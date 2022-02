NY abre 29 nuevos sitios de vacunación para niños y adolescentes

La gobernadora Kathy Hochul anunció el miércoles la apertura de 29 nuevos sitios de vacunación emergentes para niños y adolescentes. Los nuevos sitios respaldan el objetivo del Estado de garantizar que los niños de Nueva York de 5 años en adelante se vacunen y se mantengan al día con todas las dosis recomendadas de la vacuna contra el COVID-19, incluida la de refuerzo.

El Estado lanzó la campaña #VaxForKids para aumentar las tasas de vacunación entre los niños de Nueva York de 5 a 11 años y proporcionar dosis de refuerzo para los adolescentes de 12 a 17 años. El Departamento de Salud del estado está trabajando con localidades, organizaciones comunitarias y centros de atención médica para establecer estos sitios en todas las regiones del estado. Los socios, los sitios anfitriones y los esfuerzos de divulgación se adaptarán para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades a las que sirven.

El estado de Nueva York continúa liderando el camino en materia de vacunación. Según los datos recopilados por los Centros para el Control de Enfermedades, el estado ocupa el primer lugar entre los estados grandes en adultos (18 años o más) y adolescentes (12 a 17 años) completamente vacunados.

Hasta la fecha, más de 1.6 millones de niños de 5 a 17 años han sido vacunados contra el COVID-19. Al 15 de febrero, el 39.6 % de los niños de 5 a 11 años y el 80.8 % de los adolescentes de 12 a 17 años habían recibido al menos una dosis y el 31.7 % de los niños de 5 a 11 años y el 70.7 % de los adolescentes de 12 a 17 años habían completado su serie inicial de vacunas.

Un profesional médico comunitario estará disponible en cada sitio para responder cualquier pregunta que puedan tener los padres y tutores. Los nuevos sitios se anunciarán semanalmente durante el período de 6 semanas. La lista completa de sitios #VaxForKids está disponible aquí.

Los 29 sitios nuevos de vacunación son:

WESTERN NUEVA YORK

Chestnut Ridge Park

6121 Chestnut Ridge Road

Orchard Park, NY 14127

Abierto: jueves, 17 de febrero de 11:00 a. m. - 7:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Para registrarse: www.erie.gov/vax

Socio del evento: Departamento de Salud del Condado de Erie

PARA MAYORES DE 5 AÑOS

WESTERN NUEVA YORK

Mount St. Mary's Hospital - Education Room

5300 Military Road

Lewiston, NY 14092

Abierto: jueves, 17 de febrero de 1:00 p. m. - 4:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech, Janssen/J&J, Moderna, la de la gripa.

Para registrarse: mayores de 5 (primera dosis aquí); mayores de 5 (segunda dosis aquí); mayores de 18 primera dosis Moderna aquí; mayores de 18 años segunda dosis Moderna aquí; mayores de 12 años de refuerzo aquí; de la gripa aquí.

Socio del evento: Departamento de Salud del Condado de Niagara

Ages 5+

MOHAWK VALLEY

Fulton County Department of Health

127 East State Street

Gloversville, NY 12078

Abierto: jueves 17 de febrero; 10:00 a. m. - 6:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Para registrarse: https://booknow.appointment-plus.com/6Z7P0E2Q/?E_ID=3499

Socia del evento: Condado de Fulton

Mayores de 5 años

CIUDAD DE NUEVA YORK

Thomas White Jr. Foundation

162-04 Tuskegee Airman Way

Jamaica, NY 11433

Abierto: jueves 17 de febrero; 7:00 a. m. - 2:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Fundación Thomas White Jr.

Mayores de 5 años

NORTH COUNTRY

Clinton County Health Department

133 Margaret Street

Plattsburgh, NY 12901

Abierto: jueves 17 de febrero; 12:00 p. m. - 6:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Para registrarse: http://www.clintonhealth.org/covid19vaccine

Socio del evento: Condado de Clinton

Mayores de 5 años

CIUDAD DE NUEVA YORK

Thomas White Jr. Foundation

162-04 Tuskegee Airman Way

Jamaica, NY 11433

Abierto: viernes 18 de febrero; 03:00 p. m. - 8:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Fundación Thomas White Jr.

