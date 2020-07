NJ inyectará capital millonario de la Ley CARES para suplir los bancos de alimentos

NUEVA JERSEY - El gobernador Phil Murphy anunció este jueves que destinará dinero del Fondo de Ayuda para el Coronavirus, establecido bajo la Ley Federal de Ayuda y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), para apoyar a los bancos de alimentos de Nueva Jersey, que han estado brindando asistencia alimentaria a a un sinnúmero de familias durante la pandemia de COVID-19.

El monto total de fondos de la Ley CARES será de $ 20 millones, con $ 10 millones distribuidos antes de agosto de 2020 y $ 10 millones adicionales disponibles antes de diciembre de 2020.

"Los bancos de alimentos son un elemento vital para las familias de Nueva Jersey, y ahora más que nunca, brindan asistencia nutricional a las familias y sus hijos que han estado luchando para acceder a los alimentos durante esta pandemia", dijo el gobernador Murphy. "Este nuevo financiamiento federal permitirá a los bancos de alimentos continuar brindando servicios a las personas de nuestras comunidades que más dependen de sus servicios".

Los $ 20 millones en fondos de la Ley CARES se distribuirán desde el Departamento de Agricultura a las seis Organizaciones de Alimentación de Emergencia del Estado: Southern Regional, Food Bank of South Jersey, Community Food Bank of New Jersey, Mercer Street Friends, Fulfill y Norwescap. en una fórmula de "reparto justo" que utiliza los números de servicio de estas organizaciones.

El gobernador también destacó casi $ 390 millones en fondos federales adicionales para asistencia alimentaria, que beneficiarán a miles de familias y niños a medida que Nueva Jersey continúa lidiando con esta pandemia. De los $ 390 millones, el Departamento de Servicios Humanos y el Departamento de Educación comenzarán a entregar $ 208 millones en beneficios especiales de asistencia alimentaria a más de 500,000 niños en edad escolar que habrían recibido comidas escolares gratuitas o de precio reducido durante el año escolar.

Además, el Departamento de Servicios Humanos ha entregado más de $ 180 millones en beneficios nuevos y agregados de fondos federales para proporcionar a las personas y familias que reciben asistencia alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y ha obtenido la aprobación federal para que sea más fácil solicitar y retener Beneficios de SNAP.