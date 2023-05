Nueva Jersey amplía los derechos y protecciones de miles de empleados temporales

NUEVA JERSEY – Unos 127,000 empleados temporales en el Estado Jardín se beneficiarán de nuevas protecciones debido a que el domingo entró en efecto la primera fase de una nueva ley, A1474/S511, que busca acabar con el robo de salario, la discriminación y las condiciones laborales peligrosas.

Con esta nueva legislación, llamada Declaración de Derechos de los Trabajadores Temporales, se amplía significativamente los derechos y protecciones de los empleados, como por ejemplo se exigirá que reciban información en su idioma sobre su trabajo, el pago y sus responsabilidades. Además, los protege de represalias por 90 días, en caso de que presenten alguna queja.

“Nuestros trabajadores temporales, independientemente de su raza o estado, son contribuyentes clave de la fuerza laboral en nuestro estado”, dijo el gobernador Murphy cuando firmó la ley en febrero. “La firma de la Declaración de Derechos de los Trabajadores Temporales establece las pautas necesarias para las empresas de servicios de ayuda temporal y los clientes de terceros para garantizar que estos trabajadores reciban las protecciones básicas y sean tratados con la dignidad que merecen”.

Muchos de estos empleados esenciales, que se emplean a través de agencias, son hispanos en industrias como la de alimentos, limpieza y mantenimiento o almacén.

“Para que el trabajador no se sienta cohibido de poder reclamar sus derechos como trabajador porque muchas veces no te dicen cuánto vas a ganar, cuánto te van a dar, a dónde te van a enviar”, dijo Adriana Álvarez de Make The Road Nueva Jersey.

Con esta ley a partir del domingo de de mayo los trabajadores temporales deben recibir de sus empleadores:

Derecho a saber: los trabajadores deben recibir una declaración por escrito en el idioma que entiendan de su asignación de trabajo. Esto quiere decir, ser informados sobre la tasa de pago, nombre y naturaleza del trabajo a realizar y duración de la asignación, información de contacto de su agencia de empleo. Además de los términos de transporte. Las agencias de empleo también tienen prohibido exigir a los trabajadores que asuman asignaciones donde se produzcan huelgas, cierres patronales u otros conflictos laborales en virtud de esta sección.

Disposiciones contra las represalias: la ley incluye una presunción de represalias por despido y medidas disciplinarias contra un trabajador temporal dentro de los 90 días posteriores a la participación de un trabajador en una actividad protegida. Esto incluye presentar una queja a la agencia, un cliente externo, compañeros de trabajo, organización comunitaria, en una audiencia pública, o a agencias estatales o federales con respecto a los derechos bajo esta ley, iniciando procedimientos bajo esta ley, o testificando/preparándose para testificar en una investigación. La ley también endurece las sanciones por represalias y responsabiliza por las infracciones a la empresa que contrata a la agencia de empleo.

La segunda fase de esta ley empieza el 5 de agosto e incluye:

Permite que los trabajadores temporales reciban el mismo pago que los contratados: Es decir, la ley permitirá que a los trabajadores temporales se les pague al menos la misma tasa de pago promedio y beneficios equivalentes que los empleados permanentes del cliente externo que realizan el mismo trabajo o uno similar en trabajos que requieren la misma habilidad y responsabilidad. A pedido de un trabajador temporal, las empresas de servicios de ayuda temporal deben retener los salarios diarios y proporcionar cheques de pago quincenales para evitar tarifas de cambio de cheques innecesarias que consuman las ganancias. El salario mínimo estatal aumentó a $14.13 a partir del 1 de enero de 2023.

Además, tendrán derecho a aceptar un empleo permanente: Las empresas de servicios temporales tienen prohibido restringir que un empleado que acepte otro puesto con un empleador permanente o un cliente tercero.

Las deducciones injustas de transporte estarán prohibidas.

. Se permitirán acciones civiles contra agencias y terceros si se presentan violaciones a sus derechos.

Las empresas y los clientes externos también tendrán prohibido cobrar tarifas para transportar trabajadores temporales a sus lugares de trabajo.

La medida también prohíbe las deducciones salariales por comidas y equipos que reducirían el salario de los trabajadores temporales por debajo del salario mínimo.

Asimismo, se requiere el pago mínimo por días que no los necesiten.

Además, los servicios de ayuda temporal deben proporcionar a los trabajadores temporales información de sentido común que detalle los términos clave de empleo en los idiomas principales de los trabajadores, como las horas trabajadas y la tasa de pago.

Además, la ley prohíbe que las empresas de servicios de ayuda temporal o los clientes de terceros tomen represalias contra cualquier trabajador temporal despidiéndolos o tratándolos injustamente de cualquier otra manera por ejercer sus derechos legales.

El proyecto de ley permite una mayor supervisión de las empresas de servicios de ayuda temporal y clientes externos por parte del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral (NJDOL) y la División de Asuntos del Consumidor (DCA) dentro del Departamento de Ley y Seguridad Pública. Según el proyecto de ley, el DCA supervisará los requisitos de certificación mejorados para las empresas de servicios de ayuda temporal. La contratación con firmas no certificadas estará prohibida para terceros clientes. Las acciones de aplicación estarán dentro del ámbito de NJDOL.

Los trabajadores temporales se han organizado en Nueva Jersey durante décadas para protestar contra el robo de salarios, las deducciones por transporte, los salarios y beneficios magros y la falta de seguridad en el lugar de trabajo. Después de que el trabajador temporal Edilberto Caicedo muriera en un accidente laboral en 2019, Make the Road NJ y New Labor trabajaron con los patrocinadores, el senador Cryan y la asambleísta López, para presentar la ley.

“Gracias a esta ley ya tenemos una herramienta para que los trabajadores se puedan defender y tengan un trabajo digno y respeto”, celebró Steven Mercado de Make the Road Nueva Jersey.