Edades 5+

FINGER LAKES

Rushville Hose Company

14 Railroad Avenue

Rushville, NY 14544

Abierto: viernes 18 de febrero; 2:00 p. m. - 6:30 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J

Para registrarse: https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?DateID=D6947D6F13EA022CE0530A6C7C163F58

Socio del evento: Salud Pública del Condado de Yates y Rushville Hose Company

Clínica de segunda dosis para mayores de 5 años; Refuerzo para mayores de 12 años

WESTERN NUEVA YORK

SUNY Fredonia - Steele Hall Pool/Natatorium Lobby

280 Central Avenue

Fredonia, NY 14063

Abierto: viernes 18 de febrero; 3:00 p. m. - 6:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Para registrarse: https://chqgov.com/public-health/covid-19-vaccination-clinics

Socio del evento: Departamento de Salud del Condado de Chautauqua

Edades 5+

SOUTHERN TIER

Windsor Central School District

1191 NY-79

Windsor, NY 13865

Abierto: viernes 18 de febrero; 4:00 p. m. - 6:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech

Socio del evento: Condado de Broome y Distrito Escolar Central de Windsor

mayores de 5 años; Refuerzo para mayores de 12 años

CENTRAL NEW YORK

Southern Cayuga Central School District

2384 State Route 34B

Aurora, NY 13026

Abierto: viernes 18 de febrero; 2:30 p. m. - 4:30 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech (primera, segunda y refuerzo) y Moderna (refuerzo)

Para registrarse: https://www.cayugacounty.us/1610/COVID-19-Immunization-Clinics

Socio del evento: Condado de Cayuga y Distrito Escolar Central del Sur de Cayuga

Edades 5+

HUDSON VALLEY

Mt. Hope AME Zion Church

65 Lake Street,

White Plains, NY 10604

Abierto: viernes 18 de febrero; 10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Coalición Nacional de Iglesias Negras y Mt Hope AME Zion

Edades 5+

LONG ISLAND

Dix Hills Fire District

115 Deer Park Road

Dix Hills, NY 11746

Abierto: viernes 18 de febrero; 2:00 p. m. - 7:30 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Departamento de Bomberos de Dix Hills

Edades 5+

CIUDAD DE NUEVA YORK

Arab-American Family Support Center

6206 6th Avenue (between 62nd and 63rd)

Brooklyn, NY 11220

Abierto: viernes 18 de febrero; 7:00 a. m. - 4:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Beit El-Maqdis Islamic Center Arab - American Family Support Center

Edades 5+

CIUDAD DE NUEVA YORK

Tracey Towers41 West Moshulu Pkwy S,

Bronx, NY 10468

Abierto: sábado 19 de febrero; 8:30 a. m. - 4:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Tracey Towers

Edades 5+

FINGER LAKES

The Vineyard Farm and Outdoor Center for Excellence

126 Sander Street

Rochester, NY 14605

Abierto: sábado 19 de febrero; 1:00 p. m. - 5:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: The Vineyard Farm

Edades 5+

CENTRAL NEW YORK

Oswego Elks Lodge

132 West 5th Street

Oswego, NY 13126

Abierto: Sábado, 19 de febrero, 10:00 am - 1:00 pm

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech

Para registrarse: https://health.oswegocounty.com/information/2019_novel_coronavirus/covid-19_vaccine.php

Socio del evento: Condado de Oswego y Oswego Elks Lodge

Edades 5+

HUDSON VALLEY

Mt. Hope AME Zion Church

65 Lake Street,

White Plains, NY 10604

Abierto: sábado 19 de febrero; 10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Coalición Nacional de Iglesias Negras y Mt Hope AME Zion

Edades 5+

LONG ISLAND

Perfecting Faith Church

311 N Main Street

Freeport, NY 11520

Abierto: sábado 19 de febrero; 9:00 a. m. - 2:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Iglesia Perfecting Faith

