Nueva York anuncia $2 millones en asistencia para los afectados en el incendio del Bronx

La gobernadora Kathy Hochul anunció el domingo $2 millones en asistencia para ayudar a los inquilinos afectados por el incendio mortal en un edifico de El Bronx, considerado el más mortífero en las últimas tres décadas.

El Programa para personas sin hogar y a través de la Corporación del Fondo Fiduciario de Vivienda de Renovación Comunitaria y de Hogares del Estado de Nueva York, esta asistencia proporcionará a los inquilinos servicios de administración de casos, reemplazo de propiedad personal y asistencia de reubicación y alquiler para ayudar a abordar las necesidades críticas del hogar.

Bajo la dirección de la gobernadora Hochul, OTDA trabajará con BronxWorks, una organización sin fines de lucro contratada a través del programa de necesidades de emergencia para personas sin hogar del estado, para brindar administración de casos de vivienda de emergencia y asistencia de beneficios a los afectados por el trágico incendio. BronxWorks proporcionará personal de admisión en el centro de servicio de la Ciudad de Nueva York establecido en Ustin Hall de Monroe College, que se encuentra cerca de las oficinas de la organización sin fines de lucro.

BronxWorks brindará a las víctimas de incendios servicios de administración de casos, reemplazo de bienes personales, asistencia de reubicación, asistencia de alquiler, asistencia de entierro y otro tipo de apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades críticas del hogar, como la pérdida de ingresos debido a la muerte de un miembro del hogar. Los hogares desplazados pueden recibir asistencia adicional según sus circunstancias.

La Oficina para Nuevos Estadounidenses está trabajando actualmente para conectar a las personas afectadas con asistencia legal de inmigración según sea necesario.

Homes and Community Renewal ha contratado a CVR, una organización nacional enfocada en administrar Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 y brindar asistencia para la reubicación. Esta organización ayudará a brindar apoyo a las familias que deseen mudarse.

El incendio que estalló en un apartamento dúplex en el segundo y tercer piso de un edifico de EL Bronx el pasado 9 de enero cobró la vida de 17 residentes, incluidos niños pequeños, e hirió a más de 40 personas. En ese momento, había 118 unidades ocupadas en el edificio.

El programa de necesidades de emergencia para personas sin hogar cubre las necesidades de emergencia de las personas y familias que se encuentran sin hogar y las personas en riesgo de quedarse sin hogar. Los fondos se utilizan para aumentar los programas existentes que brindan servicios estabilizadores y mueven a estas personas y familias hacia la autosuficiencia.

La Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York está coordinando los esfuerzos de ayuda inmediata y también está proporcionando los gastos de entierro a las víctimas. La Cruz Roja Estadounidense brinda alojamiento a las víctimas por hasta dos semanas y asistencia monetaria a las familias de los fallecidos.

Para información de otras maneras para ayudar a las víctimas ir aquí.

"Cuando conocí a los inquilinos afectados por el incendio del apartamento en El Bronx, incluidos muchos que emigraron a nuestro estado con la esperanza de encontrar una vida mejor, pude ver el dolor indescriptible en sus ojos y me comprometí a ayudarlos a recuperarse", dijo la gobernadora Hochul. "Todos los afectados son parte de nuestra familia del estado de Nueva York y les ayudaremos a brindarles el apoyo que necesitan para recuperarse. Quiero que los afectados sepan que no los olvidaremos, no los abandonaremos, estamos aquí para ayudarlos".