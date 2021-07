Nueva York emitirá su nueva guía de uso de mascarillas la próxima semana, dice De Blasio

Lo que debes saber Los CDC publicaron una nueva guía de mascarillas para interiores para personas completamente vacunadas el martes, ya que la variante delta impulsa un aumento en los casos de COVID en EEUU, especialmente en lugares con bajas tasas de vacunación.



Varias ciudades y estados han emitido nuevos mandatos de vacunas o pruebas o han restablecido reglas de máscaras en medio del aumento de casos impulsado por la variante delta



NYC ha implementado un nuevo mandato de vacuna o prueba para todos los trabajadores de la ciudad, mientras que el gobernador dice que su administración está revisando las últimas recomendaciones de los CDC con expertos federales y estatales.

NUEVA YORK - La ciudad de Nueva York tendrá una nueva guía sobre el uso de mascarillas en interiores a principios de la próxima semana, dijo el jueves el alcalde Bill de Blasio.

"Vamos a proporcionar más orientación a principios de la próxima semana", dijo De Blasio.

El gobernador Andrew Cuomo dijo el miércoles que las ciudades deberían "considerar seriamente" la adopción de la guía más reciente de los CDC de que todos, incluso los vacunados, usen máscaras en el interior en muchos casos.

Nueva York, al igual que otros estados, ha visto un número creciente de casos de coronavirus relacionados con la variante delta: las nuevas infecciones han aumentado un 150% y las hospitalizaciones han aumentado un 69% en las últimas dos semanas.

"Lo que estamos viendo es una pandemia entre las personas no vacunadas, pero afecta a todos", dijo Cuomo en una presentación de Zoom a un grupo empresarial.

(El siguiente mapa de los CDC muestra las tasas de transmisión condado por condado en todo el país; los condados rojo y naranja son las áreas afectadas. A las 3:30 p.m. del 27 de julio, eso incluía la mayor parte de la costa de Nueva Jersey, Nueva York y Long Island).

Cuomo dijo que las vacunas COVID-19 serían obligatorias para los trabajadores "que se enfrentan al paciente" en los hospitales estatales y los hogares de veteranos. Esos empleados no podrían evitar las vacunas sometiéndose a pruebas de virus semanales. El estado tiene grandes hospitales en Syracuse, Nueva York y Long Island.

Nueva York es el primer estado en exigir la vacunación COVID-19 para los trabajadores de hospitales estatales sin permitirles optar por no realizar las pruebas.

Las regulaciones del estado de Nueva York ya exigen que los trabajadores de los hospitales estén vacunados contra el sarampión y la rubéola.

La administración de Cuomo dijo que unos 130,000 empleados estatales se verían afectados. La oficina de Cuomo no respondió de inmediato a las preguntas sobre quién pagará las pruebas para los trabajadores no vacunados y las posibles sanciones para los trabajadores que no lo deseen.

El demócrata dijo que su administración aún necesitaba hablar con los dirigentes sindicales sobre cómo implementar la política. Algunos sindicatos que representan a los trabajadores del gobierno en la ciudad de Nueva York se han opuesto al mandato de la ciudad de “vacunarse o hacerse la prueba” que entrará en vigor a mediados de septiembre.

Si bien las tasas generales de infección en Nueva York siguen siendo mucho más bajas que durante el invierno, la campaña de vacunación voluntaria aquí se ha estancado, al igual que en gran parte de EEUU.

Aproximadamente el 56.7% de los 20 millones de habitantes están completamente vacunados.

El alcalde Bill de Blasio anunció el miércoles que la ciudad de Nueva York endulzará la olla ofreciendo $100 a cualquier residente de la ciudad que reciba una primera dosis de una vacuna contra el coronavirus en un sitio administrado por la ciudad.

La ciudad de Nueva York y el estado ya han ofrecido incentivos de vacunación que incluyen boletos de lotería, becas, viajes en metro gratis y boletos de cortesía para museos, juegos deportivos y otras atracciones.

Otros lugares, incluido el estado de Nuevo México y la ciudad de Gadsden, Alabama, también han ofrecido pagos en efectivo de $100. Otros han ofrecido una versión más limitada: Ohio ofrece tarjetas de regalo de $100 a los miembros de Medicaid que se vacunan, y West Virginia ofrece bonos de ahorro de $100 a las personas de 16 a 35 años que lo hagan.