NJ Transit advierte sobre retrasos de 60 minutos hacia y desde Penn Station NY

El servicio de trenes del NJ Transit hacia y desde la estación Penn Station New York está sujeto a retrasos de hasta 60 minutos el martes por la mañana debido a problemas con los cables aéreos de Amtrak, dijo la agencia.

El servicio Midtown Direct se estaba desviando a Hoboken.

Los boletos y pases de tren de NJ Transit están siendo aceptados por los autobuses de New Jersey Transit y los autobuses privados y PATH en la estación Newark Penn, Hoboken y la estación de 33rd Street en Nueva York. Obtenga más información.

