento del 5% día a día en las hospitalizaciones, que ahora han superado las 4.700 y se encuentran en sus niveles más altos desde mediados de marzo. El total de 4,744 todavía está muy por debajo de los 7,000 neoyorquinos que fueron hospitalizados con COVID en esta época el año pasado, dijo Hochul.

El último récord reciente de muertes diarias en el estado fue de alrededor de 71 (Hochul agregó 69 el viernes), y aunque algunas de las crecientes hospitalizaciones podrían aumentar el recuento de muertes, las tasas diarias de muerte permanecen afortunadamente por debajo de los devastadores máximos de los picos de la pandemia, cuando 800 neoyorquinos morían cada 24 horas. Ambas métricas deben ser monitoreadas de cerca, dijo Hochul.

A pesar de lo drástico que han sido los números en los últimos días, el informe del jueves del estado es todavía preocupante: 38,835 pruebas positivas en solo un día, un aumento de 10,000 con respecto al día anterior. De ellos, 22,208 estaban solo en la ciudad de Nueva York según el relato del estado, órdenes de magnitud mayores que cualquier cosa que la ciudad o el estado enfrentaran antes de ómicron (aunque una comparación real con la cantidad de casos durante el aumento inicial de COVID en la primavera de 2020 es imposible porque las pruebas fueron limitadas).

En términos más simples, solo en la última semana, aproximadamente el 1% de todos los residentes de la ciudad de Nueva York y el 1% de todos los residentes del estado de Nueva York han dado positivo por COVID.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que con las herramientas disponibles para ayudar a prevenir y combatir el COVID-19, "realmente no hay necesidad de entrar en pánico".

Nueva York, como muchos estados, ha tenido filas de horas para las pruebas de COVID en medio de la creciente demanda nacional. Hochul dice que el estado ha enviado 600,000 pruebas a la ciudad de Nueva York solo en las últimas 48 horas y está trabajando para traer más recursos directos.

Se abrirán cinco sitios de prueba más la próxima semana, uno en cada municipio. El estado también ha lanzado 37 nuevas ventanas emergentes y planea 17 más en la ciudad de Nueva York.

En última instancia, los funcionarios dicen que las vacunas sofocarán los aumentos en las hospitalizaciones y muertes asociadas con ómicron, y esas métricas son una preocupación mucho mayor para ellos que las infecciones por sí solas. Es por eso que instan a la calma en este momento, y promueven las vacunas y las dosis de refuerzos de COVID para aquellos que deben recibirlos.

Hochul se ha mantenido firme en que no habrá nuevos cierres relacionados con COVID en Nueva York en medio de la rápida propagación de ómicron, y aunque reconoce que la variante parece más hábil para evadir la protección de la vacuna cuando se trata de infecciones, los datos estatales muestran que eso no es cierto con los casos más graves.

El primer caso de omicron en Estados Unidos se informó el 1 de diciembre. La variante tardó menos de tres semanas en establecer su dominio en el país. Las aerolíneas United y Delta se han visto obligadas a cancelar vuelos de vacaciones debido a las altas infecciones de personal y los gerentes de los hospitales dicen que están preocupados por la escasez de personal por razones similares, y mucho más de lo que están preocupados por la afluencia de personas enfermas.

La pura infecciosidad de ómicron por sí sola está dejando fuera de juego a los trabajadores esenciales, y en ningún lugar la transmisibilidad es más evidente que en el área de Nueva York.

El CDC estima que más del 90% de los casos actuales en el área de Nueva York, uno que para sus propósitos de vigilancia genómica incluye Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, son la cepa omicron. Eso es un aumento del 25% la semana pasada.

Como dijo Hochul esta semana, el aumento invernal está sobre nosotros y los neoyorquinos deberían esperar que los casos sigan aumentando. Pero también pueden esperar reducir sus posibilidades de enfermedad grave relacionada con COVID a través de vacunas y refuerzos.

El noventa y cinco por ciento de todos los adultos de Nueva York han recibido al menos una dosis de vacuna, dijo Hochul el viernes. Ella llamó a eso un hito.

"El mejor regalo que puede hacerse a sí mismo ya sus seres queridos en esta temporada navideña es la protección contra el COVID-19", agregó la gobernadora. "Anime a sus amigos y familiares a que hagan su parte, usen mascarillas y tengan cuidado cuando estén en espacios públicos cerrados. Superemos esto y disfrutemos de una temporada navideña segura y saludable".