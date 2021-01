NJ urge a sus residentes a reportar actividad sospechosa tras advertencia del FBI de protestas armadas

Los funcionarios estatales urgieron a los residentes el lunes que se mantengan vigilantes sobre cualquier actividad sospechosa y que reporten de inmediato ahora que el FBI ha emitido una advertencia sobre posibles protestas armadas que podrían ocurrir en Trenton y en otras capitales estatales este fin de semana.

El gobernador Phil Murphy pidió a los residentes que permanezcan en casa y eviten acercarse a posibles protestas en Trenton o en cualquier otra localidad, al vez que instó al público a compartir cualquier información acerca de posibles disturbios.

"No vamos a entrar en muchos detalles sobre esto, pero no hace falta decir que no damos nada por sentado", dijo Murphy durante una conferencia de prensa el lunes por la tarde.

"Estaremos preparados; y confiamos en que, si se presentan, lo harán de manera pacífica", dijo el superintendente de la policía estatal de Nueva Jersey, Patrick Callahan. "Confiamos en que si la gente se presenta a la Cámara de Representantes, se irá a casa sana y salva".

Las capitales estatales de todo el país han trazado planes de contención en caso de que surjan protestas violentas a raíz de la toma del Capitolio que dejó cinco muertos.

El lunes, el FBI emitió un boletín en el que advirtió que se están planificando protestas armadas en las 50 capitales estatales, así como en los juzgados y edificios administrativos, entre el 16 y el 20 de enero, y en la capital de la nación desde el 17 de enero hasta el Día de la Inauguración.

Según los informes, un grupo está pidiendo a los manifestantes que ataquen las capitales si el presidente Donald Trump es destituido de su cargo antes del 20 de enero, ya sea por juicio político o mediante la Enmienda 25.

"Estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de que no habrá violencia en Nueva Jersey", dijo el director de la Oficina de Seguridad Nacional de Nueva Jersey, Jared Maples.

Maples agregó que el público puede reportar actividad sospechosa al 866-4-SAFE-NJ o enviando un correo electrónico a tips@njohsp.gov.

"Les pediría que el domingo 17 de enero, incluso si su corazón está al 1000 por ciento en el lugar correcto, se queden en casa", dijo Murphy. "Quédense en casa. No es necesario que participen en las protestas".

Maples dijo que las agencias del orden, tanto federales como estatales y locales, están en comunicación.

"Estoy seguro de que se están tomando todas las medidas para reprimir la violencia antes de que comience", añadió Maples.