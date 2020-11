Nuevas restricciones entran en vigor en Nueva Jersey a medida que aumentan los casos de COVID-19; Cuomo endurece las reglas en NY

Lo que debes saber Nuevas restricciones entran en vigencia en Nueva Jersey el jueves; imponen un toque de queda a partir de las 10:00 p.m. para comer en interiores en bares y restaurantes; también quedan suspendidos los torneos y juegos juveniles interestatales hasta el nivel de secundaria

Limitaciones de horas similares entrarán en vigencia en Nueva York el viernes; el gobernador Andrew Cuomo también impuso un límite de 10 personas en las reuniones dentro de hogares privados, citando eso como una de las tres fuentes clave de propagación

Estados Unidos registró más de 100,000 casos diarios el miércoles por octavo día consecutivo; también estableció un nuevo récord en casos diarios (más de 144,000), superando el récord anterior de 134,000 que estableció el lunes

NUEVA YORK - Nuevas restricciones de COVID han entrado en vigencia en Nueva Jersey, algunas de las cuales reflejan los límites que el gobernador Andrew Cuomo anunció que se impondrán en Nueva York un día después, mientras el gobernador del Estado Jardín busca hacer retroceder lo que ha descrito como un "devastador" reciente aumento en el número de virus.

A partir de las 5 a.m. del jueves, los asientos en el bar están completamente prohibidos (ya está prohibido congregarse en posición vertical dentro de los bares), mientras que los bares y restaurantes deben detener el servicio en el interior a partir de las 10 p.m. hasta las 5 a.m. Eso incluye casinos, aunque los juegos pueden continuar 24/7. Los restaurantes pueden colocar mesas más cerca de 6 pies, pero solo si están separadas por barreras. Las comidas al aire libre y la comida para llevar no se ven afectadas.

Los torneos y juegos deportivos juveniles de interior de un estado a otro están prohibidos hasta nuevo aviso. El gobernador Phil Murphy ha citado un mayor riesgo de COVID en esos entornos, especialmente en lo que se refiere al hockey de interior. La prohibición se aplica hasta la escuela secundaria.

Las nuevas medidas en Nueva Jersey incluyen:

Toque de queda obligatorio 9 p.m. entre semana (10 p.m. los fines de semana) para trabajos que no sean de emergencia o no esenciales para los códigos postales 07104 (séptima a segunda avenidas y de Broadway a Clifton Avenue) 07105 (código postal completo); y 07107 (Third Avenue North hasta Berkley Avenue y North Third Street hasta 11th Street)

Todos los deportes de cualquier tipo que se practiquen en la ciudad cesan inmediatamente durante dos semanas; todos los jugadores, entrenadores y otro personal, deben dar negativo en la prueba de COVID-19 para reanudar el juego

Cualquier equipo deportivo o miembro del equipo que no siga el protocolo de cubrirse la cara puede estar sujeto a juegos cancelados, remoción del equipo o rescisión.

Las reuniones y eventos en interiores y exteriores tienen un límite de 10 personas

No se permiten visitas en establecimientos de salud a largo plazo durante dos semanas; los residentes de edificios de viviendas para personas de la tercera edad tienen permitido un visitante no esencial por unidad por día y los visitantes están sujetos a controles de temperatura (deben estar por debajo de 100.4 grados)

La asistencia a los servicios religiosos está restringida al 25 por ciento de su capacidad; cualquier persona que hable o cante durante los servicios debe usar una máscara; nadie podrá ingresar a una institución con temperaturas superiores a 100.4 grados

No se permiten reuniones de vacaciones o eventos de 10 o más personas en restaurantes; las reservas para más de 10 personas están prohibidas.

En Newark, la ciudad más grande de Nueva Jersey, cuya tasa de positividad se ha disparado más allá del doble del número creciente en todo el estado, se espera que el alcalde celebre una sesión informativa matutina en la que describa las restricciones adicionales. Ras Baraka ya ha dado pasos más allá de lo que Murphy ha hecho en todo el estado en lo que respecta al toque de queda, deportes, negocios, viviendas para personas mayores, servicios religiosos y negocios no esenciales.

Los residentes de Newark dicen que entienden la necesidad de detener la propagación, pero las empresas que ya tienen problemas también temen que el toque de queda ponga en peligro sus esfuerzos por recuperarse. El estado reabrió el comedor interior hace solo dos meses después de un cierre de medio año.

"Entiendo lo que está tratando de hacer, pero no creo que los restaurantes sean el problema", dijo Manny Rebelo de Bello's Pub & Grill, un restaurante familiar cerca de Penn Station de Newark que fue fundado en 1974. "A las once en punto de toque de queda, estamos sobreviviendo. Con un toque de queda a las 8 en punto, nos dará mucha agua que beber".

