No habrá cambios este año para el proceso de admisión a la secundaria de NYC, la fecha límite para postularse es el viernes

Dado que las solicitudes deben presentarse en dos días, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York no cambiará el proceso de ingreso a la escuela secundaria este año, confirmó el Departamento de Educación en un comunicado el miércoles.

“No se realizarán cambios en la escala de calificación para postularse a los programas selectivos de la escuela secundaria para este otoño. La fecha límite para postularse a la escuela secundaria sigue siendo el viernes 11 de marzo”, dijo la agencia.

En una entrevista con NY1, el canciller David Banks dijo que los padres piden que no cambie el proceso de admisión a la escuela secundaria “en el último momento”.

“No podemos darnos el lujo de hacer cambios de nuevo. Simplemente lanzará el sistema al caos. Y estoy de acuerdo con eso", dijo Banks.

La ciudad tiene un proceso complicado para la admisión a la escuela secundaria: todos los estudiantes de escuelas públicas deben postularse y clasificar 12 opciones.

Sin embargo, ha habido cambios en el proceso de solicitud para algunas de las escuelas públicas selectivas de la ciudad. Debido a la pandemia, los funcionarios dijeron que esas escuelas no podían usar la asistencia o los puntajes de las pruebas como criterio; en cambio, pueden usar las calificaciones más altas de los años de séptimo u octavo grado de los estudiantes. El plan era asignar a los estudiantes a cuatro grupos según sus calificaciones, y luego entrarían en una lotería.

Además, los funcionarios anunciaron que el departamento de educación analizaría las solicitudes de los estudiantes para las escuelas selectivas de manera centralizada, en lugar de que las escuelas consideren a los estudiantes de forma individual, esto para agilizar el proceso y mejorar la equidad.

Pero las familias pronto se enteraron de que más de una docena de escuelas tendrían criterios de admisión adicionales, incluidos ensayos, videos o entrevistas. Los padres dijeron que estaban luchando por comprender los criterios y completar una variedad de solicitudes.

Según Chalkbeat, los funcionarios les dijeron a las familias en una reunión en Queens el mes pasado que los posibles cambios en el proceso podrían conducir a un aumento en las aceptaciones de estudiantes negros y latinos en escuelas que tienden a ser desproporcionadamente blancas.

Banks había dicho a principios de esta semana que había escuchado las preocupaciones de los padres.

También insinuó que el proceso de admisión a la escuela secundaria probablemente cambiará en algún momento después de este ciclo de solicitud actual.

"No estoy comprometido a mantener eso como el estándar en el futuro. Lo revisaremos", dijo a NY1. "Y durante los próximos meses por el resto del año escolar, convocaré a un anfitrión de las partes interesadas que me ayudarán en este proceso de descubrir cuál es realmente el mejor camino a seguir: no quiero que ningún padre se vaya enojado", añadió.

El DOE también anunció el miércoles que está ampliando la prioridad de hermanos para las escuelas intermedias: las familias pueden comunicarse con sus escuelas primarias para actualizar las solicitudes de la escuela intermedia con información sobre hermanos antes del 15 de marzo.