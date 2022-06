Nueva legislación de Nueva York permite convertir espacios de hoteles en viviendas asequibles para personas sin hogar

Una nueva legislación firmada por la gobernador de Nueva York, Kathy Hochul, permitirá crear reglas más flexibles para convertir los espacios de los hoteles que no son aprovechados y están sin ocupar en viviendas permanentes y asequibles para las personas sin hogar.

La demácrata firmó los proyestos de ley S.4937C/A.6262B en Manhattan con el senador Brian Kavanagh, el alcalde de la ciudad, Eric Adams y los defensores de la vivienda y el trabajo.

La nueva ley autoriza a los hoteles Clase B, que están ubicados dentro o alrededor de los 400 pies de los distritos que permiten el uso residencial y cumplen con ciertos criterios para usar sus certificados de ocupación existentes, para operar como espacios residenciales permanentes.

El nuevo proyecto de ley permite además que dichos hoteles brinden alojamiento permanente si celebran un acuerdo con la Ciudad o si reciben financiamiento del Estado, a través de la Ley de Vivienda para Nuestros Vecinos con Dignidad (HONDA).

"A medida que la crisis de vivienda de Nueva York continúa afectando a las familias, estamos tomando medidas audaces, adoptando ideas innovadoras y pensando fuera de la caja para ayudar a garantizar que los neoyorquinos puedan acceder a viviendas asequibles seguras, habitables y de calidad", dijo la gobernadora Hochul. "Esta nueva ley nos permite abordar la crisis de asequibilidad de frente y convertir espacios vacíos y subutilizados en hogares. Agradezco al asambleísta Cymbrowitz y al senador Kavanagh por patrocinar este proyecto de ley y dar este paso para garantizar que los neoyorquinos tengan un lugar al que llamar hogar".

Durante la conferencia la gobernadora dijo como muchos hoteles no reabrieron sus puertas luego de la pandemia o no tienen las condiciones y que está es una aportunidad para que las personas que duermen en las calles o no encuentran un hogar puedan tener uno.

En su discurso sobre el estado del estado, la gobernadora Hochul anunció un plan de vivienda de cinco años de $25 mil millones que creará o preservará 100,000 viviendas asequibles en áreas urbanas y rurales de Nueva York, incluidas 10,000 viviendas con servicios de apoyo. Como parte de ese anuncio, la gobenadora propuso facilitar las conversiones de hoteles para crear viviendas más asequibles. La demócrata también aseguró $100 millones adicionales en fondos de HONDA para convertir propiedades comerciales desocupadas y propiedades hoteleras en dificultades en todo el estado.

"Convertir el espacio subutilizado del hotel en viviendas asequibles brindará a miles de neoyorquinos en apuros un hogar asequible en lugares que de otro modo les habrían resultado inaccesibles", dijo el vicegobernador Antonio Delgado. "Soluciones creativas como esta brindan equidad en la vivienda y ayudan a las familias que se encuentran sin hogar o inestabilidad".

"Hoy, estamos diciendo sí a más viviendas asequibles y de apoyo que los neoyorquinos necesitan y merecen. Esta ley reduce la burocracia y elimina las reglas obsoletas para que podamos aprovechar esta oportunidad única en una generación. Quiero gracias a mis socios en la Legislatura y en HTC por brindar el apoyo que necesitábamos para lograr esta victoria para los neoyorquinos, así como a la gobernador Hochul por promulgar este proyecto de ley", dijo el alcalde Eric Adams.