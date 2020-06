Nueva Jersey frena servicio de comida en el interior de restaurantes

El gobernador Phil Murphy anunció el lunes su decisión de no permitir que el servicio de comida en el interior de restaurantes se reanude este jueves como estaba previsto, esto debido a un número creciente de casos de coronavirus en otros estados.

“Debemos detener la reanudación del servicio de comida en el interior prevista para el próximo jueves. Nuestro plan revisado permitirá el servicio en el interior en una fecha posterior, la cual aún debe determinarse”, dijo Murphy en una conferencia de prensa. "No me alegra hacer esto, pero no tenemos otra opción".

Murphy señaló que algunos residentes y establecimientos de Nueva Jersey incumplen con las pautas de distanciamiento físico o se rehúsan a usar el cubrebocas como lo recomienda el estado.

"Así que, desafortunadamente, ese comportamiento aquí en casa como en el resto de la nación nos obliga a hacer una pausa en el servicio de comida en el interior en el futuro previsible", agregó.

El servicio al aire libre en restaurantes y tiendas minoristas en interiores se reanudó el 15 de junio. Además, el estado reabrió sus peluquerías y salones de belleza bajo pautas específicas el 22 de junio. Nueva Jersey reabrirá sus centros de entretenimiento al aire libre, instalaciones recreativas, museos y bibliotecas este jueves.

El gobernador Andrew Cuomo también señaló que el estado evaluará si se permite que los restaurantes de la Ciudad de Nueva York reanuden el servicio en el interior, programado para el 6 de julio.

Cuomo dijo que le preocupa la falta de cumplimiento respecto al distanciamiento social y el uso de cubrebocas. El servicio en el exterior se reanudó el 22 de junio, al igual que las compras en la tienda en las tiendas minoristas.

Los expertos en salud están de acuerdo en que los espacios interiores son de mayor riesgo que los espacios exteriores cuando se trata de la propagación del virus, que es otra razón por la que Nueva Jersey ha detenido el servicio en el interior, donde hay menos flujo de aire, lo que puede ser un riesgo mayor, ya que las personas no pueden usar cubrebocas cuando comen.

“Sabemos que este virus se mueve de manera diferente en el interior que en el exterior, lo que lo hace aún más mortal. Hemos visto picos en otros estados impulsados ​​en parte por el regreso de los clientes a los establecimientos de comida, donde están sentados y sin cubrirse la cara durante períodos de tiempo significativos”, dijo Murphy.

Hasta el domingo, los nuevos casos de Covid-19 aumentaron la semana pasada en al menos un 5% en 37 estados, según un análisis de CNBC de datos compilados por la Universidad Johns Hopkins. El promedio de siete días de casos nuevos de Covid-19 en Nueva Jersey disminuyó en casi un 10% en comparación con hace una semana.

Otros estados también han tenido que revertir sus reaperturas debido a un aumento reciente en los casos. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el domingo que los bares tendrían que cerrar en un puñado de condados. Tanto Texas como Florida también cerraron bares en a fines de la semana pasada.