Nueva York recibe nuevo suministro de vacunas, mientras el director de los CDC genera la alarma sobre la escasez futura

Lo que debes saber Nueva York recibió su asignación federal de vacuna de primera dosis de la semana 6 durante el fin de semana; dado que se espera que la oferta limitada sea un problema en el futuro previsible, la mayoría de los sitios se encuentran en un escenario de "semana a semana"

Se espera que el presidente Joe Biden vuelva a imponer los límites de vuelo a los viajeros no estadounidenses de Sudáfrica, Brasil, Irlanda, el Reino Unido y otros 26 países europeos el lunes; ya firmó una orden de cuarentena

Las nuevas restricciones de los CDC anunciadas previamente que requieren prueba de una prueba COVID negativa de todos los viajeros internacionales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, entran en vigencia el martes

NUEVA YORK - El nuevo director de los Centros para el Control de Enfermedades bajo el presidente Joe Biden dice que el gobierno federal no tiene "tantas dosis como nos gustaría" de vacuna y que el suministro limitado será un problema continuo en el futuro previsible.

“Uno de los mayores problemas en este momento es que no puedo decirles cuánta vacuna tenemos, y si no puedo decírselo, entonces no puedo decírselo a los gobernadores y no puedo decírselo a los funcionarios de salud estatales ”, dijo la Dra. Rochelle Walensky en" Fox News Sunday".

Es un golpe para estados como Nueva York y Nueva Jersey que pusieron esperanzas de distribución aceleradas en la nueva administración, pero que el gobernador Andrew Cuomo y el gobernador Phil Murphy parecen haber aceptado e implementado en sus planes.

Cuomo ha dado instrucciones a los sitios de vacunas en todo el estado para que operen bajo un escenario de "semana a semana", lo que significa que no deben programar citas más allá de la siguiente asignación de dosis que saben que recibirán para evitar cancelaciones y aplazamientos, como las más de 22,000 inyecciones. que se retrasaron en Nueva York la semana pasada.

Es probable que muchos sitios de vacunación necesiten más tiempo para resolver la desconexión entre la cantidad de citas y la cantidad de vacunas disponibles.

Las autoridades confirmaron el lunes que los mega sitios de vacunas de la ciudad de Nueva York en el Yankee Stadium y el Citi Field estarán en espera hasta que la ciudad pueda obtener un suministro de 200,000 inyecciones a la semana, el doble de lo que se espera que llegue esta semana.

Más de 7 millones de neoyorquinos ahora son elegibles para la vacuna COVID y el estado está dosificando alrededor de 80,000 personas por día, en promedio, pero con una asignación federal semanal de primeras dosis de alrededor de 250,000, podría llevar medio año solo dar las primeras inyecciones. a todas las personas actualmente elegibles. Cuomo ni siquiera ha establecido una línea de tiempo sobre cuánto tiempo podría tomar administrar las primeras inyecciones a aquellos que aún no están en la línea.

Hasta la fecha, Nueva York ha administrado más de 1.1 millones de primeras dosis, aproximadamente el 88 por ciento de las administradas, y alrededor de 140,000 segundas dosis, que es una cuarta parte de las segundas dosis administradas. Los trabajadores de la salud no pueden administrar segundas inyecciones a personas que no han recibido la primera, por supuesto, y se requiere aproximadamente un intervalo de tres a cuatro semanas entre las dosis. Ese cronograma completo de inoculación podría extenderse un poco, advirtieron los funcionarios de la ciudad, dadas las fallas en la cadena de suministro.

La asignación federal de la Semana 6 llegó durante el fin de semana, trayendo 250,400 primeras y 428,100 segundas dosis a la extensa red de distribución del estado, que ha seguido creciendo en ausencia de un suministro federal más estable.

