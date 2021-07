NJ implementa educación cívica para estudiantes de secundaria bajo nueva ley

Los estudiantes de Nueva Jersey comenzarán a aprender educación cívica en la escuela secundaria bajo una ley que el gobernador Phil Murphy firmó el viernes.

Bajo la nueva ley, los estudiantes aprenderán sobre los derechos civiles, obligaciones de los ciudadanos en la sociedad, cómo votar, participación en el jurado y cómo involucrarse activamente en sus comunidades.

La Ley de Laura Wooten se implementó en honor a la trabajadora electoral con más años de servicio continuo en la historia estadounidense. Laura Wooten trabajó en las las elecciones de Nueva Jersey durante 79 años antes de fallecer en 2019.

"Mi madre estaría muy honrada de saber que se aprobará un proyecto de ley reconociendo su legado de responsabilidad cívica", dijo Yvonne Hill, la hija de Wooten, durante una ceremonia de firma en Middletown. "Ella siempre sintió que los jóvenes deberían participar en el ejercicio del derecho a votar y ayudar a hacer cambios. Sus famosas palabras fueron 'No digas que no puedes hacer una diferencia. ¿Cómo puedes hacer la diferencia si no votas?'”.

"Es fundamental que enseñemos a los jóvenes a comprender su papel en sus comunidades y nuestra democracia para que tengan las herramientas que necesitan para ser ciudadanos activos y bien informados", dijeron las asambleístas Verlina Reynolds-Jackson, Linda Carter y

La participación de votantes en las elecciones ha estado disminuyendo durante años en Nueva Jersey.

Si bien las elecciones presidenciales de 2020 provocaron una de las votaciones más altas en décadas, con el 72 por ciento de los 6,4 millones de votantes registrados del estado emitiendo sus votos, la participación en los cinco años anteriores fue errática. En 2015, solo el 22 por ciento de los 5.4 millones de votantes registrados del estado acudieron a las urnas, y en 2019 fue el 27 por ciento, con 1,623,837 de 6,066,079 votantes emitidos.

En 2018, fue del 55 por ciento, pero solo el 39 por ciento de los 5,7 millones de votantes registrados acudieron a las urnas en 2017 cuando Murphy fue elegido gobernador.

Nueva Jersey es uno de una minoría de estados que no requiere instrucción cívica para los estudiantes de secundaria. Según la legislación, el Centro de Educación Cívica de Nueva Jersey de la Universidad de Rutgers se encargará de preparar las pautas del plan de estudios de educación cívica para las juntas escolares locales.

Valores y principios subyacentes al sistema estadounidense de democracia constitucional, la función de gobierno, y el papel de un ciudadano en una sociedad democrática serán parte del plan de estudios.

El Centro de Educación Cívica de Nueva Jersey en la Universidad de Rutgers también proporcionará desarrollo profesional y otros recursos para los maestros de estudios sociales de la escuela secundaria, ya que cumplen con el requisito de integrar la educación cívica en el curso de historia de los Estados Unidos existente.

Se requerirá que el curso de educación cívica se implemente en el año escolar 2022-2023.

"Al profundizar la instrucción cívica en la escuela intermedia y secundaria, estamos brindando a los estudiantes las herramientas que necesitan para ser ciudadanos más comprometidos e informados", dijo Murphy. "La comprensión de la educación cívica fortalece nuestra democracia al garantizar una comprensión del papel que todos desempeñan en el futuro de su comunidad, nuestro estado y nuestra nación".