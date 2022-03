NJ dará asesoramiento jurídico gratuito a menores inmigrantes en riesgo de deportación

Lo que debes saber Nueva Jersey proporcionará asesoramiento jurídico de manera gratuita y coordinación de servicios sociales a los niños y jóvenes inmigrantes que llegan al estado como menores no acompañados en busca de refugio, anunció el martes la comisionada interina de Servicios Humanos, Sarah Adelman.

El Programa de Representación Legal para Niños y Jóvenes, dependiente de la Oficina de Nuevos Americanos (ONA) del departamento, será administrado por KIND, una organización no gubernamental reconocida a nivel nacional que se dedica a la protección de niños no acompañados y separados.

Las personas que busquen asistencia jurídica en materia de inmigración para un niño o joven no acompañado menor de 21 años, pueden llamar al 201-305-9217 o enviar un correo electrónico a uacscreening@njcic.org para que se evalúe si califica.

Nueva Jersey proporcionará asesoramiento jurídico de manera gratuita y coordinación de servicios sociales a los niños y jóvenes inmigrantes que llegan al estado como menores no acompañados en busca de refugio, anunció el martes la comisionada interina de Servicios Humanos, Sarah Adelman. Esto gracias a una asociación de este departamento con la organización sin ánimo de lucro Niños en Necesidad de Defensa, (Kids in Need of Defense –KIND, por sus siglas en inglés).

Los niños y jóvenes inmigrantes que buscan protección en los Estados Unidos no tienen derecho a un abogado designado en el tribunal de inmigración. El programa proporcionará asesoramiento jurídico experto y gratuito a los niños y jóvenes inmigrantes no acompañados que corren el riesgo de ser deportados y que no tienen acceso a un abogado para los procedimientos judiciales y de inmigración.

El programa también apoyará a los niños y jóvenes inmigrantes no acompañados que necesiten la coordinación de los servicios sociales cuando hagan del Estado Jardín su hogar. El apoyo de los servicios sociales conecta a los niños con la atención médica esencial, los servicios de salud mental, la educación y otros servicios para ayudarles a integrarse en sus comunidades y mejorar sus resultados socioemocionales, sanitarios y educativos.

El presupuesto propuesto por el gobernador para el año fiscal 2023 mantiene los $3 millones de dólares de financiación para seguir apoyando estos servicios críticos.

"Muchos de estos niños y jóvenes carecen de recursos financieros para pagar una representación legal y necesitan una defensa legal para representarlos en el tribunal de inmigración y en los procedimientos de las agencias y tribunales estatales relacionados mientras buscan un estatus legal. Proporcionar acceso a un abogado ayuda a garantizar el debido proceso, aumenta la probabilidad de éxito en los casos individuales, y promueve la unidad familiar y la estabilidad", dijo la comisionada interina Adelman.

KIND prestará estos servicios en colaboración con otras cinco organizaciones que prestan servicios jurídicos en todo Nueva Jersey. Además, el Consorcio de Niños Inmigrantes del estado, una coalición de profesionales aliados, que incluyen trabajadores sanitarios, de salud mental y sociales, y defensores legales de los niños y jóvenes inmigrantes, se encargará de responder a las consultas de los clientes y de poner en contacto a los clientes potenciales con los abogados y trabajadores sociales de estas organizaciones.

Nueva Jersey se encuentra entre los cinco estados con mayor número de menores no acompañados. Un menor no acompañado es definido por la ley estadounidense como alguien menor de 18 años que entra en los Estados Unidos en busca de seguridad, sin estatus migratorio o sin un padre o tutor legal que lo acompañe. Desde el año fiscal 2015, más de 20,000 niños no acompañados han sido conectados con miembros de la familia o parientes en el Estado Jardín, con alrededor de 6,000 que llegaron en el último año.

La ONA se creó dentro del departamento para promover la integración de los inmigrantes y las estrategias de acogida en Nueva Jersey al capacitar a los inmigrantes de todo el estado, en parte mediante el acceso a una representación legal fiable que promueva la unificación y la estabilidad de las familias.

"KIND aplaude la histórica creación de este programa por parte del Departamento de Servicios Humanos para financiar los servicios legales y sociales para los niños no acompañados y los jóvenes que estén en una situación similar", dijo la presidenta de KIND, Wendy Young. "Un abogado a menudo significa la diferencia entre la seguridad de un niño o su regreso al peligro. Desde 2009, KIND se ha dedicado a servir a los niños inmigrantes no acompañados en las comunidades de Nueva Jersey¨.