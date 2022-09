Nueva York invierte más de $10 millones para ampliar los servicios contra las adicciones

NUEVA YORK -- Nueva York invertirá $10.25 millones en fondos federales para ampliar los servicios contra las adicciones para los neoyorquinos desantendidos, anunció el martes la gobernadora Kathy Hochul.

Los fondos serán administrados por la Oficina de Servicios y Apoyos para la Adicción del estado y se asignarán $5.75 millones para apoyar el desarrollo de unidades móviles de medicamentos, y se otorgarán $4.5 millones para ayudar a 15 proveedores a establecer unidades de extensión en la calle para atraer a las poblaciones que tienen dificultades para acceder a la atención.

"Mi administración continuará utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para ayudar a las personas afectadas por la adicción y abordar las sobredosis desgarradoras que han cobrado comunidades en todo nuestro estado", dijo la gobernadora Hochul. "Los $10.25 millones ayudarán a financiar estos servicios críticos y ayudarán a conectar a los neoyorquinos con el apoyo y los recursos que necesitan para romper el círculo vicioso de la adicción".

Unidades Móviles de Medicamentos

Todas las unidades móviles ofrecerán evaluaciones de admisión e inducción de medicamentos, administración y observación de medicamentos, pruebas de toxicología y otros servicios médicos. El desarrollo de unidades móviles de medicamentos fue posible gracias a un cambio en las reglas de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU., que les permitió ser operadas por proveedores de tratamiento existentes.

Esta financiación para las unidades se proporcionó a través de la Subvención de Respuesta a Opioides del Estado federal, que es administrada conjuntamente por la Fundación de Investigación para la Higiene Mental y OASAS.

Cada uno de los siguientes proveedores recibirá $550,000 para establecer nuevas unidades móviles de medicamentos:

CIUDAD DE NUEVA YORK:

PROMESA, Inc. (Bronx)

PROMESA, Inc. (Kings)

West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical Group

PARTE OCCIDENTAL DE NUEVA YORK

PROMESA, Inc. (Chautauqua)

PROMESA, Inc. (Erie)

MID-HUDSON

Cornerstone Family Healthcare

Los siguientes proveedores recibirán $350,000 para apoyar el desarrollo continuo de las unidades móviles de medicamentos. Estos proveedores ya recibieron $200,000 a principios de este año por esta iniciativa.

REGIÓN CAPITAL

PROMESA, Inc.

CENTRAL NUEVA YORK

Helio Health, Inc.

FINGER LAKES

Strong Memorial Hospital

MOHAWK VALLEY

Helio Health, Inc.

CIUDAD DE NUEVA YORK

Proyecto de Instrucción Vocacional (VIP) Community Services, Inc.

NORTH COUNTRY

Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.

SOUTHERN TIER

Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services

WESTERN NEW YORK

BestSelf Behavioral Health, Inc.

Alcance a nivel de la calle

Además de las unidades móviles, los fondos federales también se utilizarán para expandir y mejorar los servicios de reducción de daños en los vecindarios de Harlem, West Midtown, Lower East Side y Bronx de la Ciudad de Nueva York, así como en las comunidades del nivel sur y región del valle de Mohawk. A través de esta iniciativa, los trabajadores comunitarios visitarán áreas donde las poblaciones de alto riesgo tienden a congregarse, como parques y campamentos de personas sin hogar, para ofrecer prevención y educación sobre sobredosis, distribución y prescripción de naloxona, educación sobre sexo seguro y manejo de infecciones de transmisión sexual y conexiones a otros servicios.

Esta iniciativa es parte de la expansión continua de los servicios de reducción de daños de OASAS en todo el estado de Nueva York. La reducción de daños incluye el acceso de bajo umbral a medicamentos para el trastorno por uso de opioides y otros servicios médicos, servicios de apoyo entre pares y remisiones a otros servicios, como visitas de seguimiento para la continuidad de la atención.

Los fondos para la iniciativa de divulgación se proporcionaron a través de la subvención federal en bloque para la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias. Los proveedores con una ubicación reciben hasta $250,000, mientras que los que tienen dos ubicaciones reciben hasta $400,000.

El estado de Nueva York ha instituido un enfoque agresivo y multifacético para abordar la epidemia de sobredosis y ha creado un continuo de atención de adicciones líder en el país con servicios completos de prevención, tratamiento, recuperación y reducción de daños. El Estado ha trabajado para ampliar el acceso a los servicios tradicionales, incluidos los servicios de crisis, los programas de tratamiento para pacientes hospitalizados, ambulatorios y residenciales, así como los medicamentos para tratar la adicción y los servicios móviles de tratamiento y transporte.

El gobernador Hochul fue miembro del Grupo de trabajo sobre heroína y opioides del estado de Nueva York, que recomendó nuevos servicios no tradicionales en 2016, incluidos centros de recuperación, casas club para jóvenes, servicios ampliados entre pares y centros de acceso abierto, que brindan evaluaciones inmediatas y derivaciones a cuidado. Estos servicios ahora se encuentran en comunidades de todo el estado y han ayudado a los neoyorquinos que necesitan acceder a atención más cerca de donde viven.

Los neoyorquinos que luchan contra una adicción, o cuyos seres queridos están luchando, pueden encontrar ayuda y esperanza llamando a la línea gratuita HOPEline del estado, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al 1-877-8-HOPENY (1-877-8-HOPENY). 877-846-7369) o enviando un mensaje de texto HOPENY (Código corto 467369).

El tratamiento de adicciones disponible, incluida la atención de crisis/desintoxicación, para pacientes hospitalizados, residenciales o ambulatorios, se puede encontrar utilizando el panel de disponibilidad de tratamiento de NYS OASAS en FindAddictionTreatment.ny.gov o a través del sitio web de NYS OASAS.

Si usted, o un ser querido, ha experimentado obstáculos de seguro relacionados con el tratamiento o necesita ayuda para presentar una apelación por un reclamo denegado, comuníquese con la línea de ayuda de CHAMP por teléfono al 888-614-5400 o envíe un correo electrónico.