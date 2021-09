¡NJ está de suerte! Tres boletos ganadores del Powerball se venden en el Estado Jardín

La Lotería de Nueva Jersey anunció que tres boletos de Powerball de $50,000 para el sorteo de $580.8 millones del miércoles se vendieron en una tienda de conveniencia, una licorería y una gasolinera del estado.

Los boletos del tercer premio, cada uno de los cuales acertó cuatro números más el Powerball, se compraron en las siguientes ubicaciones:

Tienda de alimentos Krauszer en Avenel Street en la sección Avenel de Woodbridge

The Liquor Depot en Van Houten Avenue en Clifton

BP Gas en East Jersey Street en Elizabeth

Nadie ganó el premio mayor, lo que eleva la suma del sorteo del sábado a un estimado de $620 millones con una opción en efectivo de $446 millones. Sería el décimo más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Además, se vendieron ocho boletos de segundo premio por un valor de al menos $1 millón cada uno en todo el país, incluido uno en una gasolinera BP en Foster Avenue en Brooklyn, dijeron funcionarios de la lotería.

Los números ganadores del miércoles fueron: 2, 7, 11, 17 y 32. El Powerball sorteado fue 11 con un Power Play de 3X.

El premio mayor se ha acumulado 39 veces desde que se vendió un boleto de $286 millones en Jacksonville, Florida para el sorteo del 5 de junio. El premio fue reclamado por "The Love You More Trust", que eligió un pago único de $196,706,252 antes de impuestos, según funcionarios de Powerball.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son 292,201,388 a 1. Un jugador que compra un boleto de $2 tiene una probabilidad de 1 en 11,688,053 de acertar cinco números y ganar al menos $1 millón.

El Powerball se juega los lunes, miércoles y sábados en 45 estados, Washington D.C., las Islas Vírgenes y Puerto Rico.