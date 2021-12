Nuevos casos de la variante Ómicron en NYC elevan a ocho el total de confirmados en el estado

Lo que debes saber Los gobernadores del área triestatal han confirmado nueve casos de la variante Ómicron hasta el sábado por la mañana: ocho en Nueva York y uno en Nueva Jersey.

Hasta el momento no hay datos de EE. UU. que sugieran que la nueva variante, que fue identificada por primera vez en Sudáfrica, sea más letal o tenga un mayor riesgo de reinfección que las cepas anteriores. Sin embargo, los expertos dicen que parece ser más transmisible.

Un estudio previo a la impresión y no revisado por pares realizado por un equipo de investigadores sudafricanos sugiere que Ómicron parece tener una "capacidad sustancial" para evadir la inmunidad natural adquirida a partir de infecciones anteriores por COVID-19.

En la Ciudad de Nueva York se confirmaron tres casos nuevos de la variante Ómicron, lo que eleva el número de casos en la Gran Manzana a siete. En total el estado de Nueva York tenía hasta el sábado ocho casos, uno de ellos en Long Island y los otros en la ciudad.

Los tres casos adicionales anunciados por la gobernadora Kathy Hochul el sábado por la mañana se unen al primer caso de Nueva Jersey confirmado un día antes, lo que eleva el total en el área triestatal a nueve. Hasta el sábado, Connecticut no ha anunciado ningún caso confirmado de la nueva variante.

Durante el anuncio del fin de semana de Hochul, la gobernadora dijo que el último lote de casos confirmados "parece no estar relacionado", pero no se proporcionaron detalles adicionales sobre el estado de vacunación de esas personas y la actividad de viaje reciente.

"La variante de Ómicron está aquí y, como se anticipó, estamos viendo el comienzo de la propagación de la comunidad. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios a nivel nacional, estatal y local. En este momento, no sabemos qué tan rápido se propagará Ómicron o cuán severos serán sus síntomas", dijo la comisionada de Salud del estado, la Dra. Mary Bassett.

Los funcionarios de Salud de Nueva Jersey confirmaron el primer caso en el estado de la variante Ómicron el viernes por la noche en un viajero completamente vacunado, anunció el gobernador Phil Murphy.

El Estado Jardín habría sido el décimo estado en el país en detectar la nueva variante, y se produjo después de los primeros cinco casos en el área triestatal detectados en la Ciudad de Nueva York y Long Island. Los gobernadores de los tres estados han dicho que era solo cuestión de tiempo antes de que se detectara la nueva cepa del virus en sus estados.

La mujer que dio positivo en Nueva Jersey, dijo Murphy, es una mujer de Georgia completamente vacunada que viajó recientemente a Sudáfrica. Funcionarios de su estado natal dijeron que regresó a Georgia durante dos días antes de dirigirse hacia el norte, a Nueva Jersey, donde finalmente dio positivo por Ómicron. El rastreo de contactos está en marcha en cada estado mientras ella se aísla después de dar positivo el 28 de noviembre.

“Aún estamos aprendiendo sobre la variante Ómicron, pero tenemos herramientas para detener la propagación del virus, la más importante de ellas es vacunarse y recibir una dosis de refuerzo. El público debe continuar con el uso de mascarillas, hacerse la prueba si tiene síntomas, realizar el distanciamiento físico, evitar eventos concurridos, quedarse en casa cuando está enfermo y lavarse las manos con frecuencia", dijo la comisionada de Salud del estado, Judy Persichilli.

Los primeros casos de esa variante más nueva en el área triestatal, que se identificó por primera vez en Sudáfrica a fines del mes pasado, fueron confirmados el jueves por Hochul y el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, en un anuncio conjunto realizado solo horas después de que se conociera la noticia de que un hombre de Minnesota vacunado, que asistió la convención de Anime NYC de dos días en el Javits Center hace unas semanas, dio positivo al COVID y las pruebas mostraron que era Ómicron.

Los funcionarios de salud todavía están trabajando para obtener más información sobre los primeros cinco casos que incluyen a una mujer de 67 años en Long Island que había viajado recientemente a Sudáfrica, residentes de Brooklyn y Queens y otro caso de la Ciudad de Nueva York posiblemente relacionado con viajes. Al menos una persona había recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero los funcionarios no tenían detalles sobre el estado de vacunación de los otros cuatro casos.

