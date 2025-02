NY construirá un proyecto de viviendas asequibles en East Harlem: lo que debes saber

NUEVA YORK -- El estado de Nueva York empezará a construir un proyecto de viviendas asequibles de 433 unidades en el vecindario de East Harlem en Manhattan, anunció la gobernadora Kathy Hochul esta semana.

Las viviendas estarán ubicadas en el 1760 Thirda Avenue y hacen parte del primer proyecto residencial que se pone en marcha utilizando financiación de capital a través de su histórica iniciativa de salud mental de mil millones de dólares y será financiado por el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York con el apoyo de la Oficina de Salud Mental y la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados.

El proyecto de $264 millones transformará un antiguo dormitorio vacante de CUNY en apartamentos asequibles, incluidas 261 unidades de vivienda de apoyo para personas que viven con enfermedades mentales.

“Al invertir recursos estatales en comunidades como Harlem, podemos crear los apartamentos modernos y asequibles que necesitan los neoyorquinos”, dijo la gobernadora Hochul. “Este desarrollo en la Tercera Avenida le dará nueva vida a un edificio vacío al transformarlo en apartamentos asequibles que más de 400 hogares podrán disfrutar durante las próximas generaciones”.

Cómo serán las viviendas

Breaking Ground, el desarrollador del proyecto, transformará la estructura vacante en 1760 Third Avenue en un desarrollo de uso mixto de 433 unidades para hogares que ganan hasta el 60 por ciento del ingreso medio del área. La propiedad remodelada incluirá 261 unidades reservadas para personas que anteriormente no tenían hogar y viven con enfermedades mentales graves, con servicios proporcionados por Breaking Ground.

El proyecto incluirá un subconjunto de unidades para adultos jóvenes que hayan dejado de estar en hogares de acogida o que hayan experimentado la falta de vivienda. Los servicios de apoyo en el lugar incluirán gestión de casos, atención médica y de salud mental, asesoramiento sobre beneficios y derechos, y conexiones con el empleo.

Las renovaciones del edificio incorporarán medidas de sostenibilidad, como aires acondicionados de techo de bajo consumo y bombas de sistema de calefacción hidrónicas que utilizan agua, en lugar de aire, para transferir calor. El edificio también contará con plomería que ahorra agua, iluminación eficiente, techos vegetales y refrigeradores ENERGY STAR ® para promover una vida más limpia.

Los espacios al aire libre a lo largo de la Tercera Avenida también se transformarán, creando nuevas áreas públicas con jardinería, asientos y espacios centrados en la comunidad. Construido en 1974, el edificio de 1760 Third Avenue originalmente albergaba un Centro de Enfermería Florence Nightingale. La estructura se convirtió más tarde en un dormitorio para el Hunter College y el Baruch College de la City University of New York.