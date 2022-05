Nueva Jersey inicia campaña para hacer cumplir con el uso del cinturón de seguridad en las carreteras

Nueva Jersey inició el lunes la campaña anual de aplicación de la ley para que los conductores y pasajeros se abrochen los cinturones de seguridad a la hora de manejar como una medida para evitar accidentes mortales, anunció el fiscal general interino Matthew J. Platkin y la División de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, (HTS, por sus siglas en inglés). La medida tiene por nombre “Haga clic o multa” o Click It or Ticket.

Este año un récord de 145 agencias de aplicación de la ley han recibido subvenciones de HTS por un total de más de $890,000 para ayudar a pagar las iniciativas de aplicación de la ley durante la campaña de dos semanas.

A partir del lunes 23 de mayo hasta el 5 de junio los departamentos de policía estatales, del condado y locales de Nueva Jersey se unirán a las agencias de aplicación de la ley de todo el país para llevar a cabo la movilización nacional de aplicación de la ley dirigida a los conductores y pasajeros que no se abrochan el cinturón de seguridad.

A lo largo de la campaña, las agencias de aplicación de la ley participantes adoptarán un enfoque "sin excusas" para la aplicación del cinturón de seguridad, con multas durante todo el día y con un enfoque particular en la aplicación nocturna. En Nueva Jersey, la pena máxima por una infracción del cinturón de seguridad es de $46.

El año pasado, las agencias de aplicación de la ley que participaron en la campaña Click It or Ticket emitieron 9,755 citaciones por uso de cinturón de seguridad en todo el estado, escribieron 3,936 multas por exceso de velocidad y realizaron 555 arrestos por conducir en estado de ebriedad.

El lanzamiento de la campaña de aplicación se produce cuando Nueva Jersey, junto con los estados de todo el país, experimenta aumentos alarmantes en accidentes mortales por accidentes de tránsito.

Los datos rastreados por la Policía Estatal de Nueva Jersey muestran que 2021 fue el año más mortífero en las carreteras de Nueva Jersey en más de una década, y este año se perfila como aún peor en cuanto a accidentes mortales y muertes en las carreteras.

“Usar el cinturón de seguridad es la forma más efectiva de prevenir la muerte y lesiones graves en un accidente automovilístico”, dijo el fiscal general interino Platkin. “Educar al público sobre la importancia de abrocharse el cinturón de seguridad es fundamental para nuestros esfuerzos continuos para revertir el aumento alarmante de accidentes mortales y prevenir la pérdida de vidas sin sentido en las carreteras de Nueva Jersey”.

La semana pasada, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, (NHTSA, por sus siglas en inglés), informó que 42,915 personas murieron en accidentes automovilísticos en 2021, la mayor cantidad desde 2005 y un promedio de 117 muertes por día. Las muertes por accidentes aumentaron un 10.5 % en 2021 en comparación con el año anterior, lo que lo convierte en el mayor aumento porcentual anual en las casi cinco décadas de historia del Sistema de informes de análisis de fatalidades de la NHTSA.

En Nueva Jersey, los números pintan un panorama igualmente sombrío. Los accidentes mortales en el Estado Jardín aumentaron a 672 el año pasado, un 21 % más que el año anterior, y la cantidad de vidas perdidas en esos accidentes aumentó casi un 20% a 702. En conjunto, la cantidad de accidentes y muertes es la más alta registrada en Nueva Jersey desde 2007. Los datos preliminares hasta la fecha muestran que los accidentes y las muertes aumentaron más del 15 % desde el 22 de mayo de 2021, lo que encamina al estado hacia otro fuerte aumento para fin de año.

Como parte de los esfuerzos continuos del Estado para revertir esta tendencia preocupante, HTS puso a disposición un 10% adicional en fondos de subvenciones para reforzar la participación estatal en la campaña 2022 Click It or Ticket. El aumento de los fondos fue posible gracias a los fondos federales adicionales para la seguridad vial que recibieron los estados para combatir el aumento de las muertes por accidentes de tránsito. Todos los departamentos de policía de Nueva Jersey están invitados a apoyar la campaña, ya sea que reciban subvenciones o no.

Este año, HTS gastará más de $20 millones en programas e iniciativas para mejorar la seguridad vial y mejorar el comportamiento de los conductores, incluida la capacitación para el cumplimiento de la ley, divulgación y educación pública, y otorgará fondos para movilizaciones en todo el estado para hacer cumplir las leyes sobre conducción bajo los efectos del alcohol, conducción distraída y uso del cinturón de seguridad.

Para obtener más información sobre la movilización Click It or Ticket, visite www.nhtsa.gov/ciot