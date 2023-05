Nueva York amplía y facilita el acceso a anticonceptivos

NUEVA YORK -- A partir del próximo año las neoyorquinas no tendrán que acudir a sus médicos para obtener una prescripción para adquirir anticonceptivos recetados. Esto debido a un proyecto de ley que la gobernadora Kathy Hochul promulgó el martes como parte de los esfuerzos de su administración para expandir los derechos reproductivos en el estado.

Según la ley, que entrará en vigencia en noviembre de 2024, los farmacéuticos capacitados podrán distribuir a las personas anticonceptivos hormonales autoadministrados, incluidas píldoras anticonceptivas orales, anillos vaginales y el parche, incluso si los pacientes no tienen una receta de su médico o enfermera practicante.

La legislación es “parte de un largo viaje para encontrar más formas de proteger los derechos de las mujeres en el estado de Nueva York”, dijo Hochul. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para detener el retroceso mientras ampliamos los derechos reproductivos aquí en nuestro estado”.

Según la ley, los médicos y las enfermeras podrán enviar a los farmacéuticos recetas para dichos anticonceptivos que no incluyan los nombres de pacientes específicos. Después de que un paciente complete un cuestionario de evaluación de riesgos de autoevaluación para ayudar a los farmacéuticos a identificar cualquier factor de riesgo y decidir sobre un anticonceptivo apropiado, el farmacéutico completará el nombre del paciente en la receta correspondiente.

Indiana aprobó una legislación similar a la de Nueva York esta semana. Oregon fue el primer estado en permitir que los farmacéuticos receten anticonceptivos en 2016.

Según la legislación de Nueva York, los farmacéuticos deberán recibir una capacitación que será descrita por el comisionado de Salud del estado. Después de dispensar los anticonceptivos, tendrían que avisar al médico de atención primaria de la paciente, si la paciente lo tiene. Los farmacéuticos también podrán negarse a dispensar anticonceptivos si creen que podría poner en peligro la salud de un paciente.

Hochul también firmó un segundo proyecto de ley que requiere que las escuelas en los sistemas de la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York brinden acceso en el campus a medicamentos para el aborto o proporcionen a los estudiantes referencias a alguien que pueda recetar dichos medicamentos.

Maysoon Khan es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas encubiertos. Sigue a Maysoon Khan en Twitter.