Nueva Jersey alienta a inquilinos a denunciar el acoso de propietarios que no respetan moratoria

Pese a la moratoria en los procesos de desalojo ordenada por el gobernador Phil Murphy, una inquilina denuncia que su casero irrumpió en su hogar para retirar las puertas del apartamento y los aires acondicionados en represalia por la deuda de alquiler.

“Estoy en la calle, me dejó sin puertas y pido justicia”, dijo Marta Liliana Suárez, quien perdió su empleo durante la emergencia de salud.

Suárez comentó que no pudo dormir luego de que su casero dejara su apartamento sin puertas, sin aires acondicionados y con sus pertenencias en el piso. La inquilina afirma que adeuda la renta desde abril.

“Quitó las puertas, todo me lo rompió, tiró mi ropa, vine y me encontré con este caos. Quitó los aires y yo tengo una mascota, cuando vine esto estaba muy caliente”, afirmó Suárez, quien pidió ayuda a una organización de base en Wharton, donde radica.

“Cuando comenzó la pandemia yo me quedé sin trabajo, son dos meses que yo debo de renta y me dijo que me quería sacar por esa razón”, expresó.

Por su lado, el casero Ray Robinson afirmó que la inquilina no le ha pagado desde diciembre y que su abogado presentó un proceso de desalojo. Suárez asegura que el propietario acepta la renta en efectivo y que no le entrega recibos.

“Hace dos semanas hablamos con la señora y se le dijo que se le daban dos meses para que saliera y ella dijo que no quería. Las puertas están malas y se cambiaron y hoy mismo se van a poner. La señora no paga renta, no paga luz, nada”, dijo el casero.

Tanto el casero como la inquilina reconocen que el alquiler se paga en efectivo y no hubo recibos para comprobar esos pagos. Sin embargo, en enero el gobierno le impuso a Robinson una multa por rentar de forma ilegal.

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA, por sus siglas en inglés) señala que los inquilinos que sufran acoso por parte de sus caseros deben notificar a la policía local. Además, deben buscar representación legal de inmediato.

El DCA alienta a los inquilinos a denunciar el hostigamiento de los propietarios, puesto que se trata de una violación de las órdenes ejecutivas del gobernador Murphy.

Visita https://covid19.nj.gov/forms/violation para presentar una queja.

Las siguientes organizaciones proveen ayuda legal gratuita a los inquilinos en todo el estado:

Legal Services of New Jersey http://www.lsnj.org (1-888-576-5529)

Volunteer Lawyers for Justice New Jersey http://www.vljnj.org/get-help (973-645-1955)

Community Health Law Project http://www.chlp.org/ (973-275-1175)

El gobernador Murphy emitió en marzo la orden ejecutiva 106, que suspende de forma inmediata los desalojos en todo el estado. La moratoria de desalojo ordena que ningún inquilino sea expulsado de su hogar si no puede pagar la renta tras perder sus ingresos por la pandemia.

Además, en abril, Murphy emitió la orden ejecutiva 128, que permite a los inquilinos solicitar por escrito, incluso por correo electrónico o mensaje de texto, que su arrendador use su depósito de seguridad para cubrir la renta hasta 60 días después de la emergencia de salud.

El arrendador debe cumplir con dicha solicitud y los inquilinos no estarán obligados a realizar ningún depósito de seguridad adicional para reemplazar el utilizado.

Si un inquilino y su arrendador extienden o renuevan un contrato de arrendamiento después del 24 de abril de 2020, entonces el inquilino debe pagar el depósito de seguridad por completo, ya sea seis meses después del final de la emergencia de salud pública o cuando se renueva el contrato de arrendamiento.

La moratoria de desalojo no es un perdón de renta y los inquilinos deben pagar la deuda. Para obtener orientación gratuita visite www.njhousing.gov/foreclosure llame al 1-800-NJ-HOUSE.