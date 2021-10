NJ ha entregado más de $365 millones en ayuda federal para pagos de la renta, pide a las personas a solicitar los fondos

NUEVA JERSEY - El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA) informó el lunes que se logró la meta de entregar más de $365 millones en ayuda federal de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, (ERA, por sus siglas en inglés), en todo el estado.

La División de Vivienda y Recursos Comunitarios del DCA ha entregado esta ayuda para alquileres a más de 40,000 hogares a través del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler COVID-19, (CVERAP, por sus siglas en inglés).

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Estas cifras sobre el desembolso demuestran cuán increíblemente comprometido está el DCA en brindar asistencia para el alquiler de manera rápida y efectiva a las familias de Nueva Jersey que se han visto afectadas financieramente por la pandemia y que no pueden pagar el alquiler”, dijo la vicegobernadora Sheila Oliver, quien se desempeña como comisionada del DCA. “Pedimos encarecidamente a las personas que necesitan ayuda y que aún no hayan solicitado asistencia que lo hagan ahora y pidan la ayuda para el alquiler antes de que sea demasiado tarde. Esta asistencia puede ayudar a cubrir los alquileres morosos, el alquiler actual y futuro; no deben esperar hasta el último minuto para presentar la solicitud".

Con el fin de ayudar a que las personas continúen teniendo un lugar donde vivir, los fondos federales de Asistencia de Emergencia para el Alquiler son para las familias que tienen dificultades o no pueden pagar el alquiler.

El Gobierno federal estableció dos programas separados: el ERA1 que dispone de $25 mil millones en virtud de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021, promulgada el 27 de diciembre de 2020, y el ERA2 que dispone de $21.55 mil millones en virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, promulgada el 11 de marzo de 2021. Los fondos de Asistencia de Emergencia para el Alquiler se adjudicaron directamente a entidades gubernamentales estatales y locales para su distribución frente a la pandemia del COVID-19.

El DCA pide a quienes hayan tenido dificultades para pagar el alquiler a solicitar ayuda tanto al Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler COVID-19 como al Programa de Prevención del Desalojo, que se inició el 1 de septiembre de 2021 y que distribuirá hasta $500 millones en asistencia para el alquiler a arrendatarios que se hayan enfrentado dificultades debido a la pandemia.

Las personas interesadas en la ayuda pueden visitar https://njdca.onlinepha.com/ para iniciar el trámite.

Las solicitudes se pueden presentar en línea con el uso de una computadora personal, computadora portátil, teléfono inteligente o tableta; y está disponible en diez idiomas.

Si se tienen preguntas sobre el trámite o dificultades de acceso a Internet, por favor, comuníquense con el Centro de Atención del DCA al 609-490-4550 de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. los siete días de la semana. Se dispone con personal bilingüe y servicios de traducción a otros idiomas. Quienes no tengan acceso a Internet pueden presentar solicitudes preliminares por teléfono.

Los arrendadores pueden solicitar asistencia en nombre del arrendatario y deben:

Obtener la firma del arrendatario en la solicitud, que pueda ser verificada electrónicamente.

Proporcionar comprobante de la solicitud al arrendatario para notificarle que esta ha sido enviada.

Como parte de la implementación de los programas, el DCA pide que los propietarios acuerden un plan de pago razonable para los alquileres morosos y para los que no estén cubiertos por la asistencia para el alquiler, y que se comprometan a no proceder al desahucio por falta de pago del alquiler durante el plazo de la asistencia.

Además del Programa de Emergencia para el Alquiler COVID-19 y del Programa de Prevención del Desalojo, el Estado ha puesto en prácticas medidas de protección que son cruciales para evitar el desalojo de las familias arrendatarias que hayan tenido dificultades económicas durante la pandemia. Para estar protegido contra el desalojo debido a la falta de pago del alquiler durante la pandemia, los residentes primero deben autocertificarse para tener esta protección. Si desea saber más sobre la protección disponible actualmente contra el desalojo y cómo autocertificarse, por favor, visitar https://covid19.nj.gov/renter

Para obtener más información sobre DCA, visite https: https://nj.gov/dca//