Sin duda, hay más casos locales de Ómicron que aún no se han detectado. El estado de Nueva York solo secuencia alrededor del 3.5% de todas las muestras positivas de COVID para aislar variantes. El renombrado Laboratorio del Centro Wadsworth tiene la capacidad de analizar hasta 100 muestras por día y muchos otros laboratorios, incluidos los de la ciudad, también están ampliando los esfuerzos de secuenciación genética. Pero con los casos diarios de Nueva York superando los 11,000 hace un día por primera vez desde finales de enero, la muestra de secuenciación es bastante pequeña.

Hochul y otros funcionarios instan al público a no reaccionar exageradamente a esta última variante y la gobernadora dice que no creará un "pánico" cerrando escuelas o la economía nuevamente. Simplemente no tenemos suficiente información sobre las amenazas potenciales de Ómicron o la falta de ellas, dijo la demócrata, pero aseguró a los neoyorquinos que se ha preparado para cada escenario y responderá adecuadamente a los datos emergentes.

"No vamos a tener cierres, no cambiamos nuestros protocolos. Continuamos donde estamos, pero asegurándonos de trabajar en conjunto y alentar a las personas a hacerse las pruebas, hacerse las pruebas con frecuencia, vacunarse y eso, nuevamente es nuestra mejor defensa", dijo Hochul en su sesión informativa junto al alcalde el jueves.

El Gobierno federal ha compartido sentimientos similares en los últimos días, y Nueva York está trabajando en estrecha colaboración con los CDC mientras monitorea la propagación de Ómicron. De Blasio ha dicho que la gente debería asumir que la transmisión comunitaria está bien encaminada.

Él y Hochul, junto con el nuevo jefe de salud del estado, instan a que continúen usando las mascarillas y mejorando el protocolo de seguridad para todas las personas independientemente del estado de vacunación, así como vacunas y refuerzos para cualquier persona que aún no esté completamente protegida contra el COVID-19.

Hasta ahora, la evidencia preliminar sugiere que la variante Ómicron es al menos más transmisible que las cepas anteriores, aunque no está claro si es más transmisible que la delta. Aún no hay datos de EE. UU. que indiquen que causa una enfermedad más grave y la muerte o presenta un mayor riesgo de casos de avance, aunque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que cree que el Ómicron tiene un mayor riesgo de reinfección.

Un estudio previo a la impresión, no revisado por pares, realizado por un equipo de investigadores sudafricanos sugiere que Ómicron parece tener una "capacidad sustancial" para evadir la inmunidad natural adquirida por infecciones anteriores de COVID-19, aunque reconoció que la vacunación adquirida por vacunación sigue estando abierta pregunta en lo que respecta a la nueva variante.

La aparición de Ómicron se produce en un momento en que las hospitalizaciones por COVID, las nuevas muertes y los nuevos casos están aumentando notablemente en Nueva York y a nivel nacional. El jueves, Hochul reportó más de 11,000 nuevos casos de COVID en Nueva York, el total más alto en un solo día desde fines de enero, y un total de hospitalizaciones de 3,093.

Ese número de hospitalizaciones aumentó un 62% solo en el último mes, y las muertes diarias, 49 de las cuales se informaron el jueves, están en sus niveles más altos en aproximadamente medio año.

Los expertos dicen que la variante delta, que todavía representa el 98% de todos los casos positivos en las pruebas en la Ciudad de Nueva York, es probablemente la principal culpable de los últimos picos.

A partir del viernes, cualquier hospital de Nueva York con una capacidad de camas superior al 90% podría tener que cerrar las cirugías electivas si la administración de Hochul dice que es necesario.

El plan es parte del estado de emergencia que Hochul emitió antes de la llegada de Ómicron para apuntalar los recursos y acelerar la ayuda federal en caso de que las perspectivas de COVID empeoren.

Hochul ha dicho que está dejando todas las opciones sobre la mesa en cuanto a los próximos pasos y advirtió el mes pasado que un aumento continuo en las tasas de COVID-19 podría significar que los neoyorquinos enfrentarán nuevamente más protocolos de virus en comunidades de alto riesgo. Pero también dijo que no creía que un mandato de máscara haría mucho debido al incumplimiento.

"Esa es una opción, pero hay una realidad: las personas que no se vacunarán son probablemente las mismas personas que tampoco usarán una máscara", dijo Hochul.

La Ciudad de Nueva York emitió un aviso de mascarillas actualizado esta semana recomendando que todos, incluidos aquellos que están completamente vacunados, usen cubiertas faciales en interiores.