Nueva York recuerda a las víctimas del 11 de septiembre

Lo que debes saber Estados Unidos y Nueva York recordaron este lunes una fecha que aún sigue impactando la vida de aquellos que perdieron a un ser querido hace 22 años durante los ataques terroristas del 11 de septiembre, un día que marcó y cambió la historia del mundo.

La ceremonia de conmemoración se llevó a cabo en la zona cero como cada año, donde algunos llegaron con flores para honrar a las víctimas.

“Es muy triste todavía después de 22 años es muy triste. Recuerdo a mi prima joven, llena de vida, una persona inteligente, bella”, dijo Ana Celia Rivera, familiar de una de las víctimas.

Durante la ceremonia hubo momentos de silencio para recordar a las víctimas mientras familiares leían el nombre de cada uno de sus seres queridos, casi 3,000 fallecieron ese día.

Algunos tenían una edad muy joven cuando ocurrieron los trágicos hechos, pero los actos terroristas del 11 de septiembre le hicieron entender lo valiosa y frágil que es la vida.

“Hace 22 años yo estaba en el quinto grado estudiando en Nueva Jersey yo me acuerdo como si fue ayer. Es el primer año que yo vengo aquí a la Ciudad de Nueva York para un día como hoy me emocioné mucho que muchas personas perdieron su vida me emociono”, dijo Crystal Colero quien estuvo por primera vez en la ceremonia.

Fue un día en el que también se recordaron a todos los trabajadores de emergencia, desde paramédicos, bomberos y policías que lo sacrificaron todo corriendo hacia las torres mientras otros huían despavoridos del terror. Además de muchos héroes que ese día ayudaron en medio de la tragedia.