Nueva York lanza licencia de conducir digital: acá cómo obtenerla y usarla

Lo que debes saber El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York lanzó el martes New York Mobile ID , una versión digital altamente segura de una licencia de conducir, permiso de aprendizaje o identificación emitida por el estado en un teléfono inteligente.

, una versión digital altamente segura de una licencia de conducir, permiso de aprendizaje o identificación emitida por el estado en un teléfono inteligente. La herramienta Mobile ID es un producto voluntario diseñado para la comodidad y seguridad de los neoyorquinos. Cualquier persona que tenga una licencia de conducir válida emitida por el estado, un permiso de aprendizaje o una identificación de no conductor puede descargar la aplicación segura Mobile ID a través de Google Play o App Store.

El New York MiD sirve como complemento de una identificación física, y no todas las empresas o partes interesadas aceptarán inicialmente identificaciones móviles, por lo que los neoyorquinos siempre deben seguir llevando consigo su licencia de conducir física o su identificación.

NUEVA YORK -- Los neoyorquinos ahora tendrán la opción de tener una versión digital de su licencia de conducir.

Esto debio a que el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York lanzó el martes New York Mobile ID, una versión digital altamente segura de una licencia de conducir, permiso de aprendizaje o identificación emitida por el estado en un teléfono inteligente.

La herramienta Mobile ID es un producto voluntario diseñado para la comodidad y seguridad de los neoyorquinos. Cualquier persona que tenga una licencia de conducir válida emitida por el estado, un permiso de aprendizaje o una identificación de no conductor puede descargar la aplicación segura Mobile ID a través de Google Play o App Store.

"Estamos encantados de brindarles a los neoyorquinos acceso a esta tecnología de vanguardia que brinda comodidad y seguridad adicional para los usuarios de identificación móvil y aquellos que la aceptan", dijo el martes la gobernadora Hochul. "Los neoyorquinos no sólo podrán mostrar rápidamente sus identificaciones, sino que también tendrán control sobre la información personal que comparten".

NOTA: El New York MiD sirve como complemento de una identificación física, y no todas las empresas o partes interesadas aceptarán inicialmente identificaciones móviles, por lo que los neoyorquinos siempre deben seguir llevando consigo su licencia de conducir física o su identificación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

¿Qué es la identificación móvil (MiD)?

New York Mobile ID (MiD) ofrece una manera conveniente, sin contacto y altamente segura de demostrar su identidad mientras protege su información personal y su privacidad.

New York MiD es gratuito y su descarga es opcional para cualquier residente de Nueva York que tenga un teléfono inteligente compatible y una licencia, permiso o identificación de no conductor válida del estado de Nueva York.

Actualmente está disponible como aplicación en dispositivos iOS y Android.

NO te deshagas de tu documento físico

MiD no reemplaza la licencia física, permiso o identificación de no conductor. No todas las empresas aceptan MiD, por lo que debe seguir llevando consigo su licencia de conducir física, permiso o tarjeta de identificación de no conductor y utilizarla donde no se acepte MiD.

¿Podré usar esta licencia digital en los aeropuertos?

A través de una asociación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la identificación móvil de Nueva York (MiD) será aceptada en los puntos de control de seguridad de la TSA en casi 30 aeropuertos participantes en todo el país, incluidas todas las terminales de los aeropuertos LaGuardia y John F. Kennedy. Esto permitirá a los neoyorquinos verificar su identidad de forma fácil y segura para los controles de seguridad del aeropuerto.

“Hoy en día, todo está en su teléfono celular y ahora su identificación también puede estarlo. Esta es una forma interesante de proporcionar identificación sin tener que buscar en su billetera o bolso para encontrar su documento físico. En lugar de entregar su identificación física con mucha información personal, la identificación móvil le brinda un mayor control sobre los datos personales que comparte”, agregó el comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder.

¿Dónde más puedo usar la identificación digital?

Puedes utilizar MiD en cualquier lugar donde sea aceptado, incluidos otros estados y países. No todas las empresas aceptan MiD. Busque el logo de New York MiD en una ventana o puerta de un negocio o pregunte si lo aceptan. Aeropuertos: La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) acepta MiD en determinadas terminales de aeropuertos de todo el país. Encuentre más información sobre qué ubicaciones aceptan MiD y cómo la TSA está avanzando con iniciativas digitales. Uso con las autoridades; No todas las agencias policiales aceptan MiD en este momento. Continúe llevando consigo su licencia de conducir física, permiso o tarjeta de identificación de no conductor.

¿Cómo obtener una identificación móvil de Nueva York?



Los neoyorquinos pueden obtener un MiD de Nueva York en unos sencillos pasos:

Descargue la aplicación New York MiD desde App Store o Google Play. Registre el número de teléfono del dispositivo en el que estará la ID móvil. La identificación móvil de una persona solo puede estar en un dispositivo a la vez para ayudar a proteger su identidad. Tome una fotografía del frente y el reverso de su identificación física (licencia de conducir, identificación de no conductor o permiso de aprendizaje), usando la cámara de su teléfono. Posa para una selfie. La aplicación compara su foto e identificación con la información archivada en el DMV para asegurarse de que usted es quien dice ser. Una vez que se verifique su información, su MiD estará activo y listo para usar donde sea aceptado.

Aquí puedes ver una guía paso a paso sobre cómo inscribirse. Todos los atributos de la identificación física de un individuo, como su tipo de documento (ID REAL, ID mejorada o ID estándar) y clase (D, E, Comercial A, B o C, etc.), y otros atributos como el estado de donante de órgano, el estatus de veterano y los permisos vitalicios de caza o pesca estarán disponibles en la aplicación New York MiD y se podrán compartir con un verificador siempre que un titular de New York MiD acepte compartir su información personal.

¿Cómo utilizar la identificación móvil de Nueva York?

Actualmente, la identificación móvil de Nueva York se acepta en terminales selectas de la TSA en aeropuertos participantes en todo el país. También se puede utilizar en cualquier otra empresa, lugar u organización que decida aceptarlo, incluidos aquellos en otros estados y países.

Para utilizar el New York MiD en un punto de control de la TSA, los viajeros simplemente escanearán su teléfono inteligente en el lector de identidad. Luego, el teléfono inteligente mostrará qué información solicita la TSA y solo después de autorizar la solicitud, la información se transmitirá a la TSA. Dado que la información se comparte de forma digital, no es necesario que el viajero entregue su smartphone en ningún momento. Una vez que la TSA reciba la información del MiD de Nueva York, el oficial de la TSA verificará la identidad del pasajero y el estado del vuelo para una experiencia de verificación de identidad segura, conveniente y sin contacto. Los viajeros encontrarán que las terminales TSA participantes están claramente marcadas con carteles que indican que aceptan documentos de identidad digitales como el New York MiD.

El DMV está trabajando con varias empresas, organizaciones, asociaciones y socios del gobierno estatal para ampliar su comprensión del MiD de Nueva York y cómo pueden aceptarlo.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para más información puedes ir a este sitio web.