Edades 5+

CIUDAD DE NUEVA YORK

Christ Fellowship Baptist Church

11 Sumpter Street,

Brooklyn, NY 11233

Abierto: sábado 19 de febrero; 10:00 a. m. - 3:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Iglesia Bautista Christ Fellowship

Edades 5+

CIUDAD DE NUEVA YORK

Evangelical Crusade Christian Church

557 East 31st Street

Brooklyn, NY 11210

Abierto: domingo 20 de febrero; 11:00 a. m.- 3:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Iglesia Cristiana Cruzada Evangélica

Edades 5+

WESTERN NEW YORK

St. Mark's Open Door Baptist Church

2901 Highland Avenue

Niagara Falls, NY 14305

Abierto: domingo 20 de febrero; 12:30 p. m. - 4:30 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Iglesia Bautista St. Mark's Open Door

Edades 5+

CENTRAL NEW YORK

Fingerlakes Mall Event Center

1579 Clark Street

Auburn, NY 13021

Abierto: lunes 21 de febrero; 1:00 p. m. - 3:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Para registrarse: https://www.cayugacounty.us/1610/COVID-19-Immunization-Clinics

Socio del evento: Condado de Cayuga y Fingerlakes Mall

Mayores de 12 años

WESTERN NEW YORK

Allegany County Department of Health - County Office Building

7 Court Street

Belmont, NY 14813

Abierto: martes 22 de febrero; 10:00 a. m. - 5:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech, Janssen/J&J, Moderna

To Register: 5+ segunda dosis aquí; 12+ segunda dosis aquí; 12+refuerzo aquí; 18+ Moderna refuerzo aquí; 18+ Janssen/J&J refuerzo aquí o llamar al 585-268-9250.

Socio del evento: Departamento de Salud del Condado de Allegany

Clínica de segunda dosis para mayores de 5 años; Refuerzo para mayores de 12 años

WESTERN NEW YORK

Palmer Opera House

12 W Main Street

Cuba, NY 14727

Abierto: martes 22 de febrero; 12:00 p. m. - 6:30 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Janssen/J&J

Para registrarse: 12+ refuerzo aquí

Socio del evento: The Cuba Cultural Center y Palmer Opera House

Edades 5+ Segunda dosis; Refuerzo para mayores de 12 años

CENTRAL NEW YORK

Oswego County Health Department

70 Bunner Street

Oswego, NY 13126

Abierto: Martes, 22 de febrero, 2:00 pm - 3:30 pm

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech

Registro:https://health.oswegocounty.com/information/2019_novel_coronavirus/covid-19_vaccine.php

Socio del evento: Condado de Oswego

Edades 5-11

HUDSON VALLEY

Yeager Health Complex, Building A

50 Sanitorium Rd

Pomona, NY 10970

Abierto: martes 22 de febrero; 15:00 p. m.- 7:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech

Para registrarse: https://rocklandgov.com/departments/health/coronavirus-covid-19/schedule-a-vaccine/

Socio del evento: Condado de Rockland

Mayores de 5 años

WESTERN NEW YORK

Allegany County Department of Health - County Office Building

7 Court Street

Belmont, NY 14813



Abierto: miércoles 23 de febrero; 13:00 - 16:00

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech

Para registrarse: https://apps2.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?DateID=D659591AA88701F2E0530A6C7C16B386 o llame al 585-268-9250

Socio del evento: Departamento de Salud del Condado de Allegany

Refuerzo para mayores de 12 años

LONG ISLAND

Zion Cathedral

312 Grand Avenue

Freeport, NY 11520

Abierto: miércoles 23 de febrero; 9:00 a. m. - 3:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech y Moderna

Socio del evento: Coalición Nacional de Iglesias Negras y Catedral de Zion

Edades 5+

NORTH COUNTRY

Essex County Department of Health

132 Water Street

Elizabethtown, NY 12932

Abierto: miércoles 23 de febrero; 9:00 a. m. - 3:00 p. m.

Tipo de vacuna: Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen/J&J

Para registrarse: https://www.co.essex.ny.us/Health/covid-vax-appointments/

Socio del evento: Condado de Essex

Edades 5+