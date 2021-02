NJ extiende la inscripción para el seguro estatal de salud

Lo que debes saber La fecha de inscripción para el seguro estatal de Nueva Jersey fue extendida al 15 de mayo por el gobernador Phil Murphy

Desde que entró en funcionamiento el 1 de noviembre del año pasado, 269,500 residentes han adquirido planes de salud a través del mercado, un aumento del 9.4 por ciento con respecto al año pasado cuando el programa estaba a cargo del gobierno federal. Más de 75,000 nuevos consumidores compraron planes

Los consumidores que reciben asistencia financiera basada en ingresos están pagando alrededor de 121 dólares al mes por sus planes, unos 43 dólares menos que los planes que compraron en 2020

NUEVA JERSEY — Luego de la acción de atención médica de la Administración de Biden, el gobernador Phil Murphy extendió el período de inscripción del seguro médico estatal para que los residentes sin seguro aprovechen la cobertura a través de Get Covered New Jersey, en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Nueva Jersey amplió el plazo para que los residentes elegibles sin seguro se inscriban en un plan de seguro médico a través del mercado o directamente de las aseguradoras a través de un Período de inscripción especial de COVID-19 hasta el 15 de mayo de 2021.

“Asegurar que nuestros residentes tengan acceso a un seguro médico asequible y de calidad ha sido una de las principales prioridades de nuestra administración desde el primer día”, dijo el gobernador Murphy. “Mientras continuamos nuestro trabajo para salvar vidas y proteger a los habitantes de Nueva Jersey en respuesta a la pandemia, esta acción ampliará las oportunidades para que los residentes obtengan la cobertura que necesitan para mantener su salud y bienestar. Quiero agradecer al presidente Biden por dar este paso necesario a nivel federal para complementar aún más los esfuerzos de ayuda de su Plan de Rescate Estadounidense”.

FECHAS IMPORTANTES

Inscríbase antes del 28 de febrero, la cobertura entrará en vigencia el 1 de marzo

Inscríbase antes del 31 de marzo, la cobertura entra en vigencia el 1 de abril

Inscríbase antes del 30 de abril, la cobertura entra en vigencia el 1 de mayo

Inscríbase antes del 15 de mayo, la cobertura entrará en vigencia el 1 de junio

El año pasado, el gobernador Murphy solicitó que la Administración Trump reabriera el período de inscripción de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio a la luz de la pandemia de COVID-19, pero la administración se negó. A finales de enero, la Administración de Biden anunció que reabriría la inscripción de seguros de salud en los estados que utilizan el mercado federal a través de un período de inscripción especial.

El estado de Nueva Jersey pasó de utilizar el mercado facilitado por el gobierno federal, healthcare.gov, a su propio mercado el año pasado, GetCoveredNewJersey.gov. El primer período de inscripción abierta comenzó el 1 de noviembre de 2020 y finalizó el 31 de enero de 2021. Operar su propio mercado le da a Nueva Jersey más control sobre el mercado de seguros médicos y la capacidad de responder mejor a las necesidades del estado, incluido el establecimiento de su propio mercado abierto. Período de inscripción y establecimiento de Períodos de inscripción especiales en respuesta a las necesidades del estado.

Los residentes que compran un seguro médico a través de GetCovered.NJ.gov tienen acceso a un nuevo subsidio estatal, llamado Ahorros del plan de salud de Nueva Jersey, además de los créditos fiscales para las primas y las reducciones de costos compartidos disponibles para reducir el costo de su seguro médico.

Ocho de cada 10 consumidores que compran cobertura en Get Covered New Jersey califican para recibir asistencia.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL SEGURO ESTATAL?

Una persona con un ingreso anual de hasta $ 51,040 y una familia de cuatro con un ingreso anual de $ 104,800 (hasta el 400% del Nivel Federal de Pobreza) calificarán para ahorros. Debido a la disponibilidad de subsidios estatales, la prima neta para 2021 es la más baja desde la implementación de Healthcare.gov y la disponibilidad de créditos fiscales federales para las personas que reciben ayuda financiera.

La prima neta mensual promedio actual para aquellos elegibles para ayuda financiera es de $ 121 por mes.

SOBRE EL PLAN ESTATAL DE SALUD DE NJ

Todos los planes disponibles a través de Get Covered New Jersey cumplen con los estrictos estándares de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y ofrecen atención preventiva gratuita, telesalud gratis durante la emergencia de salud pública COVID-19 y durante los 90 días posteriores, y cobertura para servicios de emergencia, salud mental y uso de sustancias. servicios y más. Todos los planes disponibles a través de Get Covered New Jersey también deben cubrir las pruebas de diagnóstico COVID-19 y las vacunas COVID-19 sin gastos de bolsillo.

"Queremos asegurarnos de que los habitantes de Nueva Jersey tengan la cobertura que necesitan para ver a un médico cuando están enfermos, pero también para obtener la atención preventiva que es tan vital para su salud a largo plazo", dijo la comisionada del Departamento de Banca y Seguros, Marlene Caride. “Mantener abierta la ventana de inscripción para aquellos que no tienen seguro les dará a los residentes la oportunidad de elegir un plan ahora, en lugar de tener que esperar hasta el próximo año para tener cobertura. Especialmente durante una emergencia de salud pública, esta extensión es crucial para proteger la salud de nuestros residentes ".

Haz clic en aquí para más información.