Murphy ha dicho, en términos inequívocos, que no hay evidencia de que el comedor interior específicamente contribuya al reciente aumento de casos en Nueva Jersey. Ha dicho que hay indicios de que la escena nocturna podría estar provocando cierta propagación, de ahí el enfoque "quirúrgico" que dice que utilizó para abordar esas preocupaciones. El gobernador no estableció nuevas limitaciones para las comidas en interiores fuera del horario; también ha dejado los límites actuales de capacidad del 25 por ciento en su lugar.

Murphy ha reconocido que las nuevas restricciones pueden ser dolorosas para algunos, pero un cierre a gran escala como el que impuso en la primavera sería mucho más doloroso. Dijo en una entrevista en el show "Today" el jueves que cerrar las escuelas nuevamente no es parte del plan en este momento, pero Murphy no lo descartó en el futuro si la situación lo justifica.

Hasta que una vacuna eficaz esté ampliamente disponible, instó a los habitantes de Nueva Jersey a mantener y duplicar sus precauciones contra el COVID. Los números simplemente lo exigen.

Nueva Jersey reportó su segundo día consecutivo de más de 3,000 casos nuevos el miércoles, marcando la primera vez que reportó recuentos consecutivos tan altos desde abril. Los 3,877 casos nuevos del martes marcaron un aumento del 87 por ciento sobre las cifras del día anterior; El informe del miércoles cayó a poco más de 3,000.

Las hospitalizaciones han alcanzado niveles que el estado no ha visto desde principios de junio. En perspectiva, aproximadamente uno de cada 500 residentes de Nueva Jersey ha sido diagnosticado con el virus durante los últimos siete días, según muestran los datos.

En comparación, aproximadamente uno de cada 800 neoyorquinos ha dado positivo en la última semana. Y las cifras en el antiguo epicentro de la crisis nacional están empeorando junto con las cifras en prácticamente todo el país.

Nuevas restricciones para Nueva York

Nueva York reportó casi 5,000 casos nuevos el miércoles (4,820), casi la mitad del número que estaba viendo diariamente en el pico de la crisis y un aumento del 21.5 por ciento con respecto al día anterior. La tasa de positividad diaria se redujo levemente, a 2.9 por ciento, el miércoles. La tasa de positividad continua de siete días, que proporciona una imagen más precisa a lo largo del tiempo, está en su nivel más alto (2.43 por ciento) desde el 31 de mayo.

El gobernador Andrew Cuomo actuó el miércoles y anunció nuevas restricciones para luchar contra tres fuentes clave de propagación que, según él, han sido identificadas mediante el rastreo de contactos. Primero apuntó a la escena nocturna de bares y restaurantes, imponiendo el mismo toque de queda de 10 p.m. en establecimientos autorizados por la Autoridad Estatal de Licores que Murphy impuso en restaurantes y bares en Nueva Jersey. Los gimnasios también deben cerrar a las 10 p.m. Esas nuevas reglas entran en vigencia a las 10 p.m. Viernes en Nueva York.

Las pequeñas reuniones sociales en hogares privados son el tercer "gran esparcidor" identificado por el rastreo de contratos, dijo Cuomo. A partir del viernes, tendrán un límite de 10, similar a la restricción que el gobernador Ned Lamont estableció recientemente en Connecticut.

Los gobiernos locales tendrán la tarea de hacer cumplir la ley, que es en sí mismo un punto de discordia entre el estado de Nueva York y los municipios locales. El Departamento de Policía de Nueva York ayudará a hacer cumplir la ley en la ciudad, dijo Cuomo, y agregó que después de las 10 p.m., "si las luces están encendidas y la gente está bebiendo, reciben una multa".

No hay una fecha de finalización específica para las nuevas restricciones, y Cuomo advirtió que las reglas podrían endurecerse aún más si las nuevas limitaciones no resultan efectivas.

"Si estas medidas no son suficientes para frenar la propagación, giraremos más la válvula y parte de eso sería reducir la cantidad de personas en el comedor interior", dijo Cuomo, refiriéndose al límite actual de capacidad del 50 por ciento en todo el estado, excluyendo Nueva York, donde es el 25 por ciento. "Si eso no funciona, si las cifras siguen volviéndose locas, hay algunos científicos que creen que deberíamos cerrar. Espero que eso no suceda".

El alcalde Bill de Blasio, quien no realizó su sesión informativa diaria el miércoles en conmemoración del Día de los Veteranos, apoya las nuevas reglas, tuiteó un portavoz. El alcalde, quizás con más urgencia que cualquier otro funcionario local, ha estado expresando una preocupación cada vez más profunda durante semanas por la proximidad acelerada de una segunda ola.

