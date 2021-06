Nueva Jersey lanza programa para apoyar a residentes que buscan alcanzar una carrera tras la pandemia

NUEVA JERSEY – El Estado Jardín lanzó el lunes un programa llamado Pay It Forward New Jersey que busca proporcionar préstamos sin intereses y sin cargo de un fondo rotatorio para apoyar a los solicitantes de carrera de Nueva Jersey de bajos ingresos que participan en programas de capacitación aprobados.

Así lo anunció el lunes el gobernador Phil Murphy y el Concejo de directores ejecutivos de Nueva Jersey lo que convierte al estado al primero en el país en dedicar recursos públicos a un fondo de esta naturaleza.

“A medida que salimos de la pandemia del COVID-19, es fundamental que nos mantengamos enfocados en construir una economía de Nueva Jersey más fuerte y justa. El programa Pay It Forward de Nueva Jersey desempeñará un papel clave en el logro de este objetivo al abrir nuevas oportunidades para los residentes de Nueva Jersey que se han visto privados de buenos trabajos que sostienen a la familia en el pasado”, dijo el gobernador Murphy. "Estoy emocionado de asociarme con los miembros del Concejo de directores ejecutivos de Nueva Jersey para lanzar este programa, el primero en la nación, que reforzará la recuperación de Nueva Jersey del COVID-19 y preparará el escenario para un crecimiento económico equitativo a largo plazo".

El programa Pay It Forward proporcionará préstamos y subvenciones sin interés a los estudiantes que estén inscritos en programas de certificación y credenciales sin título en proveedores de capacitación aprobados. El programa se enfocará en ayudar a los estudiantes inscritos en programas de capacitación a corto plazo que ofrecen credenciales y certificados de alta calidad y reconocidos por la industria en campos de alta demanda, y no se requerirá que los participantes realicen ningún reembolso hasta que hayan completado con éxito el programa de capacitación y sus ingresos superan un nivel específico.

El Concejo de directores ejecutivos de Nueva Jersey surgió de las reuniones de la c de reinicio y recuperación del gobernador, nombrada por Murphy en abril de 2020 para asesorar a la administración sobre la reapertura segura de la economía del estado.

El Concejo está formado por los directores ejecutivos de BD, Campbell Soup Company, Johnson & Johnson, Merck & Co., Prudential Financial, PSEG, RWJBarnabas Health, Verizon y Zoetis.

El programa es un resultado directo del compromiso del Concejo de contratar o capacitar a más de 30,000 residentes de Nueva Jersey de comunidades de color subrepresentadas y otras comunidades desatendidas para 2030, y su desafío al resto de la comunidad corporativa de Nueva Jersey para capacitar o contratar a unos 40,000 trabajadores adicionales. En consonancia con este compromiso, los miembros del Concejo de directores ejecutivos se han comprometido a contribuir con subvenciones al Programa Pay It Forward, y el Estado planea agregar a este compromiso una subvención de aproximadamente $ 5,5 millones en el año fiscal 22.

Para mantener los costos bajos para los beneficiarios de préstamos, los fondos proporcionados a través del Programa Pay It Forward servirán como una opción de "último dólar", proporcionando préstamos sin interés solo por el espacio restante después de que los estudiantes hayan agotado todos los recursos gratuitos para los que cumplen el criterio.

Para reforzar la prioridad del gobernador Murphy de garantizar protecciones justas al consumidor al tiempo que ofrece vías asequibles a la educación y la capacitación, la Autoridad de Asistencia para Estudiantes de Educación Superior de Nueva Jersey (HESAA) requerirá que todos los contratistas involucrados en el Programa Pay It Forward sigan criterios sólidos de diseño de programas centrados en el estudiante.

Los préstamos Pay It Forward sin intereses y sin cargo contarán con un modelo de pago basado en los ingresos que calcula pagos mensuales asequibles como un porcentaje de los ingresos discrecionales de los participantes y no requiere pagos cuando los ingresos posteriores a la capacitación de los participantes caen por debajo de un cierto umbral para permitir a los alumnos mantener a sus familias sin incurrir en deudas inmanejables.

Si el reembolso no se completa cinco años después de que el participante complete el programa de capacitación, se condonará el saldo restante. Los participantes también recibirán servicios integrales, como ayuda con las necesidades de cuidado de niños y transporte, así como estipendios para cubrir sus gastos de manutención, y no se les exigirá que reembolsen estos costos distintos de la matrícula.

Todo esto es posible porque el programa Pay It Forward no está diseñado para generar ganancias. A diferencia de mecanismos de financiación privados similares, los gastos que pagan los aprendices que reciben Préstamos Pay It Forward se reciclarán para respaldar la próxima ronda de capacitación para sus compañeros residentes de Nueva Jersey. De ahí el nombre Pay It Forward.

Los beneficiarios que cumplan los criterios de los préstamos Pay It Forward incluyen a los residentes de Nueva Jersey que reciben asistencia pública, las personas que han estado desempleadas a largo plazo, las personas que estuvieron anteriormente encarceladas, los trabajadores que han sido despedidos temporal o permanentemente debido a la pandemia del COVID-19 y personas que trabajan por cuenta propia que quedaron desempleadas o subempleadas como resultado de la pandemia del COVID-19.

Los préstamos Pay It Forward solo se utilizarán para programas de capacitación aprobados por el Estado que se someten a un riguroso proceso de selección y demuestran un sólido historial de preparación exitosa de estudiantes para oportunidades profesionales en demanda. La revisión y selección de proveedores de capacitación de alta calidad se basará en la participación del Estado como beneficiario inaugural de la iniciativa Data for the American Dream, dirigida por el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey, que está desarrollando un sitio web interactivo que contiene herramientas de divulgación inteligentes diseñado para ayudar a quienes buscan una carrera a tomar decisiones informadas sobre la capacitación.

A principios de este mes, HESAA emitió una Solicitud de Propuestas (RFP) para que un Gerente de Programa establezca y administre el Fondo Pay It Forward, que se sembrará con subvenciones del Estado y donantes externos. Las propuestas vencen el jueves 1 de julio de 2021. La RFP se puede descargar haciendo clic aquí.

El programa Pay It Forward se basa en el compromiso del gobernador Murphy con una economía más fuerte y justa y las innovadoras inversiones de su administración para hacer que la educación y la capacitación postsecundarias sean más asequibles y accesibles. Estos esfuerzos incluyen el programa Community College Opportunity Grant (CCOG), que permite a los estudiantes calificados asistir a cualquier colegio comunitario de Nueva Jersey sin matrícula ni cuotas educativas, así como la asignación presupuestaria de $ 50 millones propuesta por el gobernador para la iniciativa Garden State Guarantee (GSG) para ofrecen hasta dos años de matrícula gratuita en los colegios y universidades públicas de cuatro años de Nueva Jersey.