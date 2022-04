Nueva York podría frenar los desalojos y prohibir las conexiones de gas

Nueva York podría permitir el sellado automático de algunos antecedentes penales, dificultar el desalojo de inquilinos y prohibir las conexiones de gas y petróleo en nuevos edificios en virtud de proyectos de ley que los grupos de defensa quieren que los legisladores aprueben en la sesión legislativa de este año.

La Legislatura liderada por los demócratas aprobó este mes un presupuesto de $220 mil millones que aumentó el salario de los trabajadores de atención médica y de atención domiciliaria, redujo 16 centavos del costo de un galón de gasolina hasta diciembre y modificó una histórica ley de fianzas.

Pero el presupuesto excluyó varias propuestas de políticas ambientales y de justicia penal que habían recibido el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul y el Senado estatal. El presidente de la Asamblea estatal, Carl Heastie, dijo que se oponía a usar el presupuesto para aprobar nuevas políticas.

Los legisladores también podrían aprobar un proyecto de ley que podría excluir al exvicegobernador Brian Benjamin, un demócrata, de la boleta electoral primaria de junio. Benjamin renunció el 12 de abril a raíz de su arresto en una investigación federal de corrupción.

ELIMINACIÓN DEL EXVICEGOBERNADOR DE LA BOLETA ELECTORAL

Nueva York permitiría que un candidato rechace su lugar en la boleta electoral en casos de acusación penal, enfermedad potencialmente mortal o renuncia al cargo que busca en virtud de un proyecto de ley patrocinado por la asambleísta Amy Paulin, demócrata del condado de Westchester.

El proyecto de ley de Paulin tiene 16 copatrocinadores, pero todavía está en el comité. Los republicanos llaman al proyecto de ley una estrategia liberal para proteger a Benjamin.

La ley estatal existente hace que sea difícil eliminar a Benjamin de la boleta electoral.

Hochul dijo esta semana que no le pedirá a su excompañero de fórmula que se mude fuera del estado. El Partido Demócrata estatal no ha anunciado ningún plan para permitir que Benjamin se postule para otro cargo.

LEY DE PIZARRA LIMPIA

Los antecedentes penales de ciertos neoyorquinos podrían quedar automáticamente sellados según las propuestas demócratas.

La legislación, patrocinada por el senador Zellnor Myrie, un demócrata de Brooklyn, no se aplicaría a los delitos sexuales ni a las personas que se encuentran actualmente en libertad condicional o que enfrentan un cargo penal pendiente. Los tribunales, o cualquier persona que requiera realizar verificaciones de antecedentes penales basadas en huellas dactilares, podría acceder a los registros en ciertos escenarios.

El proyecto de ley, también conocido como Ley de borrón y cuenta nueva, no se aprobó el verano pasado, pero los defensores dicen que es necesario para ayudar a 2,23 millones de personas a reintegrarse en la sociedad y encontrar trabajo y vivienda.

Hochul y los demócratas del Senado incluyeron la política en sus propuestas presupuestarias. Pero el presupuesto excluyó el acto en medio de desacuerdos sobre la rapidez con la que los registros podrían sellarse automáticamente.

El proyecto de ley del Senado sellaría automáticamente los antecedentes penales al menos tres años después de la liberación por un delito menor, o siete años por un delito grave.

Hochul, que espera galvanizar el apoyo de los votantes moderados, propuso esperar más. Ella pondría en marcha el reloj al final de la sentencia total posible de un individuo, incluso si esa persona fuera liberada antes de tiempo.

El Senado también está considerando el proyecto de ley del Senador Jamaal Bailey para lanzar una oficina estatal de eliminación de antecedentes penales que ayudaría a supervisar el sellado y eliminación de condenas.

DESALOJO POR BUENA CAUSA

Nueva York haría mucho más difícil desalojar a los inquilinos residenciales o negarse a renovar sus contratos de arrendamiento en virtud de un proyecto de ley respaldado por sindicatos influyentes y grupos de defensa de los inquilinos, y criticado por el poderoso vestíbulo inmobiliario.

Nueva York prohibiría a los propietarios desalojar a los inquilinos por no pagar el alquiler después de aumentos de alquiler "irrazonables". El proyecto de ley define dichos aumentos como superiores al 3% del alquiler anterior o al 1.5% del Índice de Precios al Consumidor, el que sea mayor.

Los propietarios aún podrían desalojar a los inquilinos en ciertos casos, incluso si son una molestia o violan las obligaciones del inquilino.

Muchos neoyorquinos corren el riesgo de ser desalojados debido al desempleo y las protecciones de desalojo laxas en medio de la pandemia de COVID-19, según el proyecto de ley patrocinado por la senadora demócrata del estado de Brooklyn, Julia Salazar.

“Los inquilinos pueden hacer todo bien, vivir en algún lugar durante un año o veinte años y, sin embargo, estar sujetos a desalojo a voluntad del propietario, y el único requisito para los propietarios es que notifiquen con 30 a 90 días de antelación que el contrato de arrendamiento no se renovará”, dijo la abogada de la Sociedad de Ayuda Legal, Ellen Davidson.

Pero los críticos afirman que el proyecto de ley marcaría el comienzo del control de alquileres en todo el estado y viviendas asequibles de menor calidad.

“En pocas palabras, no hay suficiente apoyo en la legislatura para este proyecto de ley porque los legisladores de todo el estado, y en ambos lados del pasillo, saben que no haría nada más que hacer que la propiedad y el alquiler de propiedades en el estado de Nueva York sean una propuesta perdedora”, dijo Ross Wallenstein, vocero de Homeowners for An Affordable New York, que representa a bienes raíces, propietarios, constructores y proveedores de viviendas asequibles.

PROHIBICIÓN DE CONEXIONES DE PETRÓLEO Y GAS

El sector del petróleo y el gas y el grupo de presión inmobiliario se ha opuesto enérgicamente a la legislación para prohibir las conexiones de petróleo y gas en la construcción de nuevos edificios en todo el estado. La Ciudad de Nueva York aprobó tal prohibición el año pasado.

La gobernadora Hochul propuso comenzar la prohibición en 2027. El Senado estatal lanzó un lanzamiento de 2024 para edificios de menos de siete pisos.

Los partidarios dijeron que el proyecto de ley podría evitar millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero. Nueva York tiene el objetivo de convertirse en libre de emisiones para 2040.

Pero los críticos han argumentado que la prohibición aumentaría las facturas de los consumidores.

Esta primavera, el Instituto Americano del Petróleo lanzó una campaña en las redes sociales para oponerse a la prohibición. Uno de sus anuncios de Facebook decía: “No dejes que Albany decida qué alimenta tu hogar. ¡Opóngase a la prohibición del gas natural!”

Sin embargo, la Junta de Bienes Raíces de Nueva York respaldó la propuesta de Hochul de iniciar la prohibición en 2027. La gobernadora ha dicho que aún espera aprobar la prohibición este año.