Los últimos números han sido discordantes, por decir lo menos. El promedio de casos diarios de la ciudad se ha disparado desde principios de noviembre. La semana pasada, llegó a 600 por primera vez desde principios de junio. Para el miércoles, era de 817. Ha subido todos los días desde el 30 de octubre, según muestran los datos de la ciudad.

Mientras tanto, las escuelas de la ciudad de Nueva York se tambalean peligrosamente al borde del cierre, y el alcalde informó una tasa de positividad continua de 2.52 por ciento en siete días a partir del miércoles. Eso marca un aumento del 14 por ciento en los últimos dos días. De Blasio ha dicho que las escuelas tendrán que cambiar totalmente a control remoto por un tiempo si llega al 3 por ciento.

Partes de Staten Island han sido particularmente problemáticas en lo que respecta al aumento de las tasas de positividad, dijo el alcalde, aunque señaló que las áreas de Brooklyn y Queens que eran preocupantes han experimentado un progreso significativo desde que Cuomo estableció restricciones estrictas en áreas geográficas estrechas dentro de esos distritos como parte de su nueva estrategia de micro-clústeres. Desde entonces se han levantado allí las restricciones más estrictas.

Cuomo había dicho que estaba monitoreando los datos en Staten Island y que tomaría acciones de microgrupos si fuera necesario. Lo hizo el miércoles, estableciendo una zona de precaución amarilla en áreas donde las tasas de positividad han superado el 2.5 por ciento durante siete días y las hospitalizaciones han aumentado. Las zonas amarillas aplican las restricciones más flexibles dentro del plan de micro-clústeres de Cuomo.

El gobernador también hizo la transición de la nueva zona amarilla en Port Chester del condado de Westchester a una zona naranja, que envía a las escuelas completamente remotas durante un período de tiempo. Citó las tasas de positividad que han superado el 3 por ciento durante 10 días como justificando mayores restricciones en ciertas áreas de esa comunidad.

Cuomo ha dicho repetidamente que su enfoque de microgrupos es una herramienta de contención efectiva y será la norma para Nueva York durante el otoño y el invierno, ya que espera que las cifras sigan aumentando sin una vacuna disponible todavía. Los datos indican que su plan ha funcionado: ninguna de las zonas rojas iniciales, que requieren cierres totales, permanece en el estado. Algunas partes de los condados de Rockland y Orange han reducido sus tasas de positividad a un tercio de lo que eran sin restricciones.

Dentro de las zonas de enfoque restantes, el promedio de positividad móvil de siete días es del 4.67 por ciento, una cifra que parece estar impulsada principalmente por las cifras crecientes en Port Chester. Por eso Cuomo lo trasladó a una zona naranja; los datos lo apoyan.

Las cifras no se acercan a lo que eran en abril, en el pico de la crisis, enfatizan los funcionarios. En ese momento, Nueva York reportaba 10,000 casos por día, tenía 18,000 personas en el hospital y estaba perdiendo aproximadamente 800 personas por día. Las hospitalizaciones se han más que duplicado en Nueva York desde la primera semana de octubre, alcanzando un máximo reciente de 1,628 el miércoles, pero siguen siendo manejables.

Si bien el tratamiento es en general mucho más efectivo que en abril y el uso del ventilador sigue siendo mucho menor para los pacientes hospitalizados, es de esperar que las hospitalizaciones sigan aumentando entre las poblaciones vulnerables durante las próximas semanas. Ese retraso aumenta en los casos. Y las muertes se retrasan en las admisiones.

Los hospitales de los tres estados (y EEUU) Han estado abasteciéndose de suministros de EPP durante meses desde que la primera ola del virus comenzó a disminuir, y ahora se están preparando para tener que acceder a esos alijos. Las hospitalizaciones en el sistema de atención médica de Hackensack Meridien se han multiplicado por seis en solo dos meses.

Un importante asesor de coronavirus del presidente electo, Joe Biden, dice que un bloqueo nacional de cuatro a seis semanas podría controlar la pandemia y reactivar la economía mientras el mundo espera una vacuna. Sin uno, el virus podría seguir aumentando.

Al ritmo actual de propagación, EEUU está en camino de alcanzar los 20 millones de casos antes de Navidad, según datos de NBC News. Eso es casi el doble de su total más alto del mundo ahora. Ningún estado se ha visto afectado por el último aumento repentino de Estados Unidos.

El país registró más de 100,000 casos diarios el miércoles por octavo día consecutivo. También estableció un nuevo récord en casos diarios, con más de 144,000 infecciones confirmadas, superando el récord anterior de 134,000 el lunes.