"Ahora que nuestra asignación de la sexta semana termina de llegar a los proveedores hoy, Nueva York ya ha administrado el 88 por ciento de sus primeras dosis, lo que demuestra una vez más que el problema que enfrentamos es la falta de suministro del gobierno federal", dijo Cuomo el domingo. "Tenemos la capacidad operativa para hacer más de 100,000 dosis al día; solo necesitamos las dosis. Mientras tanto, el estado continuará trabajando las veinticuatro horas del día para obtener las vacunas rápidamente, y los proveedores deben continuar administrando a sus poblaciones prioritarias asignadas en para garantizar la equidad de distribución durante este tiempo de oferta limitada ".

Con ese fin, Nueva York enviará más kits de preparación de vacunas a los complejos de viviendas e iglesias de la ciudad para personas mayores. El estado desplegó los primeros kits la semana pasada en cinco complejos para personas mayores de NYCHA y ocho iglesias y centros culturales donde se vacunaron casi 4,200 personas elegibles para recibir la vacuna.

El alcalde Bill de Blasio dijo que la ciudad de Nueva York ha estado acelerando su implementación hasta el punto en que está administrando casi 50,000 dosis al día y tiene la capacidad de hacer más. Está convencido de que la ciudad podría alcanzar su objetivo de entregar al menos una oportunidad a 1 millón de neoyorquinos antes de fin de mes, si hay suministro.

En este momento, no lo es, y no está claro cuándo lo será, en un grado satisfactorio.

Muchos centros de vacunas en la ciudad de Nueva York se vieron obligados a cancelar las citas de vacunas para miles de personas elegibles la semana pasada, y podría llevar semanas, no días, eliminar el retraso en la entrega de dosis, dijo De Blasio. Las citas para la segunda dosis no se han visto afectadas en la ciudad, y el alcalde ha pedido que esas dosis reservadas se liberen para usarlas como primeras inyecciones para mantener el proceso en marcha al ritmo deseado. Eso no parece estar en la agenda por ahora.

Los centros de vacunación administrados por el estado no han cancelado las citas para la primera dosis; el equipo de Cuomo dice que han operado bajo supuestos más conservadores sobre las tasas de suministro semanales desde el principio, por lo que la sobreprogramación no ha sido una preocupación. El gobernador dice que confía en que los sitios administrados por el estado tendrán suficiente vacuna para proporcionar segundas dosis a todos los que ya recibieron sus primeras inyecciones en el futuro.

Muchas farmacias, hospitales y otros proveedores de vacunas todavía planean realizar las vacunas según lo programado en los próximos días. Otros sitios de vacunas, como las farmacias Walgreens y CVS en algunas partes de la ciudad, todavía tienen letreros cerca de las áreas de recogida y entrega de recetas que notifican a las personas que aún no tienen vacunas disponibles.

El lanzamiento de la vacuna más lento de lo deseado se produce cuando Nueva York y Nueva Jersey parecen estar finalmente bajando la curva de sus respectivos aumentos posteriores a las vacaciones. Ambos estados han visto caer un poco sus cifras de hospitalizaciones, las más altas de mayo, en los últimos días. En Nueva York, el total de hospitalizaciones ascendía a 8,613 en el último informe de Cuomo. Ese número ha disminuido prácticamente todos los días, a veces por cientos, desde que alcanzó un pico reciente de 9,273 el 19 de enero.

Las cifras diarias de muertes aún están más cerca de 200 que de 100 en Nueva York, pero comenzarán a disminuir una vez que se estabilice la tasa de disminución de las hospitalizaciones. Podría llevar semanas.

Al igual que Nueva York, Nueva Jersey ha establecido (y superado) una serie de nuevos registros de casos de pandemia en un solo día en las últimas semanas, producto de una temporada navideña que vio una mayor actividad social y una adherencia insuficiente al protocolo COVID, a pesar de las repetidas advertencias de funcionarios, ha dicho Cuomo.

Los números de hospitalización del Estado Jardín subieron a menos de la mitad del nivel de Nueva York en medio de este último tramo, pero sus máximos de primavera también fueron mucho más bajos. Hasta el lunes, las admisiones hospitalarias totales habían caído por debajo de 3,000 por primera vez desde que superaron ese umbral dos días después de diciembre.

