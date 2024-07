NYC lanza contenedores de basura antes de la fecha límite para que ciertos edificios los usen

NUEVA YORK -- A partir del 12 de noviembre los edificios de apartamentos con una a nueve unidades residenciales y todos los edificios de uso especial que reciban la recaudación de DSNY, (por ejemplo, edificios de agencias de la ciudad, lugares de culto y oficinas profesionales ubicados dentro de zonas residenciales), deben poner su basura dentro de contenedores con tapa.

Así lo anunció el alcalde Eric Adams junto a la comisionada del Departamento de Saneamiento de la ciudad, Jessica Tisch, tras mostrar los primeros contenedores de basura oficiales de la ciudad que están disponibles en línea para la venta. Estos tienen ruedas y una tapa con cierre seguro con precios inferiores a $50 para el tamaño más común.

"Hoy estamos tirando aún más bolsas negras al basurero de la historia y dando el siguiente paso adelante en nuestra 'Revolución de la Basura'", dijo el alcalde Adams. "El primer contenedor oficial de la Ciudad de Nueva York es de alta calidad, asequible y se basará en nuestros esfuerzos de contener más del 70 por ciento de la basura de la ciudad para proteger nuestro recurso más valioso y limitado: nuestro espacio público".

Muchos edificios residenciales de baja densidad y edificios de uso especial ya usan contenedores para colocar su basura, y la regla proporciona un período de más de 18 meses durante el cual pueden continuar usando los contenedores que ya tienen, siempre que esos contenedores sean de 55 galones o menos y tienen una tapa con pestillo para mantener alejadas a las ratas. Gracias a este programa, reemplazar esos contenedores cuando se desgastan se volvió mucho más asequible, lo que reduce significativamente los costos para los pequeños propietarios.

A partir del 1 de junio de 2026, esos edificios deberán utilizar el contenedor oficial de la Ciudad de Nueva York para facilitar una recolección mecanizada más rápida, segura y limpia con camiones de basura “volquete” de carga trasera. Se recomienda a cualquier propietario o administrador de propiedades cubierto por la regla que actualmente no tenga un contenedor a comprar el contenedor oficial de NYC, ya que este contenedor es mucho más barato, según la ciudad.

Si bien los requisitos de esta nueva regla solo cubren la basura y el material compostable, los contenedores NYC verdes (papel) y azules (metal, vidrio, plástico, cartones) también están disponibles para su compra para cualquier propietario o administrador que prefiera un juego combinado. Los contenedores deben solicitarse antes del 1 de octubre para garantizar la entrega antes de que el nuevo requisito de contenedorización entre en vigor el 12 de noviembre.

Introducing the official NYC Bin!



Today, we ROLLED OUT the next phase of our ‘Trash Revolution,’ showing New Yorkers how we're going to place even more black bags into the dustbin of history. pic.twitter.com/2WCOFnerSP