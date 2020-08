Nueva York alcanza las 7 millones de pruebas por COVID-19

La cantidad de pruebas de coronavirus de Nueva York que dieron positivo se mantuvo por debajo del 1% por noveno día consecutivo, ya que la cantidad total de pruebas realizadas en todo el estado durante la pandemia alcanzó los 7 millones, dijo el domingo el gobernador Andrew Cuomo.

Seis personas murieron el sábado, dijo, y 527 estaban en el hospital.

“Nuestras cifras reflejan el arduo trabajo de los neoyorquinos y, a medida que otros estados de la nación ven casos en aumento, nuestras cifras siguen siendo constantemente bajas”, dijo Cuomo en un comunicado de prensa, calificando los hitos de las pruebas como “logros notables”.

New COVID-19 cases were confirmed in more than half of the state's 62 counties. The 607 new cases represented .78% of those tested and brought the statewide total to 425,508. In all, New York has seen 25,250 virus-related deaths.

For most people, the coronavirus causes mild or moderate symptoms, such as fever and cough that clear up in two to three weeks. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia and death.

El viernes, el gobernador Andrew Cuomo informó que el estado permitirá la reapertura de los museos, acuarios y otros centros culturales de la Ciudad de Nueva York, además de que dará a conocer el lunes las pautas de reapertura de los gimnasios.

"Las actividades culturales de bajo riesgo, los museos, los acuarios y otras actividades de entretenimiento de bajo riesgo pueden reabrir en la Ciudad de Nueva York el 24 de agosto para que puedan implementar sus protocolos", dijo el viernes en una conferencia telefónica con periodistas.