En Nueva Jersey, el panel de control de vacunas del estado muestra que hasta la fecha se han administrado más de medio millón de dosis totales, la inmensa mayoría de esas primeras inyecciones (87 por ciento). Se han administrado casi 70,000 segundas dosis.

Millones de personas más ya están en fila. Nueva Jersey permite que las personas que actualmente no son elegibles para vacunas se preinscriban para las citas para que se les notifique cuando sea su turno. Casi un cuarto de millón de personas se inscribieron el primer día que se abrió el portal, lo que provocó un breve bloqueo. La cantidad de personas que aún no reúnen los requisitos y que actualmente están preinscritas para las citas de vacunas en Nueva Jersey supera ahora el millón.

Connecticut ha sido más lento que Nueva York y Nueva Jersey para ampliar la elegibilidad. En este punto, el estado está incluyendo solo a personas de 75 años o más en la Fase 1B de la implementación, y las personas de entre 65 y 74 años están programadas para la próxima programación. Se espera que los trabajadores esenciales de primera línea y las personas con afecciones médicas subyacentes con mayor riesgo de enfermedad grave obtengan pronto más información sobre la programación.

El gobernador de Nueva York ha dicho que todavía está revisando las pautas federales para este último, mientras que la decisión de Nueva Jersey de abrir la elegibilidad a las personas con un mayor riesgo de enfermedad grave, incluidos los fumadores de 16 a 64 años, según la definición de los CDC, generó cierta controversia antes. este mes.

Al mismo tiempo que los tres estados triplican sus respectivos programas de vacunas, los tres ahora han sido afectados por la variante más contagiosa del Reino Unido identificada por primera vez en Gran Bretaña el año pasado. Nueva Jersey confirmó sus dos casos a fines de la semana pasada, mientras que los totales de Nueva York y Connecticut son de hasta 25 y cuatro, respectivamente. Los gobernadores de los tres estados reconocen que probablemente sea mucho más generalizado que eso.

Sin embargo, otra más transmisible, la variante sudafricana, que tiene diferentes mutaciones de la variante del Reino Unido junto con similitudes, aún no se ha identificado en EEUU; eso también podría muy bien estar aquí, esperando ser detectado.

Moderna dijo el lunes que está acelerando el trabajo en una vacuna de refuerzo de COVID para protegerse mejor contra la variante sudafricana, y dijo que su vacuna actual brinda cierto nivel de protección. Los investigadores dicen que se espera que tanto las vacunas Moderna como Pfizer funcionen contra las cepas de coronavirus nuevas y emergentes, en diversos grados.

Para agregar otra capa de protección, el presidente Joe Biden está listo para revertir la relajación del ex presidente Donald Trump de las restricciones de viaje relacionadas con COVID. Dos funcionarios de la Casa Blanca dicen que la nueva orden prevista para el lunes restablecerá las restricciones de viaje de COVID-19 para los viajeros que no sean estadounidenses de Sudáfrica, Brasil, Irlanda, el Reino Unido y otros 26 países europeos que permitan viajar a través de fronteras abiertas.

Biden emitió la semana pasada una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales que exijan a los viajeros aéreos internacionales que se pongan en cuarentena a su llegada a Estados Unidos. La orden también requiere que todos los pasajeros con destino a EEUU de 2 años o más obtengan resultados negativos de la prueba COVID-19 dentro de los tres días antes de viajar.

Las nuevas restricciones de los CDC anunciadas previamente que requieren prueba de una prueba COVID negativa de todos los viajeros internacionales, incluidos los ciudadanos estadounidenses, entran en vigencia el martes.

Estados Unidos superó los 25 millones de casos confirmados de coronavirus durante el fin de semana, según un recuento de NBC News. La nación también ha visto más de 419,000 muertes relacionadas con el virus desde que comenzó la pandemia hace más de un año.

Para información sobre como pedir una cita para la vacuna contra el COVID-19 si eres elegible visitar este sitio web.