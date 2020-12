NJ lleva a los tribunales batalla para evitar que NY cobre impuestos por trabajo remoto

Nueva Jersey instó al tribunal más alto del país a tomar un caso que podría evitar que Nueva York cobre impuestos a los residentes del Estado Jardín que trabajan de forma remota.

La Corte Suprema de los Estados Unidos podría decidir qué estado puede quedarse con el gravamen de los trabajadores que en general viajan a través de las fronteras estatales, pero que ahora trabajan desde casa.

Un caso similar es el de New Hampshire, que solicitó a los tribunales que intervinieran después de que Massachusetts decidiera que impondría impuestos a los residentes de New Hampshire que trabajaban en Massachusetts, pero que ahora realizan trabajo remoto.

El martes, los abogados de la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey presentaron un escrito instando a la corte a tomar el caso de "importancia nacional y urgente".

Un fallo a favor de New Hampshire le daría a New Jersey el respaldo legal para recuperar lo que estima que podrían ser $ 1.2 mil millones en impuestos sobre la renta que los residentes del Estado Jardín pagarán este año a Nueva York pese a que debido a la pandemia, ahora no requieren el desplazamiento interestatal.

"En el transcurso de esta pandemia única en un siglo, cientos de miles de residentes de Nueva Jersey que normalmente viajan a Nueva York y pagan impuestos a Nueva York han estado trabajando desde casa durante los últimos nueve meses", dijo el gobernador Phil Murphy.

“Tenemos la esperanza de que la Corte Suprema concuerde en que los estados no tienen la autoridad constitucional para cobrar impuestos a las personas que no viven ni trabajan allí”, añadió.

Pero para asegurarse de que los residentes no paguen dos veces, Nueva Jersey ofrece un crédito fiscal equivalente a la cantidad que un trabajador ha pagado en Nueva York.

No es lo mismo para los habitantes de Nueva Jersey que trabajan en Pensilvania, pues existe un acuerdo de que los impuestos se pagan en el estado de residencia.

Los créditos estimados por el Tesoro de Nueva Jersey solo para este año podrían ser de entre $ 928.7 millones y $ 1.2 mil millones para los impuestos sobre la renta impuestos por Nueva York, y entre $ 3.1 millones y $ 4.1 millones para los impuestos pagados a Massachusetts.

Tanto Nueva Jersey como Nueva York pronostican para el próximo año, pero Nueva York ha dejado en claro que seguirá imponiendo impuestos a los residentes de Nueva Jersey que se desplazaban entre estados, lo que significa que una decisión judicial es crucial, dijeron funcionarios del Estado Jardín.

“En ausencia de una legislación federal que proporcione una guía uniforme, dependemos esencialmente de la corte para restringir aquellos estados que buscan gravar miles de millones de dólares en ingresos que se atribuyen de manera más justa a Nueva Jersey”, dijo la tesorera Elizabth Maher Muoio en un comunicado.

A principios de este año, el Senado de Nueva Jersey intentó tomar el asunto en sus manos al aprobar el proyecto de ley, S3064, que requiere que el tesorero estatal analice cómo recuperar los impuestos de las arcas de Nueva York, pero ese proyecto de ley no ha recibido votación en la Asamblea.

Los patrocinadores del proyecto de ley dijeron que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos es imperativo para recuperar los ingresos fiscales que podrían impulsar los programas que reducen los impuestos a la propiedad más altos del estado.

El escrito de Nueva Jersey presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, llamado amicus curiae o escrito de "amigo de la corte", porque Nueva Jersey no es una parte formal en el caso, también se hizo en nombre de Hawai, Connecticut e Iowa.